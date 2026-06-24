学而図書(所在地：神奈川県横浜市、代表：笠原 正大)は、日本の伝統芸能「狂言」の魅力を伝えるWebコラム「描く狂言」が、2026年6月23日の完結をもって全編公開されたことをお知らせいたします。





「描く狂言」URL： https://classic.gakuji-tosho.jp/





描く狂言





■コラム「描く狂言」とは

三宅 晶子(横浜国立大学名誉教授)による解説と、岩田 千治(奈良大学文学部国文学科)のイラストで、伝統芸能「狂言」の魅力を伝えるコラムです。狂言の代表的な演目の見どころを、親しみやすいイラストと、充実した解説でご紹介します。





「描く狂言」では、2025年2月の連載開始から完結までに、〈附子(ぶす)〉、〈茸(くさびら)〉、〈川上(かわかみ)〉、〈木六駄(きろくだ)和泉流・大蔵流〉、〈寝音曲(ねおんぎょく)和泉流・大蔵流〉、〈靱猿(うつぼざる)大蔵流〉、〈釣狐(つりぎつね)和泉流〉、〈唐相撲(とうずもう)〉を掲載。





これまで、学校教育やこども狂言の発表会、雑誌、Webメディアなど、さまざまな場で取り上げられ、幅広い方面からご好評をいただいてまいりました。





2026年6月23日の〈唐相撲〉完結により、現在、すべての作品がサイトで公開中です。はじめて狂言の世界に触れる方にも、日頃から狂言に親しんでいる方にも、新しい発見と驚きをもってお楽しみいただけます。









■著者プロフィール

三宅 晶子(みやけ あきこ)

横浜国立大学名誉教授

中世日本文学(特に能楽)、古典教育を専門とする。著書に『世阿弥は天才である ―― 能と出会うための一種の手引き書』(草思社、1995年)、『歌舞能の確立と展開』(ぺりかん社、2021年)、『歌舞能の系譜 ―― 世阿弥から禅竹へ』(ぺりかん社、2019年)、編書に『もう一度読みたい日本の古典文学』(勉誠出版、2021年)などがある。





岩田 千治(いわた ちはる)

奈良大学文学部国文学科卒業

奈良大学附属高等学校・奈良大学で美術部に所属し、第29回奈良県高校生アートグランプリでは、平面の部 特別賞を受賞した。奈良大学の講義「言語文学I(二)」(2022年)ではじめて狂言に接し、その感動をイラストで表現している。









■掲載曲目

〈附子(ぶす)〉

猛毒の「附子」に注意するよう、太郎冠者・次郎冠者に言いつけて出かける主人。ところが、毒と言われた桶の中身は、実は砂糖だったのです。夢中で食べ尽くしてしまった二人は、主人への言い訳を考えますが……。





附子(ぶす)





〈茸(くさびら)〉

奇妙な茸が家に生えて困った男が、山伏に祈祷を依頼します。ところが、山伏が祈れば祈るほど、茸はどんどん数を増していくばかり。茸だらけになった屋敷に、ついには毒々しい鬼茸まで現れて……。





茸(くさびら)





〈川上(かわかみ)〉

盲目になった男は、霊験あらたかな川上の地蔵菩薩に、目が開くよう祈願します。夢にあらわれた菩薩のお告げ通り、男の目は再び見えるようになりました。ところが、菩薩が男の目を治す条件は、妻との離縁だということがわかり……。





川上(かわかみ)





〈木六駄(きろくだ)和泉流〉

奥丹波の者が、都の伯父に歳暮を届けようと、太郎冠者を遣いに出します。12頭の牛に木と炭を六駄ずつくくり、酒まで持って雪の中を出立する太郎冠者。ところが、寒さのあまり、途中の茶屋で土産の酒に手をつけてしまい……。





木六駄(きろくだ)和泉流





〈木六駄(きろくだ)大蔵流〉

伯父が家を建て直すための材木30本を届けようと、太郎冠者を遣いに出す主人。酒を飲んで上機嫌の太郎冠者は、大雪の中、牛を引き連れて木と酒樽を運びます。ところが酔いが醒めて凍えてしまい、途中の茶屋で酒に手をつけることに……。





木六駄(きろくだ)大蔵流





〈寝音曲(ねおんぎょく)和泉流〉

太郎冠者の謡の声を耳にして、自分の前でも謡うようにと所望する主人。今後たびたび謡わされては大変と、冠者はあれこれ理由をつけて渋ります。妻の膝枕で寝ていないと声が出ないという冠者に、主人は自分の膝を貸しますが……。





寝音曲(ねおんぎょく)和泉流





〈寝音曲(ねおんぎょく)大蔵流〉

家の前を通りかかって太郎冠者の謡の声を聞き、そのうまさに驚いた主人。自分の前で謡うようにと所望しますが、太郎冠者は迷惑顔です。妻の膝枕で寝ないと謡えないという冠者に、主人は自分の膝を貸すことにしますが……。





寝音曲(ねおんぎょく)大蔵流





〈靱猿(うつぼざる)大蔵流〉

都に逗留中の大名が、狩りに出かけて猿引と出会いました。靱(うつぼ、矢筒)に猿皮を使おうと、大名は猿引の連れている猿の皮を所望します。大名は少し経ったら返すと譲らず、皮を剥げば猿が死ぬと言われても納得しません。脅された猿引が猿に向けて鞭を振り上げると、猿はそれを手に取って芸を始め……。





靱猿(うつぼざる)大蔵流





〈釣狐(つりぎつね)和泉流〉

一族を猟師に釣り取られた古老の狐が、猟師の伯父・白蔵主に化けてその元を訪れます。猟師に殺生石の物語を説いて聞かせ、罠を捨てることに同意させた狐。ところが帰り道、罠に置かれた餌を見て、たちまち冷静さを失ってしまい……。





釣狐(つりぎつね)和泉流





〈唐相撲(とうずもう)現代の狂言〉

長く唐の国に滞在していた日本の相撲取りが、帰国したいと皇帝に希望します。名残りの相撲を見せるように言われ、一行の唐人相手に次々と勝利していく相撲取り。皇帝は自分も相撲を取りたくなりますが、その体に触れてはいけないそうで……。





唐相撲(とうずもう)現代の狂言





■事業者概要

事業者名： 学而図書(代表者：笠原 正大)

所在地 ： 〒222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名1丁目4-2 第一橘ビル220 SOLO妙蓮寺

設立 ： 2021年4月

事業内容： 教育書を中心とした書籍の企画・編集・出版・販売

URL ： https://www.gakuji-tosho.jp









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

学而図書

TEL ： 045-550-7057

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