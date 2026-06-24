京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川良浩)は、京都・大阪の夏を象徴するお祭りである「祇園祭」「天神祭」の開催に合わせ、「おけいはん」こと俳優の仁村紗和さんが出演する新ポスタービジュアルを、6月25日(木)より順次掲出いたします。 毎夏、京阪沿線では日本三大祭りである「祇園祭」と「天神祭」が開催されます。7月中に1ヶ月間かけて行われる祇園祭は、一千年以上の歴史を誇る京都・八坂神社の祭礼。山鉾が京都のまちを巡行し、大迫力の方向転換「辻回(つじまわ)し」が観客を魅了します。また、菅原道真をまつる大阪天満宮の祭礼・天神祭は、活気あふれる大阪のまちと川が舞台となるダイナミックなお祭りで、本宮である7月25日（土）の夜には川面を進む船渡御と夜空に打ち上がる奉納花火が織りなす、水都大阪ならではの幻想的な光景が広がります。 今回のポスターでは、それぞれのお祭りの躍動感溢れるシーンを背景に、お祭りを楽しむ生き生きとした表情のおけいはん・仁村紗和さんが登場。京阪沿線を中心に幅広く掲出し、活気あふれる夏のおでかけを提案します。またポスター掲出に合わせ、お祭りの見どころや当日の巡行・渡御ルートが分かる特設サイトを本日6月24日(水)より開設します。

■ポスタービジュアルについて

各お祭りのハイライトとなるシーンを背景に、「祇園祭篇」では古典的な絞り浴衣、「天神祭篇」では水都大阪をイメージした青い浴衣姿のおけいはん・仁村紗和(にむらさわ)さんが登場します。各ポスターに登場する小さくデザインされた仁村紗和さんの楽しげな表情にもぜひご注目ください。 【出 演 者】おけいはん・仁村紗和さん

■掲出日時および場所

【告知開始日】2026年6月25日(木)より順次 【告知媒体】京阪電車 主要駅 他・車内ポスター、デジタルサイネージ 【WEB・SNS】京阪電車公式WEBサイト、SNS「京阪電車おでかけ情報」等

■駅構内放送の実施

本キャンペーンに合わせ、京阪線の各駅にておけいはん・仁村紗和さんによる、お祭りの見どころをご案内する案内放送(録音)を実施します。 【実施期間】2026年6月26日(金)～7月17日(金) 【対 象 駅】京阪線の各駅（大津線は除く）

【ご参考：お祭りをよりお楽しみいただくために】 〇「祇園祭」「天神祭」の特設ページについて 京阪電車公式WEBサイトの特設ページ内では、「祇園祭」「天神祭」の巡行・渡御ルートや見どころ、歴史を解説しています。お祭りに合わせた臨時列車の運転情報もご案内していますので、おでかけ前にぜひご覧ください。 【特設サイト】 京都・祇園祭 https://www.keihan.co.jp/natsumatsuri_gion/ 大阪・天神祭 https://www.keihan.co.jp/natsumatsuri_tenjin/ 【最寄り駅】 祇園祭：京阪電車 祇󠄀園四条駅・三条駅 天神祭：京阪電車 天満橋駅・なにわ橋駅

https://newscast.jp/attachments/84Qyohku67n4X7NbJp94.pdf