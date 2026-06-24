ハイスループット型オリゴヌクレオチド合成装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（光化学法、電気化学法、インクジェット印刷法）・分析レポートを発表
2026年6月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ハイスループット型オリゴヌクレオチド合成装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ハイスループット型オリゴヌクレオチド合成装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
ハイスループット型オリゴヌクレオチド合成装置市場は、デオキシリボ核酸やリボ核酸の短い配列を、大量かつ高速に合成する装置を対象とする市場です。ゲノム研究、分子生物学、遺伝子編集、核酸医薬品開発などで広く利用されており、現代の生命科学研究とバイオ技術革新を支える重要な装置です。
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世界のハイスループット型オリゴヌクレオチド合成装置市場規模は、2024年に1億5300万米ドルと評価され、2031年には2億1700万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は5.1％です。
生命科学研究の拡大、遺伝子編集技術の普及、核酸医薬品開発の進展、研究工程の自動化需要が市場成長を支えています。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、精密流体部品、反応容器、試薬供給部品、制御装置、光学部品、電子部品などの調達コストに影響する可能性があります。そのため、装置価格、地域別供給体制、販売戦略、研究機関や医薬品企業の設備投資判断に関わる重要な要素となっています。
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ハイスループット型オリゴヌクレオチド合成装置は、自動化技術と多経路処理技術を活用することで、数百から数千種類の配列を同時に合成できます。これにより、従来よりも合成効率を大幅に高め、研究や開発に必要な時間と費用を削減できます。また、高い精度と柔軟な個別設計能力により、多様な研究目的や臨床開発の需要に対応できます。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、光化学法、電気化学法、インクジェット印刷法に分類されています。光化学法は、光を利用して反応を制御する方式で、多数配列の高密度合成に適しています。
電気化学法は、電気的制御により反応位置や合成工程を管理し、高精度な配列作製に活用されます。インクジェット印刷法は、微量の試薬を精密に配置できるため、柔軟な設計や高効率な合成に適した方式として注目されています。
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用途別では、科学研究とその他に分類されています。科学研究分野では、遺伝子解析、分子生物学実験、合成生物学、遺伝子編集、診断技術開発などで需要があります。その他の用途では、核酸医薬品開発、創薬支援、受託合成、臨床研究関連の応用が見込まれます。特に核酸を利用した治療法や診断技術の拡大は、装置需要を押し上げる要因となります。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ハイスループット型オリゴヌクレオチド合成装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ハイスループット型オリゴヌクレオチド合成装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
ハイスループット型オリゴヌクレオチド合成装置市場は、デオキシリボ核酸やリボ核酸の短い配列を、大量かつ高速に合成する装置を対象とする市場です。ゲノム研究、分子生物学、遺伝子編集、核酸医薬品開発などで広く利用されており、現代の生命科学研究とバイオ技術革新を支える重要な装置です。
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世界のハイスループット型オリゴヌクレオチド合成装置市場規模は、2024年に1億5300万米ドルと評価され、2031年には2億1700万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は5.1％です。
生命科学研究の拡大、遺伝子編集技術の普及、核酸医薬品開発の進展、研究工程の自動化需要が市場成長を支えています。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、精密流体部品、反応容器、試薬供給部品、制御装置、光学部品、電子部品などの調達コストに影響する可能性があります。そのため、装置価格、地域別供給体制、販売戦略、研究機関や医薬品企業の設備投資判断に関わる重要な要素となっています。
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ハイスループット型オリゴヌクレオチド合成装置は、自動化技術と多経路処理技術を活用することで、数百から数千種類の配列を同時に合成できます。これにより、従来よりも合成効率を大幅に高め、研究や開発に必要な時間と費用を削減できます。また、高い精度と柔軟な個別設計能力により、多様な研究目的や臨床開発の需要に対応できます。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、光化学法、電気化学法、インクジェット印刷法に分類されています。光化学法は、光を利用して反応を制御する方式で、多数配列の高密度合成に適しています。
電気化学法は、電気的制御により反応位置や合成工程を管理し、高精度な配列作製に活用されます。インクジェット印刷法は、微量の試薬を精密に配置できるため、柔軟な設計や高効率な合成に適した方式として注目されています。
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用途別では、科学研究とその他に分類されています。科学研究分野では、遺伝子解析、分子生物学実験、合成生物学、遺伝子編集、診断技術開発などで需要があります。その他の用途では、核酸医薬品開発、創薬支援、受託合成、臨床研究関連の応用が見込まれます。特に核酸を利用した治療法や診断技術の拡大は、装置需要を押し上げる要因となります。
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