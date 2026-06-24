iTunesでLINEのトーク履歴を復元する方法
Tenorshare社が提供しているLINEデータ復元ソフト「UltData LINE Recovery」最新バージョンが6月17日（水）に発表されました。新バージョンでは、バックアップなしでの復元精度が向上しています。
★Tenorshare UltData LINE Recovery 公式サイト：https://x.gd/cUy5R
LINEのトーク履歴を復元したい……けど、どうやって復元すればいいのか分からない？とお困りになった経験はありませんか。
LINEのトーク履歴を復元する方法はいくつかありますが、その一つにiTunesからの復元が挙げられます。
こちらの記事では、iTunesからLINEのトーク履歴を復元する方法を紹介していきます。
Part1.LINEのトーク履歴の復元方法
今回紹介していくiTunesからの復元方法以外にも、以下のような方法があります。
【iPhone】
・LINEの再インストール（iCloudバックアップからの復元）
・iTunesからの復元
【Android】
・GoogleDriveのバックアップからの復元
【共通】
・LYPプレミアムバックアップからの復元
・QRコード引継ぎで復元
※2週間分のトーク履歴しか復元できないため、注意が必要です。
Part2.iTunesを使ってLINEのトーク履歴を復元する方法
iTunesにバックアップを取っていれば、トーク履歴を復元することが可能です。ただし、iTunesバックアップは手動で取る必要があるため、定期的に取得しておくように心がけてください。
加えて、iTunesからの復元を行う際は、データが消えてしまわないよう、事前に退避させておくようにしましょう。
また、PCとiPhoneを接続するためのケーブルが必要になります。
手順を見ていきましょう。
1.iTunesを起動して、iPhoneとPCを接続します。
2.左側のデバイス一覧より、iPhoneを選択してください。
3.「バックアップ」メニューにある「バックアップを復元」を押すと、復元が開始されます。完了までお待ちください。
Part3.バックアップなしでLINEのトーク履歴を復元する方法
LINEのトーク履歴はバックアップがなければ復元できないと思う方も多いでしょう。そんな方に朗報です。
データ復元ツールを使えば、バックアップなしでもLINEのトーク履歴を取り戻すことができる可能性があります。
おすすめのツールはTenorshare UltData LINE Recoveryになります。
iPhone/Androidいずれにも対応しており、分かりやすい画面が特徴です。トーク履歴以外にも、写真や動画なども復元できます。
また、復元率も高く、高確率でトーク履歴などのデータを取り戻すことができます。
★Tenorshare UltData LINE Recovery：https://x.gd/cUy5R
どれくらい手軽なのか、以降の手順をご覧ください。
1.LINEデータの復元先を選択する画面で「デバイス」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353076/images/bodyimage1】
2.「失われたLINEデータをスキャンします」画面で「復元」を押してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353076/images/bodyimage2】
3.「チャット」を選択してチェックを付けた後、「復元」を押せば完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353076/images/bodyimage3】
最後に
このように、iTunesからLINEのトーク履歴を復元する方法は手軽ですが、事前にバックアップを取っておかなければいけません。
加えて、データが上書きされてしまうため、バックアップから復元を行う際には注意してください。
もしiTunesバックアップがなくてもTenorshare UltData LINE Recoveryを使えばトーク履歴を復元することが可能です。
バックアップがなくてお困りの際は、まずはスキャンだけでも試してみるといいでしょう。
★Tenorshare UltData LINE Recovery 公式サイト：https://x.gd/cUy5R
【関連記事】
★iPhoneの機種変更でiTunesバックアップからLINEトーク履歴を復元する方法：https://x.gd/EIppI
★iCloudからLINEトーク履歴を復元する方法｜復元できない原因と対処法：https://x.gd/8ye9Y
【Tenorshare UltData LINE Recovery について】
Tenorshare UltData LINE RecoveryはLINEトーク履歴・写真・動画などのデータを簡単に復元できるソフトです。
iTunesのバックアップがなくても、LINEのデータを復元できます。
公式サイト：https://www.tenorshare.jp
