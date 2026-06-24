【きゃべとん】今だけ初回スタンプ3倍！アプリ入会キャンペーンを開催

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する『熟成醤油ラーメン きゃべとん』(以下、きゃべとん)は、2026年7月1日(水)より、公式アプリに新規入会いただいたお客様を対象に、初回特典がスタンプ3倍になるキャンペーンを開催いたします。

アプリ入会キャンペーンについて

新規入会したお客様の初回特典として、スタンプが3倍になるアプリ入会キャンペーンを期間限定で開催いたします。通常、ラーメン1杯につきスタンプ1個付与されるところ、期間中に初めてご飲食いただいたお客様には、ラーメン1杯につきスタンプが3個付与されます。スタンプが10個貯まると、次回使える500円引きのアプリクーポンが届きます。この機会をお見逃しなく！

◼️開催期間：2026年7月1日(水)～2026年8月31日(月)

◼️ダウンロードはこちらから：

＜App Store＞

https://apps.apple.com/us/app/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%81%B9%E3%81%A8%E3%82%93/id6473885987

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cabbaton.members

※スタンプはお会計の翌日以降(1～2日)に反映されます

※デリバリーでのご利用は付与対象外です

※他のスタンプ付与特典との併用は出来ません

※お子さまラーメンは対象外です

『熟成醤油ラーメン きゃべとん』について

小型店舗の特性を生かした、本格派の地域密着型ラーメン店です。看板商品は、熱々パリパリ食感のきゃべつ、大判チャーシュー、半乳化させた熟成醤油スープが自慢の「熟成醤油 きゃべとん」。香り高い熟成醤油スープは、特製細打ち麺と熱々パリパリきゃべつとの相性抜群です。使用食材に細部までこだわり抜いた自慢の一杯は、ラーメン好きの方を唸らせます。

サイドメニューは「きゃべとん餃子」「焼豚チャーハン」「からあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気です。全店舗に駐車場を完備し、店内にはベンチシート席やお座敷もあるため、お子さま連れのお客さまも安心してご利用いただけます。

＜看板商品「熟成醤油 きゃべとん」のこだわり＞

【スープ】 豚と鶏と宗田節で仕上げ、うま味・香り・コクを調和！

【熟成醤油がえし】2種類の醤油を合わせて20日間熟成させることで“まろやか”に！

【麺】 産地・品質を厳選した小麦粉を使用した“特製細打ちストレート麺”！

【きゃべつ】 200℃の油で素揚げ！うま味と甘みが凝縮され食感もパリパリ！

【きゃべだれ】 きゃべつのうま味を引き出す専用のたれ！

【チャーシュー】 赤身と脂のバランスにこだわったとろっと柔らかな巻バラチャーシュー！

【青葱】 季節ごとに産地の違う契約農家で生産されたこだわりの葱！

【焼海苔】 香りとうま味をしっかり感じる、厚めの海苔！

【どんぶり】 熱々のスープを維持する保温性の高いどんぶり！

■きゃべとんWEBページ：https://www.cabbaton.jp/

■きゃべとん公式X(旧twitter)：https://twitter.com/kyabeton_ramen

■きゃべとん公式Instagram：https://www.instagram.com/kyabeton_ramen/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/和牛焼肉 NIKUGEN/焼きたてのかるび/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/お好み焼本舗/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/町中華 丸福飯店/果実屋珈琲/熟成肉とんかつ ロース堂/肉讃岐 もっちりうどん源次郎 他

出店状況：国内802店舗(うち直営543店舗、FC259店舗)、海外112店舗(2026年5月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/