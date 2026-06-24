大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」(運営：大阪地下街株式会社)は、近年の猛暑による「夏休みの屋内シフト」のニーズに応え、2026年7月1日(水)より、ファミリー層や若年層をターゲットにした夏の大型プロモーションをノンストップで順次開催いたします。

7月1日(水)から開催する第1弾では特別なセールや抽選会、7月17日(金)から開催する第2弾では特別な館内装飾や写真撮影など、この夏のお出かけが楽しくなる！それぞれ異なる魅力を持つ特別なプロモーション企画を順次開催いたします。









【第1弾】

ホワイティうめだ × 映画『キングダム 魂の決戦』タイアップキャンペーン

漫画家・原泰久氏による大人気コミックを原作とし、日本映画界屈指の圧倒的なスケールで描かれるエンターテインメント超大作、映画『キングダム』シリーズ。幅広い世代から熱狂的な支持を集め、今夏も大きな話題を呼んでいる本作とタッグを組んだ、お得で熱いプロモーションを展開します！





メインビジュアル





※デザインはイメージです





◆其の一 夏のセール

7月の期間、ホワイティうめだの物販店舗・サービス店舗各店でお得なセールを実施。

詳細については、各店舗までお問い合わせください。





◆其の二 夏の抽選会

【実施概要】

実施期間 ： 2026年7月6日(月)～12日(日)の7日間

各日12：00～21：00

開催場所 ： センターモール／泉の広場／サニーテラス

(ホワイティうめだ内)

参加条件 ： 7月1日(水)～12日(日)の期間中、

ホワイティうめだ各店にてご利用額に応じた抽選券を進呈。

抽選券の合計3,000円、または2,000円(税込)毎に

1回参加できる抽選会を実施。

※抽選補助券(1,000円／500円／200円券)の合算可

※参加回数の上限なし

※ホワイティうめだ公式SNS(Instagram・X)フォローで

抽選プラス1回

抽選券対象外店舗： 夢ステーション(中央・ノース)・チケットセブン・渡辺眼科・

au Style・占いの館キセキ・保険クリニック





■注意事項

・公式SNSアカウント(InstagramまたはX)の「フォロー」のみの参加は不可。

・イベントは予告なく中止・変更になる可能性がございます。

・イベントは景品が無くなり次第、終了となります。





◆其の三 スタンプラリー

【実施概要】

実施期間 ： 2026年7月13日(月)～31日(日)の期間中

応募ボックス設置： センターモール／泉の広場／サニーテラス

(ホワイティうめだ内)

※スタンプラリー用紙も設置しております。

参加方法 ： ご利用1,500円(税込)以上でスタンプを1つ押印。

グルメ＆ショッピング両方のスタンプを集めて応募BOXに

投函しよう！





＜景品＞

オリジナルクリアファイル＋アクリルスタンド





スタンプラリー景品





※デザインはイメージです









【第2弾】

館内が癒やしの空間に！「モンチッチ」コラボ装飾＆撮影会

1974年の発売以来、日本のみならず世界30カ国以上で愛され続け、累計販売数は7,000万個を突破している国民的人気キャラクター「モンチッチ」。近年では昭和レトロブームの再燃や、SNSでの可愛らしい発信をきっかけに、Z世代を中心にブームが再来しています。

1974年の初回発売すぐに海外輸出されたり、80年にはテレビアニメになったりなど人気キャラクターの座を確立しました。一時期販売休止にもなりましたが、96年に再デビューを果たし2000年代に2度目のブーム到来。そして24年に発売から50周年を迎えた現在に至ります。

ミドル層からシニア層(50～60代)、ミレニアル世代(30～40代)、そしてZ世代(10～20代)と、3世代にわたって引き継がれるように愛されてきたモンチッチたちが、ホワイティうめだをジャックします！





装飾期間： 2026年7月17日(金)～8月16日(日)

