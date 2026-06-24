日本のECMO（体外式膜型人工肺）市場、2034年までに5,140万米ドル超へ拡大の見込み ― 年平均成長率（CAGR）4.47%で推移
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353506/images/bodyimage1】
日本のECMO市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の体外式膜型人工肺（ECMO）市場：構成要素、方式、用途、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の体外式膜型人工肺（ECMO）市場は2025年に3,470万米ドルに達し、2034年には5,140万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は4.47%となる見込みである。
体外式膜型人工肺（ECMO）は、重度かつ難治性の心肺不全患者において、心臓と肺の機能を一時的に代行する高度な生命維持技術です。このシステムは、患者から血液を採取し、外部膜型酸素供給装置を通して酸素化し、二酸化炭素を除去して体内に戻します。これにより、患者自身の臓器が休息し回復できるよう、重要な循環および呼吸補助が提供されます。ECMOは、心臓および心肺複合補助のための静脈動脈（VA）ECMO、単独呼吸不全のための静脈静脈（VV）ECMO、および特定の血行動態管理のための動静脈ECMOという3つの主要な方式で展開され、心臓、呼吸器、および難治性心停止に対する体外式心肺蘇生（ECPR）に用いられます。
日本のECMO市場は、急速な高齢化とそれに伴う慢性心肺疾患の増加を背景に、着実に拡大している。2024年には、日本の65歳以上の高齢者人口は過去最高の3,625万人に達し、総人口の29.3%を占めた。こうした人口構成の変化により、心不全、重症肺炎、急性呼吸窮迫症候群（ARDS）などの症例が増加しており、これらの疾患においてECMOは重要な生命維持手段となっている。日本はアジア太平洋ECMOコミュニティの一員であり、アジア太平洋地域には現在100以上のECMOセンターが存在する。日本の三次医療機関、大学病院、高度心臓外科プログラムが、全国におけるECMO技術の中核的な需要基盤を形成している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-extracorporeal-membrane-oxygenation-machine-market/requestsample
主要な市場推進要因
高齢化、心肺疾患負担の増加、集中治療の拡大
世界で最も高齢化が進んでいる日本の人口構成は、ECMO市場の成長を牽引する最も基本的かつ不可避的な要因です。日本の高齢者人口の急速な増加は、ECMOが特に適応となる疾患、すなわち急性呼吸窮迫症候群、心原性ショック、難治性心不全、重症肺炎、肺塞栓症の発生率の上昇に直接つながっています。日本では300万人以上が喘息を患っており、そのうち7%が重症、30%が中等症と分類されています。これは、ECMOを含む高度な呼吸補助技術の臨床開発を促進する、日本の呼吸器疾患の負担の大きさを物語っています。
より小型で持ち運びやすく、生体適合性も向上した、より高度なECMO装置の開発につながった継続的な研究開発努力は、日本の市場を牽引しています。ECMOは、従来の治療法が失敗した場合の最終手段としてだけでなく、心臓や呼吸器疾患の高リスク患者集団において、回復や移植への積極的な橋渡しとしてますます活用されるようになっています。日本の全国的に調整された集中治療システム（三次医療機関である大学病院、専門心臓センター、地域のECMO紹介施設のネットワークを含む）は、複雑な生命維持技術に必要な人員、訓練、設備といった厳しい要件を満たす、質の高い多職種連携によるECMOプログラムを支えるために必要なインフラを提供しています。
日本のECMO市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の体外式膜型人工肺（ECMO）市場：構成要素、方式、用途、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の体外式膜型人工肺（ECMO）市場は2025年に3,470万米ドルに達し、2034年には5,140万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は4.47%となる見込みである。
体外式膜型人工肺（ECMO）は、重度かつ難治性の心肺不全患者において、心臓と肺の機能を一時的に代行する高度な生命維持技術です。このシステムは、患者から血液を採取し、外部膜型酸素供給装置を通して酸素化し、二酸化炭素を除去して体内に戻します。これにより、患者自身の臓器が休息し回復できるよう、重要な循環および呼吸補助が提供されます。ECMOは、心臓および心肺複合補助のための静脈動脈（VA）ECMO、単独呼吸不全のための静脈静脈（VV）ECMO、および特定の血行動態管理のための動静脈ECMOという3つの主要な方式で展開され、心臓、呼吸器、および難治性心停止に対する体外式心肺蘇生（ECPR）に用いられます。
日本のECMO市場は、急速な高齢化とそれに伴う慢性心肺疾患の増加を背景に、着実に拡大している。2024年には、日本の65歳以上の高齢者人口は過去最高の3,625万人に達し、総人口の29.3%を占めた。こうした人口構成の変化により、心不全、重症肺炎、急性呼吸窮迫症候群（ARDS）などの症例が増加しており、これらの疾患においてECMOは重要な生命維持手段となっている。日本はアジア太平洋ECMOコミュニティの一員であり、アジア太平洋地域には現在100以上のECMOセンターが存在する。日本の三次医療機関、大学病院、高度心臓外科プログラムが、全国におけるECMO技術の中核的な需要基盤を形成している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-extracorporeal-membrane-oxygenation-machine-market/requestsample
主要な市場推進要因
高齢化、心肺疾患負担の増加、集中治療の拡大
世界で最も高齢化が進んでいる日本の人口構成は、ECMO市場の成長を牽引する最も基本的かつ不可避的な要因です。日本の高齢者人口の急速な増加は、ECMOが特に適応となる疾患、すなわち急性呼吸窮迫症候群、心原性ショック、難治性心不全、重症肺炎、肺塞栓症の発生率の上昇に直接つながっています。日本では300万人以上が喘息を患っており、そのうち7%が重症、30%が中等症と分類されています。これは、ECMOを含む高度な呼吸補助技術の臨床開発を促進する、日本の呼吸器疾患の負担の大きさを物語っています。
より小型で持ち運びやすく、生体適合性も向上した、より高度なECMO装置の開発につながった継続的な研究開発努力は、日本の市場を牽引しています。ECMOは、従来の治療法が失敗した場合の最終手段としてだけでなく、心臓や呼吸器疾患の高リスク患者集団において、回復や移植への積極的な橋渡しとしてますます活用されるようになっています。日本の全国的に調整された集中治療システム（三次医療機関である大学病院、専門心臓センター、地域のECMO紹介施設のネットワークを含む）は、複雑な生命維持技術に必要な人員、訓練、設備といった厳しい要件を満たす、質の高い多職種連携によるECMOプログラムを支えるために必要なインフラを提供しています。