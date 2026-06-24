リーフラススポーツスクールが誇る「心を育てる指導」と、世界中のスター選手に指導を行うドリブルデザイナー・岡部将和氏の「世界レベルの技術」を掛け合わせた、1対1特化型サッカースクール『1v1 DRIBBLE ACADEMY D-UNLOCK（ディーアンロック）』。 現在、首都圏で開催している無料体験会は参加申込者が250名を突破し、「試合で活躍したい」「1対1で負けたくない」という多くのお子様・保護者様から熱い支持をいただいています。

より多くのお子様に世界レベルの指導を体感していただくため、6/27(土)新木場校、6/29(月)相模原校には、ドリブルデザイナー・岡部将和氏の参加が決定しました！ 各校の無料体験会は6月限定の無料体験会となりますので、満員となる前にぜひお早めにお申し込みください！

「もっと1対1が強くなりたい」「自信を持って試合で仕掛けられるようになりたい」という子どもたちの挑戦をお待ちしております。 ■ 体験会日程 各校、フットサルコートやスポーツ施設にて実施いたします。

■ 無料体験会のお申し込み方法 対象： 幼児～小学生（詳細は公式サイトをご確認ください） 申込方法： 公式ホームページ内の専用フォームよりお申し込みいただけます。 【D-UNLOCK 公式サイト】 http://unlock1v1.com 【 リーフラススポーツスクール概要 】 リーフラススポーツスクールは、「技術向上」だけでなく、「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」という指導方針で子どもたちの”非認知能力（人間力）”を育むことを大切にし、社会で活躍できる人材を育てるスポーツ指導をしております。 3歳から小学生を対象にサッカー、野球、バスケットボール、ダンスなど13ブランドを展開し、会員数は約7万人にのぼります。全国47都道府県すべてにスクールを展開し、スクール数は約4,500拠点以上となっています。 私たちは子どもたちの「ココロに体力を。」という指導理念のもと、技術の向上だけでなく挨拶・礼儀、リーダーシップ、協調性、自己管理力、課題解決力などの「非認知能力」を育む指導を行っています。 また、独自の非認知能力測定システム「みらぼ」を導入し、スポーツ心理学の専門家との共同研究により、従来は数値化が難しいとされてきたお子様の成長を「視える化」しました。 測定結果に基づいたアプローチで、お子様一人ひとりの成長を最大限にサポートいたします。 所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー20階 ホームページ： https://sport-school.com/ 【本件に関するお問い合わせ先】 本件に関する詳細や、取材のお申し込みは、下記までお問い合わせください。 ■一般のお客様・企業様向け窓口 リーフラススポーツスクール お問い合わせフォーム https://sport-school.com/contact/form.html ■メディア関係者様向け窓口 リーフラス株式会社 マーケティング部 Email ：marketing@leifras.co.jp TEL ：03-6451-1341