公式Twitter：https://x.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tenorsharejapan
公式NOTE：https://note.com/tenorsharejp/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
★Tenorshare UltData LINE Recovery 公式サイト：https://x.gd/cUy5R
LINEのトーク履歴を復元する方法はいくつかありますが、その一つにiTunesからの復元が挙げられます。
こちらの記事では、iTunesからLINEのトーク履歴を復元する方法を紹介していきます。
Part1.LINEのトーク履歴の復元方法
今回紹介していくiTunesからの復元方法以外にも、以下のような方法があります。
【iPhone】
・LINEの再インストール（iCloudバックアップからの復元）
・iTunesからの復元
【Android】
・GoogleDriveのバックアップからの復元
【共通】
・LYPプレミアムバックアップからの復元
・QRコード引継ぎで復元
※2週間分のトーク履歴しか復元できないため、注意が必要です。
Part2.iTunesを使ってLINEのトーク履歴を復元する方法
iTunesにバックアップを取っていれば、トーク履歴を復元することが可能です。ただし、iTunesバックアップは手動で取る必要があるため、定期的に取得しておくように心がけてください。
加えて、iTunesからの復元を行う際は、データが消えてしまわないよう、事前に退避させておくようにしましょう。
また、PCとiPhoneを接続するためのケーブルが必要になります。
手順を見ていきましょう。
1.iTunesを起動して、iPhoneとPCを接続します。
2.左側のデバイス一覧より、iPhoneを選択してください。
3.「バックアップ」メニューにある「バックアップを復元」を押すと、復元が開始されます。完了までお待ちください。
Part3.バックアップなしでLINEのトーク履歴を復元する方法
LINEのトーク履歴はバックアップがなければ復元できないと思う方も多いでしょう。そんな方に朗報です。
データ復元ツールを使えば、バックアップなしでもLINEのトーク履歴を取り戻すことができる可能性があります。
おすすめのツールはTenorshare UltData LINE Recoveryになります。
iPhone/Androidいずれにも対応しており、分かりやすい画面が特徴です。トーク履歴以外にも、写真や動画なども復元できます。
また、復元率も高く、高確率でトーク履歴などのデータを取り戻すことができます。
★Tenorshare UltData LINE Recovery：https://x.gd/cUy5R
どれくらい手軽なのか、以降の手順をご覧ください。
1.LINEデータの復元先を選択する画面で「デバイス」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353076/images/bodyimage1】
2.「失われたLINEデータをスキャンします」画面で「復元」を押してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353076/images/bodyimage2】
3.「チャット」を選択してチェックを付けた後、「復元」を押せば完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353076/images/bodyimage3】
最後に
このように、iTunesからLINEのトーク履歴を復元する方法は手軽ですが、事前にバックアップを取っておかなければいけません。
加えて、データが上書きされてしまうため、バックアップから復元を行う際には注意してください。
もしiTunesバックアップがなくてもTenorshare UltData LINE Recoveryを使えばトーク履歴を復元することが可能です。
バックアップがなくてお困りの際は、まずはスキャンだけでも試してみるといいでしょう。
★Tenorshare UltData LINE Recovery 公式サイト：https://x.gd/cUy5R
【関連記事】
★iPhoneの機種変更でiTunesバックアップからLINEトーク履歴を復元する方法：https://x.gd/EIppI
★iCloudからLINEトーク履歴を復元する方法｜復元できない原因と対処法：https://x.gd/8ye9Y
【Tenorshare UltData LINE Recovery について】
Tenorshare UltData LINE RecoveryはLINEトーク履歴・写真・動画などのデータを簡単に復元できるソフトです。
iTunesのバックアップがなくても、LINEのデータを復元できます。
公式サイト：https://www.tenorshare.jp
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公式NOTE：https://note.com/tenorsharejp/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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