装飾場所： 泉の広場、サニーテラス、FARURU間通路

それぞれの広場がモンチッチのポップで癒やされる世界観に染まり、夏休みの思い出の一枚が撮れるフォトスポットとして登場します。





◆泉の広場「スイスイスーイ」

モンチッチが海を楽しんでいる様子を表現。

人魚や亀などの海にまつわるコスチュームのモンチッチが可愛らしい装飾です。





泉の広場「スイスイスーイ」





◆サニーテラス「ひまわりガーデン」

生花のひまわりをふんだんに使ったひまわりガーデン。

夏らしい衣装を着たモンチッチとひまわりが、最高のフォトスポットです。





サニーテラス「ひまわりガーデン」





◆FARURU(ファルル)「夏祭りだもん」

夏祭りをイメージした櫓に、浴衣や甚平を着た可愛らしいモンチッチが登場。

盆踊り、金魚すくい、ヨーヨー釣り…夏祭りを満喫しています。





FARURU(ファルル)「夏祭りだもん」





◆1日限定 「モンチッチ」着ぐるみ撮影会

2026年7月25日(土)限定

参加条件：7月17日(金)～当日までのご利用レシート1,500円以上(税込・合算可)をご提示。

当日はイベント限定「おしゃぶりうちわ」配布も実施します。

※無くなり次第終了

※詳細な時間や参加方法は公式SNSにて順次発表いたします





モンチッチ





うちわデザイン(一例)









【夏のお出かけに「ホワイティうめだ」が選ばれる理由】

昭和38年に「ウメダ地下センター」として開業して以来、ホワイティうめだはお仕事帰りの会社員の方々を中心に親しんでいただき、現在はより幅広い方に利用していただいております。この夏のお出かけ先として多くの方にオススメしたい理由をまとめました。





◆理由1 天候に左右されない「完全避暑地」

近年の酷暑で、お出かけに避暑を選ぶ傾向があります。ホワイティうめだは地下空間のため、夏の厳しい直射日光や突然のゲリラ豪雨、台風の心配がなく、常に快適な室温が保たれています。





◆理由2 梅田各駅アクセスが良好

地下鉄御堂筋線梅田駅・谷町線東梅田駅・四つ橋線西梅田駅、阪神線大阪梅田駅は地続きでアクセス可能です。





◆理由3 ベビーカー・車いすも楽々「ワンフロア構造」

施設が地続きで広がっているため、上下階への移動(エレベーター待ちや階段の昇り降り)のストレスがなく、移動がスムーズです。





◆理由4 飲食だけじゃない「寄り道需要」

飲食店だけでなく、雑貨店、ミニスーパー、ドラッグストア、ベーカリー、本屋なども充実しており、“普段使い”の利便性が高いです。





◆理由5 「ノンアル」需要にフィット

カフェが充実しているほか、チャーハン専門店や豚汁専門店といった居酒屋以外の飲食店も充実しており、コロナ禍をきっかけに近年増加している“お酒を飲まない層”にも対応しています。









【映画「キングダム 魂の決戦」とは…】

天下の大将軍になる夢を描く主人公の少年・信と、中華統一を目指す若き王・えい政を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」(原泰久／集英社)。

2019年から2024年にかけ、実写映画として4作品を公開し、シリーズ累計動員1734万人、シリーズ累計興行収入245億を突破。

数々の映画賞とその年の邦画実写映画No.1を獲得するなど、日本映画界に燦然と輝くエンターテインメント超大作となった。





漫画は連載20周年を迎え、映画も新たな伝説の幕開けへ。

シリーズ5作目『キングダム 魂の決戦』で描かれるのは、“絶体絶命”。

原作でも屈指の人気を誇るエピソード“合従軍編”。

シリーズ最大規模で激突する＜秦 vs 六国＞の魂の大攻防戦。

秦国存亡をかけた運命の決戦が、この夏、大炎を巻き起こす―。









【ホワイティうめだ 施設概要】

所在地 ： 大阪市北区小松原町梅田地下街

営業時間 ： 物販店／10：00～21：00

飲食店／10：00～22：00

NOMOKA／11：00～23：00

※イベント期間中、一部店舗で営業時間を変更している

場合がございます。

公式ホームページ ： https://whity.osaka-chikagai.jp/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/whityumeda/

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