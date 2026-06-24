株式会社ケイジェイシー(本社：東京都品川区、代表取締役：崔 鍾植)が展開するベビー＆キッズブランド「EDISONmama(エジソンママ)」は、6月の食育月間に合わせ、購入が子どもたちへの支援につながる社会貢献プロジェクトをご紹介します。

対象商品である「寄付付きフォーク＆スプーン」は、子どもの「食べる力」を育むとともに、売上の一部を活用して支援が必要な子どもたちをサポートする施設や団体へ寄付を行う取り組みです。





寄付付きフォーク＆スプーン









■食育月間に考える「食べる力」の大切さ

毎年6月は食育月間です。食育とは、栄養を摂ることだけではなく、食事を楽しみ、自ら食べる力を育むことでもあります。特に乳幼児期は、食事を通じて手指の使い方を学び、自立心や達成感を育む大切な時期です。

エジソンママは、「思いやりをカタチに」をコンセプトに、20年以上にわたり子どもたちの成長や発達に寄り添う商品づくりを続けてきました。

子どもたちの「自分でできた！」という成功体験を増やしたい。その想いから生まれた商品を、より多くの子どもたちへ届けたいという考えのもと、本プロジェクトを展開しています。









■ベビー＆キッズ用品メーカーだからこそできる支援

本プロジェクトでは、対象商品の売上の一部をエジソンママ商品に形を変え、乳児院や子ども支援施設・団体への寄付を行っています。

一般的な寄付活動とは異なり、子どもたちの成長や発達に寄り添う商品を届けることができるのは、ベビー＆キッズ用品メーカーである私たちだからこそできる支援の形です。

日々子育て家庭と向き合いながら培ってきた知見を活かし、支援先の子どもたちの生活や成長に役立つ商品を届けることで、健やかな成長を応援しています。商品を選んでいただくことが、子どもたちの未来を支えることにつながる。それがエジソンママの考える社会貢献です。









■支援活動の実績

エジソンママでは、これまで乳児院への商品寄付を継続的に実施してきました。

寄付先のひとつである二葉乳児院様は、さまざまな事情により家庭で生活することが難しい乳幼児を養育する施設です。寄付を通じて、子どもたちの日々の生活や成長を支えるお手伝いを行っています。施設からは、「食」を通じた子どもたちの成長や発達を支えるうえで大きな力になっているとのお声をいただいています。

エジソンママはこれからも、商品づくりだけでなく、支援活動を通じても子どもたちの健やかな成長を応援してまいります。









■成長やシーンに合わせて選べるラインアップ

エジソンママの「フォーク＆スプーン」シリーズは、2010年の発売以来、多くのご家庭で愛用されているロングセラー商品です。

エジソンママは、子どもが「自分で食べる」ことを応援するお食事グッズのパイオニアとして、現在では定番となった、麺類をしっかりキャッチしやすいフォークや、お皿の底まですくいやすいスプーンの独自形状をいち早く提案してきました。これらの形状は意匠登録を取得しており、子どもが食べ物を口まで運びやすく、最後まできれいに食べられるよう設計されています。





「自分で食べたい！」という気持ちを「できた！」という成功体験につなげる工夫が多くのご家庭に支持され、シリーズ累計販売数は約880万本を突破。発売から15年以上にわたり、子どもの“自分で食べる力”を育むお食事グッズとして選ばれ続けています。

対象商品である「寄付付きフォーク＆スプーン」は、その使いやすさはそのままに、持ち手部分に北欧調のイラストをプリント。お子さまの目を惹きながら食卓にもなじむデザインに仕上げました。化粧箱付きのため、ご自宅用はもちろん、出産祝いなどのギフトにもおすすめです。





成長やシーンに合わせて選べるラインアップ









■寄付付きフォーク＆スプーン print 1,320円(税込)

「あにまる」「おはな」「きょうりゅう」

購入が子どもたちへの寄付につながる オリジナル商品 化粧箱付き ギフト





化粧箱付き あにまる

きょうりゅう

おはな









■本当に喜ばれるギフトを送ろう

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■EDISONmamaとは？

“思いやりをカタチに”

小さな「できた」を応援する。

成長を「見守る」ことを楽しめる。

私たちは「みんなが安心して助け合う子育て」ができる社会を目指します。





エジソンママは、ママやパパと共に、子どもたちの初めて“できた！”瞬間を楽しみながらサポートしたいという想いから生まれました。私たちは、この想いを大切にしながら、日常の育児がもっと気軽に楽しくなるような独自のアイデアや工夫を取り入れた製品づくりに取り組んでいます。

エジソンママの製品は、お子さまの誕生から成長に寄り添い、ご家族の大切な思い出のひとつとなることを目指しています。「小さい頃、エジソンママの製品を使っていたよ」と、世界中で言われるよう、私たちはこれからも心を込めてものづくりへの努力を積み重ねてまいります。

エジソンママは世界中のご家族に寄り添いながら、育児をもっと楽しく、安心できるものにするために、成長し続けていきます。