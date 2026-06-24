「データセンター用PDU市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文調査報告書「データセンター用PDU市場規模、シェア、動向、2032年までの世界予測-Data Centre PDU Market - Global Forecast To 2032」の販売を2026年6月24日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
データセンター用PDU市場は、2026年には48億9000万米ドル、2032年には142億3000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は19.5%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
調査概要
本レポートは、データセンター用PDU（電力分配ユニット）市場をセグメント化し、製品レベル、フェーズタイプ、ワークロードタイプ、エンドユーザー、地域別に予測しています。また、市場における推進要因、阻害要因、機会、課題についても考察しています。北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域（RoW）の5つの主要地域における市場の詳細な分析を提供します。さらに、主要企業のバリューチェーン分析と、ワイヤレスオーディオデバイスエコシステムにおける競合分析も含まれています。
本レポートを購入する主なメリット
データセンター用PDU市場の成長に影響を与える主要な推進要因（ハイパースケールおよびAI駆動型データセンターの拡大）、阻害要因（インテリジェントで高度なPDUシステムに伴う高額な初期費用）、機会（AIおよび高密度インフラストラクチャの拡大）、課題（高密度電力・熱負荷管理の複雑化、接続されたPDUにおけるサイバーセキュリティリスク）の分析
・製品／ソリューション／サービス開発／イノベーション：データセンター用PDU市場における今後の製品、研究開発活動に関する詳細な洞察
・市場開発：有望な市場に関する包括的な情報 ― 本レポートは、様々な地域におけるデータセンターPDU（電力分配ユニット）市場を分析しています
・市場の多様化：未開拓地域における新しいワイヤレスオーディオデバイス、データセンター用PDU市場における最近の動向、および投資に関する包括的な情報
・競合評価：シュナイダーエレクトリックなど、データセンター用PDU（電力分配ユニット）市場のコンポーネントを提供する主要企業の市場シェア、成長戦略、および製品・サービスに関する詳細な評価Vertiv、Eaton、Legrand、およびABB
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353507/images/bodyimage1】
レポート概要
データセンター用PDU市場 - 製品レベル（ラックPDU、フロアPDU）、フェーズタイプ（単相、三相）、ワークロードタイプ（AIワークロード、汎用ITワークロード）、エンドユーザー（ハイパースケール、コロケーション、エンタープライズ） - 2032年までの世界予測
Data Center PDU Market by Product Level (Rack PDU, Floor PDU), Phase Type (Single-Phase, Three-Phase), Workload Type (Al Workload, General-Purpose IT Workload), End User (Hyperscale, Colocation, Enterprise) - Global Forecast to 2032
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmse10522/
お問合せ先
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
SEMABIZは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
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https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
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https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
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メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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データセンター用PDU市場は、2026年には48億9000万米ドル、2032年には142億3000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は19.5%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
調査概要
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データセンター用PDU市場 - 製品レベル（ラックPDU、フロアPDU）、フェーズタイプ（単相、三相）、ワークロードタイプ（AIワークロード、汎用ITワークロード）、エンドユーザー（ハイパースケール、コロケーション、エンタープライズ） - 2032年までの世界予測
Data Center PDU Market by Product Level (Rack PDU, Floor PDU), Phase Type (Single-Phase, Three-Phase), Workload Type (Al Workload, General-Purpose IT Workload), End User (Hyperscale, Colocation, Enterprise) - Global Forecast to 2032
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