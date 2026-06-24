近畿日本鉄道株式会社（以下、「近鉄」）、南海電気鉄道株式会社（以下、「南海」）、名古屋鉄道株式会社（以下、「名鉄」）の３社は、近鉄・南海・名鉄が連続２日間または３日間乗り放題になる「３・３・SUN デジタルフリーきっぷ」を、２０２６年７月１日（水）午前５時から期間限定で発売します。

「３・３・ＳＵＮデジタルフリーきっぷ」は近鉄線全線、南海線全線および名鉄線の指定駅間が乗り降り自由のデジタルきっぷです。関西国際空港および中部国際空港へのアクセス路線に加え、高野山や奈良、伊勢志摩、犬山など各社沿線の観光地が対象エリアに含まれているため、関西・東海エリアの観光名所を自由に周遊することができます。

本年は、きっぷの発売を記念して、駅スタンプアプリ「エキタグ」（※）を利用して「デジタルスタンプラリー」を実施します。期間中に近鉄・南海・名鉄の対象駅それぞれ３駅ずつ、計９駅すべてのデジタルスタンプを集めると特別なエキタグスタンプが特典として獲得できます。

ぜひ、この機会に本きっぷで関西・東海エリアの各地へお出かけいただければと考えています。

詳細は別紙のとおりです。

※駅スタンプアプリ「エキタグ」とは、駅スタンプをデジタル化し、駅に取り付けられているNFC タグ（IC チップ）にスマートフォンをかざすとデジタルスタンプが獲得できるアプリです。

※「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。













（別紙）

１．「３・３・SUN デジタルフリーきっぷ」の概要

※大人のみの設定です。（こどもの設定はございません。）

※駅窓口では販売いたしません。

※協力会社 リンクティビティ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：孔 成龍）

デジタルきっぷ販売のためのSaaS 型プラットフォームの提供





２．３・３・SUN デジタルフリーきっぷ発売記念 エキタグスタンプラリー

（1） 名 称 ３・３・SUN デジタルフリーきっぷ発売記念 エキタグスタンプラリー

（2） 概 要 ３・３・SUN デジタルフリーきっぷ発売を記念し、近鉄線・南海線・名鉄線の対象駅各３駅に設置されているエキタグを全駅（計９駅）集めると特典デジタルスタンプを１つプレゼント

（3） 期 間 ２０２６年７月１日（水）から９月２９日（火）まで

（4） 対象駅 【近鉄】近鉄郡山駅、飛鳥駅、鳥羽駅

【南海】住吉大社駅、岸和田駅、三国ヶ丘駅

【名鉄】東岡崎駅、神宮前駅、犬山駅

（5） デジタルスタンプラリー特典スタンプデザイン（イメージ）

※スタンプデザインは変更となる場合がございます。