株式会社ブレインパッド（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 関口 朋宏、以下：ブレインパッド）は、公益財団法人山田進太郎D&I財団（所在地：東京都港区、代表理事 山田 進太郎）が提供する、中高生女子向けSTEM（*1）領域のツアー型体験プログラム「Girls Meet STEM」に参画します。





「Girls Meet STEM」は、STEM領域の現場訪問とロールモデルとの交流を通じて、中高生女子が進学・キャリアの選択肢を広げる体験プログラムとして2024年から開催されており、ブレインパッドとしては今年度が初めての参画となります。









■「Girls Meet STEM」参画の背景

ブレインパッドは、「次世代ビジネス人材の輩出企業になる」という組織戦略において、「理系人材から経営人材を生み出す」という課題の解決に挑戦しています。

この背景には、ブレインパッド社内から多くの経営人材が生まれてほしい、という意味はもちろん、日本の理系人材を増やすことを通じて「デジタル競争力の低迷」という日本の社会課題の解決に寄与する存在でありたいという思いがあります。

このたび「Girls Meet STEM」への参画を通じて、中高生女子にデータやデータサイエンスの面白さ・楽しさを伝え、データサイエンティストやエンジニア等の職業の魅力を感じてもらうことで、理系の選択や進学へのきっかけを創り、将来の職業選びの選択肢が広がることを期待しています。





■「Girls Meet STEM」プログラムのご紹介









当社は、今後もこのような活動を通じて、社会課題の解決に寄与する人材の育成に取り組んでまいります。









（*1）「STEM」とは、「科学：Science」「技術：Technology」「工学：Engineering」「数学：Mathematics」の頭文字です。これらの分野を横断的に学ぶことで、これからの社会で必要とされる「問題を見つけて解決する力」や、「社会的な価値を創造する力」を育むことを狙いとしています。









■ご参考情報

●株式会社ブレインパッドについて https://www.brainpad.co.jp/

ブレインパッドは2004年創業の日本を代表するデータ／AI活用のリーディングカンパニーです。近年は「分析／コンサルティング／SI」「人材育成・教育」「SaaS」の三位一体のビジネスモデルを武器に、企業の内なるIT力を高める「データ活用の民主化と内製化支援」に注力しています。支援実績は金融・小売・メーカー・サービスなど幅広い業種を対象に1,400社を超え、データの力をビジネス創造と企業価値向上につなげるお手伝いをしています。





本社所在地：東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ

設立：2004年3月

代表者：代表取締役社長 CEO 関口 朋宏

資本金：597百万円（2025年6月30日現在）

従業員数：589名（連結、2025年6月30日現在）

事業内容：データ活用を通じて企業の経営改善を支援するプロフェッショナルサービス、プロダクトサービス













＊本ニュースリリースに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

＊本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。









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