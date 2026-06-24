琵琶湖汽船株式会社（本社：滋賀県大津市浜大津、社長：金澤一徳）は、7月18日（土）～9月27日（日）の土日祝と、お盆期間の8月8日（土）～8月16日（日）に運航するミシガンクルーズのナイト便「ミシガンナイト」限定で、「ミシガンビアデッキプラン」を販売いたします。 湖上のビアガーデンとして毎年ご好評をいただいている本プランでは、生ビールやワイン、ハイボールに加え、ノンアルコールカクテルやソフトドリンクなど、全50種類のドリンクを90分間飲み放題でお楽しみいただけます。ミシガンを模した特製ペーパーボックスでご提供するおつまみは、ポテトや唐揚げなど、ビールによく合うアイテムをご用意しています。また、生ビールやハイボールは“ミシガンオリジナルタンブラー”によるご提供を予定しており、ここでしか味わえない特別なひとときをお届けいたします。 さらに、ミシガンパーサーによる音楽ライブショーも、ミシガンクルーズならではの魅力。ナイト便限定の選曲で、船内を盛り上げます。涼やかな湖風を肌に感じながら、移りゆくびわ湖の夕景や夜景を眺め、大切なお仲間やご家族で、夏の思い出になるお時間を過ごしてみませんか。

＜ミシガンビアデッキプラン概要＞

設定日

7月18日（土）～9月27日（日）の土日祝と 8月 8日（土）～8月16日（日）の毎日

対象航路

ミシガンナイト

運航時間

大津港発着18:30～20:00

プラン料金

おひとり様 大人（中学生以上）8,500円（自由席乗船料、飲食代（飲み放題＋おつまみセット）、税込） 小学生4,500円（自由席乗船料、飲食代（ソフトドリンク飲み放題＋お子様セット）、税込） 幼児（2歳以上）500円（ソフトドリンク飲み放題のみ） ※未成年者の方には、ソフトドリンクのみご提供いたします

団体8～20名様限定！ロイヤルルーム貸切プラン

おひとり様2,000円追加いただくと、ミシガンの貴賓室「ロイヤルルーム」を貸切でご利用いただけます。専用デッキのある「ロイヤルルーム」にて、ご家族・お仲間だけで楽しいひとときをお過ごしください。 ※前日までの電話予約制。各日1組限定。最大20名様まで。 ドリンク提供場所は3階ミシガンバー、おつまみセットは大皿でのご提供となります。

備考

※ 予約優先制。ご予約状況により当日券販売あり。お電話にてお問い合わせください。 ※ 定員30名様まで。8名様以上の団体でご利用の場合は、事前予約をお願いいたします。 ※ 本プランは自由席のため、グループ利用の場合でもお席の確保はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

企画協力

アサヒビール株式会社

■「ミシガンビアデッキプラン」のおすすめポイント

＼50種類のドリンクが90分間飲み放題！／

定番のビールからワイン、カクテルまでノンアル・ソフトドリンクも充実！

ドリンクメニュー（全50種）

スーパードライ(樽生)、黒生ビール ドライゼロ（缶）、ペローニ（小瓶） ブラックニッカクリアハイボール、ジンジャーハイボール コークハイボール、びわ湖ハイボール ワイン（赤・白）、スパークリングワイン オリジナルカクテル、ビアカクテル、酎ハイ ワインカクテル、ノンアルコールカクテル コーラ、ジンジャーエール、オレンジジュース、メロンソーダ レモネード、ウーロン茶、コーヒー、紅茶 … など ドリンク提供場所…船内3F ミシガンバー

＼オリジナルタンブラーで乾杯！／

生ビールやハイボールはミシガンのロゴが入ったオリジナルデザインのタンブラーでご提供します！ タンブラーはお持ち帰りいただけます。

＼ビールによく合う！おつまみセット付き／

ミシガンを模した特製ペーパーボックスに、ポテト、ナゲット、枝豆（ペペロンチーノ風）ナチョス＆チリコンカン、ミックスナッツを詰め合わせ！ ※お子さま（小学生）用の内容は、ホットドッグ、ポテト、ナゲットとなります。

■「ミシガンナイトクルーズ」のおすすめポイント

○ミシガンクルーズについて

赤いパドルが目印の「外輪船ミシガン」は、びわ湖を代表する大型観光船です。1982年に就航以来、これまでに延べ900万人以上の方にご乗船いただいております。最上階デッキからは、びわ湖南部の美しい夕景や夜景をご覧いただけます。また、レストランシップとして軽食から本格的なお料理まで楽しめるだけでなく、音楽ライブや観光案内も楽しむことができるエンターテイメントクルーズ船です。 旅客定員:787名、全長:59.0m、幅:11.7m、総トン数:1045.61トン 進水年月:1982年4月 https://www.biwakokisen.co.jp/cruise/michigan/

ご予約・お問い合わせ

琵琶湖汽船㈱ 予約センター TEL 077-524-5000（9:00-17:00） WEB予約 ⇒ https://www.biwakokisen.co.jp/season_event/35148/

大津港へのアクセス

京阪電車「びわ湖浜大津」駅より徒歩約3分

※画像はすべてイメージです

https://newscast.jp/attachments/l2tJhyLMA8zM8Mcjuu9A.pdf