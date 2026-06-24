新シーズンに向けていよいよ始動！2026/27シーズンチーム始動スケジュールのお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢(J3)トップチームの2026/27シーズンの始動スケジュールについてお知らせいたします。

始動スケジュールについて

■7月1日(水)9:30～

トレーニング開始＠安原スポーツ広場

※全選手が揃わない可能性があります。

※練習は一般公開いたしますが、ファンサービスの実施はありません。

※メディア取材は監督の囲み取材のみ実施いたします。

※当日、悪天候により室内トレーニングに変更した場合は非公開となります。

■7月1日(水)14:00～

新体制発表会見

※新加入選手と和田GMが出席予定

※メディアの皆様には詳細を別途ご連絡いたします。

■7月2日(木)・7月3日(金)

非公開

※メディア取材も実施できません。

■7月4日(土)・7月5日(日)

未定

※トレーニングの場合は公開並びにファンサービスを実施いたします。

※練習開始時間については決まり次第お知らせいたします。

※夏場のファンサービスは体調管理の観点から時間制限を設けさせていただく可能性があります。

また、コンディションや天候により急遽中止になる可能性もございます。予めご了承ください。

■7月6日(月)

ONE HEART！石川能登復興支援活動

※トップチーム全選手・監督・トップ/フロントスタッフが参加予定です。

※メディアの皆様には詳細を別途ご連絡いたします。

■7月15日(水)17:00～

クラブ創設20周年パーティ

▷詳しくはこちら(https://www.zweigen-kanazawa.jp/news/?id=18912)から

練習公開日・ファンサービス実施日について

・練習公開時のルールやお願いについて事前にご確認をお願いします。

▷詳しくはこちら(https://www.zweigen-kanazawa.jp/team/training/)から

※ルールが守られない場合は、今後全ての練習を非公開にする可能性があります。

その他

・例年シーズン前に開催している「必勝祈願」「出陣式」については実施がありません。

・夏季キャンプについて予定はありません。

・トップチームのスケジュールはこちら(https://www.zweigen-kanazawa.jp/team/schedule/)からご確認ください。決まり次第更新いたします。