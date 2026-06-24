パティスリー洛甘舎は、フランス パティスリーウィーク期間限定の「桃と抹茶のシャルロット」を、参加作品として新発売いたします。「シャルロット」とは、１８世紀後半のイギリス王妃シャーロットに由来するとされる優雅なお菓子です。イギリスの伝統菓子トライフルをルーツにフランスの料理人アントナン・カレームによって洗練されエレガントなデザートへと発展しました。ビスキュイとなめらかな口どけ、上品な味わいを、ぜひこの機会にご堪能ください。

「桃と抹茶のシャルロット」の特長と工夫

「桃と抹茶のシャルロット」は、濃厚な抹茶ムースに、甘酸っぱい木苺のジュレを下層に配置し、仕上げに爽やかな桃ゼリーと桃の果肉を合わせて製作しています。ビスキュイとなめらかなゼリー、濃厚なムースの調和をお楽しみください。 昨年の参加作品「サヴァラン」も大好評でしたので、ぜひこの機会にフランスの伝統菓子をご堪能ください。

会社概要

洋菓子に京都らしい「和」のエッセンスを加え、新しい味を生み出すパティスリー。抹茶や和三盆、吉野本葛などの和素材を洋の技で昇華させた菓子は、どれもこだわり抜いた逸品ばかり。生ケーキはもちろん、焼菓子は「贈り物」や「京みやげ」にも最適。伝統的な「和」の心と、西洋ゆかりの技術や文化が巧みに調和した「和魂洋才」を追求しています。「パティスリー洛甘舎」でしか出会えない、ひと味違うスイーツをご堪能ください。

パティスリー洛甘舎 所在地：京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1F URL : https://rakkansha.jp