iPhoneのデータが意図せず消えた時、どの復元ソフトを選ぶべきか。GByte RecoveryとUltData for iOSを比べてみた
Tenorshare Co., Ltd.が提供するLINEデータ復元ソフト「UltData for iOS」最新版のご紹介です。2026年6月10日のアップデート 10.4.3 では、最新の iOS 27 betaに対応しました。
★ iPhoneデータ復元ソフト UltData for iOS 公式サイト：https://x.gd/T5L2f
「写真が突然消えた」「LINEのトーク履歴を誤って削除してしまった」。iPhoneユーザーなら一度は直面する恐怖です。
データ復元ソフトを検索すると複数の選択肢が出てきますが、「GByte Recovery」と「UltData for iOS」はとくに検索上位に頻出するツールです。そこで、ツール選びの参考となるよう、それぞれの特徴と実際の使い勝手を整理します。
GByte Recoveryとはどんなツールか
GByte RecoveryはiOS向けに特化したデータ復元ツールです。開発元のGbyte Technology Co., Limitedは6年以上の研究を背景に持ち、18種類の技術を組み合わせた「従来ツールの5倍の復元率」を謳っています。
App Storeでも公開されており、PCだけでなくiPhoneでも使用することが可能です。また、写真・SMS・LINEなど幅広いデータ種別に対応しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353426/images/bodyimage1】
口コミから見えるGByteの実態
「操作が直感的でわかりやすい」という声がある一方、「無料スキャンは動くが、実際の復元は有料プランが必要だった」という声も目立ちます。無料版でできることとできないことを事前に把握しておくことが、後悔しない使い方の前提です。
UltData for iOSとはどんなツールか
UltData for iOSは、Tenorshare社が開発するiPhone・iPadデータ復元ソフトウェアです。国内外で高い認知度を持ち、写真・メッセージ・連絡先・LINEなど多様なデータに対応しています。復元経路は以下の3種類です。
・ デバイス直接スキャンによる復元（iTunesバックアップ不要）
・ iTunesバックアップからの復元
・ iCloudバックアップからの復元
UltData for iOSの操作の流れ
はじめてデータ復元ソフトを使う方でも迷わず進められるシンプルな設計になっています。
1. 起動メニューで「iPhone / iPad データ復元」を選択。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353426/images/bodyimage2】
2. iPhoneが認識されていることを確認し、復元したいデータの種類を選択して「スキャン」をクリック。今回は例として「写真」のみを選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353426/images/bodyimage3】
3. スキャン完了後、復元したいファイルを選択して「復元する」をクリック。以上で完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353426/images/bodyimage4】
★ iPhoneデータ復元ソフト UltData for iOS 公式サイト：https://x.gd/T5L2f
安全性と料金について
データ復元ソフトはデバイスへの深いアクセスが前提になるため、インストール前に開発元の信頼性とプライバシーポリシーの確認は欠かせません。
UltData for iOSはTenorshareという実績ある企業が開発元であり、公式サイトで各種規約が整備されています。GByte Recoveryも公式サイトとApp Storeでの公開という形で一定の透明性は確保されていますが、復元実行前に料金プランの内容を必ず確認したうえで判断することを強くおすすめします。
まとめ
両ツールとも、無料スキャンで対象データが検出されるかを確認したうえで、有料版への移行を検討するのが現実的なアプローチです。
UltData for iOSは復元経路の多さと実績から、初めてデータ復元ツールを使う方に向いています。GByte Recoveryはスマホアプリとして使いたい場面での選択肢になります。
「無料スキャンで対象データが検出されるか」を最初に確認することが、コストと期待値のギャップを防ぐ最も確実な方法です。
★ UltData for iOS（Win版）をダウンロード：https://x.gd/62GsG
★ UltData for iOS（Mac版）をダウンロード：https://x.gd/FPkIc
【関連記事】
・GByte Recovery完全レビュー｜機能・使い方・安全性・代替ソフトを徹底解説：https://x.gd/BOncK
・【無料あり】iPhoneデータ復元ソフトおすすめ10選！選び方とおすすめソフトを紹介：https://x.gd/kqK1l
【Tenorshare UltData for iOSについて】
Tenorshare UltData for iOSは安全・強力・信頼できるiOSデータ復元ソフトです。
iOSデバイス本体、またはiTunes・iCloudバックアップから簡単にデータを復元できます。
公式HP : https://www.tenorshare.jp
公式Twitter : https://x.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル : https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tenorsharejapan
