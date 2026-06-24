向島百花園では、晩夏から秋にかけての風情をお楽しみいただける３つの伝統行事を開催します。 江戸時代から続く「虫ききの会」、「月見の会」の開催期間中は開園時間を21時まで延長し、絵行灯(えあんどん)やぼんぼりに照らされた幻想的な夜の庭園をご覧いただけます。 また、秋の七草のひとつでもある萩の見ごろに合わせた「萩まつり」では、当園の名物である約30メートルの「萩のトンネル」など、園内各所で花をつけた萩が皆様をお迎えし、深まる秋にうつろいゆく園内の草花や風景をお楽しみいただけます。 ぜひ、この機会に向島百花園にお越しください

【開催期間】

１. 虫ききの会 令和８年８月27日（木）～30日（日）

２. 萩まつり 令和８年９月19日（土）～10月12日（月・祝）

３. 月見の会 令和８年９月24日（木）～26日（土）

１．「虫ききの会」

（１）日 時

令和８年８月27日（木）～30日（日）９時～21時（最終入園は20時30分）

（２）内 容

①虫の展示（※荒天中止）

日 時 期間中毎日 16時～21時 場 所 売店前四阿(あずまや)、御成座敷 内 容 スズムシなど、鳴く虫を展示します｡ 協 力 日本鳴く虫保存会

②放虫式(ほうちゅうしき)（※雨天中止）

日 時 期間中毎日 17時 場 所 売店前広場 内 容 お客様に秋の虫（スズムシ）を園内に放虫していただきます｡ 参 加 費 無料（入園料別途） 定 員 各回30名（当日先着順・事前申込不要） 参加方法 16時50分より売店前広場にて受付を行います。(定員に達し次第終了)

放虫式は初代園主の佐原鞠塢(さはらきくう)の没後、近親縁者が供養の儀式である「放生会(ほうじょうえ)」として虫を放したことが始まりと言われています。参加者には向島百花園の庭師が育ててきたスズムシをお渡しします。 みなさまのご健康や幸福などをお祈りいただきながら園内に放っていただきます。

③虫細工(むしざいく)教室（※荒天中止）

日 時 ８月30日（日）第一回目：10時～12時、第二回目：14時～16時 ※制作時間40分程度

場 所 売店前四阿 内 容 野草を使って｢虫｣の姿を工作します｡ 講 師 川島 康義(かわしまやすよし)氏（野遊び研究家） 参 加 費 無料（入園料別途） 定 員 各回15名（当日先着順・事前申込不要） 参加方法 各回実施時間内に直接会場にお越しください。 (定員に達し次第終了)

④昔あそび「水てっぽう」（※雨天中止）

日 時 ８月29日（土） 第一回目：10時～11時、第二回目：14時～15時 場 所 売店前広場 内 容 職員が青竹で製作した「水てっぽう」を使って 的(まと)当てをします。 参 加 費 無料（入園料別途） 参加方法 各回実施時間内に直接会場にお越しください。

⑤絵行灯（えあんどん）の点灯（※雨天中止）

日 時 期間中毎日 18時～21時 内 容 園内に設置された絵行灯やぼんぼりに明かりを灯します｡ 制作協力 柿岡 陽樹(かきおかようじゅ)氏、玉姫（大川 昌子(おおかわまさこ)氏）

（３） 後 援

墨田区

２．「萩まつり」

（１）日 時

令和８年９月19日（土）～10月12日（月・祝）９時～17時（最終入園は16時30分）

（２）内 容

①萩を詠む（※雨天中止）

日 時 期間中毎日 ９時～17時 場 所 藤棚横四阿(あずまや) 内 容 お客様に「萩」を題材とした俳句･和歌をお書きいただきます。 参 加 費 無料（入園料別途）

②野草ウォッチング（※雨天中止）

日 時 ９月19日（土) 11時40分～､14時40分～（各回約１時間） 集合場所 売店前広場 内 容 講師の解説のもと、園内の野草を観察します｡ 講 師 若林 芳樹(わかばやしよしき) 氏（植物研究家） 参 加 費 無料(入園料別途) 定 員 各回20人 参加方法 当日集合場所にお集まりください。 (定員に達し次第終了)

③茶会

日 時 10月３日（土)・４日（日) 11時～16時（30分毎に開催、各日10回） 場 所 御成座敷 内 容 向島百花園茶会によるお点前の披露とお抹茶の提供を行います｡ 参 加 費 １席1,500円(入園料別途) 定 員 各回10名（当日先着順・事前申込不要） 参加方法 10時30分～15時30分まで、御成座敷前にて受付を行います。(定員に達し次第終了)

（３）後 援

墨田区

３．「月見の会」

（１）日 時

令和８年９月24日（木）～26日（土）９時～21時（最終入園は20時30分）

（２）内 容

①お供え式（※雨天中止）

日 時 ９月24日（木) 17時～17時30分 場 所 萩のトンネル近くの藤棚前 内 容 団子や野菜などのお供えと篠笛の演奏を行います。 演 奏 者 坂本 真理(さかもとまり) 氏(横笛奏者)

②茶会

日 時 ９月25日（金）・26日（土) 15時～20時（30分毎に開催、各日10回）

場 所 御成座敷 内 容 向島百花園茶会によるお点前の披露とお抹茶の提供を行います｡ 参 加 費 １席 1,500円（入園料別途） 定 員 各回10名（当日先着順・事前申込不要） 参加方法 14時30分～19時30分まで、御成座敷前にて受付を行います。 (定員に達し次第終了)

③箏(そう)の演奏（※雨天中止）

日 時 期間中毎日 18時～20時 場 所 売店前四阿(あずまや) 内 容 地元の筝奏者の団体による演奏を披露します｡ 演 奏 者 栗田社中(くりたしゃちゅう) (筝奏者)

④新内流し(しんないながし)（※雨天中止）

日 時 ９月25日(金) 14時30分～、16時30分～(各回30分程度) 場 所 月見お供え台周辺 内 容 二人一組で、２挺の三味線を弾き合わせながら園内を歩き、 新内節を語って聞かせる新内流しの公演を行います。 出 演 勝新派社中(かつしんはしゃちゅう)

⑤絵行灯の点灯（※雨天中止）

日 時 期間中毎日 17時50分～21時 内 容 園内に設置された絵行灯やぼんぼりに明かりを灯します｡ 制作協力 柿岡 陽樹(かきおかようじゅ) 氏、玉姫（大川 昌子(おおかわまさこ) 氏）

（３）後 援

墨田区

【その他】

荒天または雨天の場合、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。ご来園前に 向島百花園公式ホームページ・向島百花園公式X(旧Twitter)にて最新情報をご確認ください。

【所在地】 東京都墨田区東向島三丁目 【開園時間】 午前9時～午後5時 （入園は午後4時30分まで） 【入園料】 一般 150円 65歳以上 70円 （小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料） ※年間パスポート等詳細につきましてはHPをご覧ください

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%A2%A8%E7%94%B0%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E5%90%91%E5%B3%B63-18-3

【アクセス】 東武スカイツリーライン「東向島」下車 徒歩約8分 京成電鉄押上線「京成曳舟」下車 徒歩約13分 都営バス 亀戸-日暮里（里22）「百花園前」下車 徒歩約3分 ※駐車場はございません

【お問い合わせ】 向島百花園サービスセンター 〒131-0032 東京都墨田区東向島3-18-3 TEL 03-3611-8705

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