公式NOTE : https://note.com/tenorsharejp/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
★ iPhoneデータ復元ソフト UltData for iOS 公式サイト：https://x.gd/T5L2f
「写真が突然消えた」「LINEのトーク履歴を誤って削除してしまった」。iPhoneユーザーなら一度は直面する恐怖です。
データ復元ソフトを検索すると複数の選択肢が出てきますが、「GByte Recovery」と「UltData for iOS」はとくに検索上位に頻出するツールです。そこで、ツール選びの参考となるよう、それぞれの特徴と実際の使い勝手を整理します。
GByte Recoveryとはどんなツールか
GByte RecoveryはiOS向けに特化したデータ復元ツールです。開発元のGbyte Technology Co., Limitedは6年以上の研究を背景に持ち、18種類の技術を組み合わせた「従来ツールの5倍の復元率」を謳っています。
App Storeでも公開されており、PCだけでなくiPhoneでも使用することが可能です。また、写真・SMS・LINEなど幅広いデータ種別に対応しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353426/images/bodyimage1】
「操作が直感的でわかりやすい」という声がある一方、「無料スキャンは動くが、実際の復元は有料プランが必要だった」という声も目立ちます。無料版でできることとできないことを事前に把握しておくことが、後悔しない使い方の前提です。
UltData for iOSとはどんなツールか
UltData for iOSは、Tenorshare社が開発するiPhone・iPadデータ復元ソフトウェアです。国内外で高い認知度を持ち、写真・メッセージ・連絡先・LINEなど多様なデータに対応しています。復元経路は以下の3種類です。
・ デバイス直接スキャンによる復元（iTunesバックアップ不要）
・ iTunesバックアップからの復元
・ iCloudバックアップからの復元
UltData for iOSの操作の流れ
はじめてデータ復元ソフトを使う方でも迷わず進められるシンプルな設計になっています。
1. 起動メニューで「iPhone / iPad データ復元」を選択。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353426/images/bodyimage2】
2. iPhoneが認識されていることを確認し、復元したいデータの種類を選択して「スキャン」をクリック。今回は例として「写真」のみを選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353426/images/bodyimage3】
3. スキャン完了後、復元したいファイルを選択して「復元する」をクリック。以上で完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353426/images/bodyimage4】
★ iPhoneデータ復元ソフト UltData for iOS 公式サイト：https://x.gd/T5L2f
安全性と料金について
データ復元ソフトはデバイスへの深いアクセスが前提になるため、インストール前に開発元の信頼性とプライバシーポリシーの確認は欠かせません。
UltData for iOSはTenorshareという実績ある企業が開発元であり、公式サイトで各種規約が整備されています。GByte Recoveryも公式サイトとApp Storeでの公開という形で一定の透明性は確保されていますが、復元実行前に料金プランの内容を必ず確認したうえで判断することを強くおすすめします。
まとめ
両ツールとも、無料スキャンで対象データが検出されるかを確認したうえで、有料版への移行を検討するのが現実的なアプローチです。
UltData for iOSは復元経路の多さと実績から、初めてデータ復元ツールを使う方に向いています。GByte Recoveryはスマホアプリとして使いたい場面での選択肢になります。
「無料スキャンで対象データが検出されるか」を最初に確認することが、コストと期待値のギャップを防ぐ最も確実な方法です。
★ UltData for iOS（Win版）をダウンロード：https://x.gd/62GsG
★ UltData for iOS（Mac版）をダウンロード：https://x.gd/FPkIc
【関連記事】
・GByte Recovery完全レビュー｜機能・使い方・安全性・代替ソフトを徹底解説：https://x.gd/BOncK
・【無料あり】iPhoneデータ復元ソフトおすすめ10選！選び方とおすすめソフトを紹介：https://x.gd/kqK1l
【Tenorshare UltData for iOSについて】
Tenorshare UltData for iOSは安全・強力・信頼できるiOSデータ復元ソフトです。
iOSデバイス本体、またはiTunes・iCloudバックアップから簡単にデータを復元できます。
公式HP : https://www.tenorshare.jp
公式Twitter : https://x.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル : https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tenorsharejapan
公式NOTE : https://note.com/tenorsharejp/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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