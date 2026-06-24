どの瞬間も揺らがない自信を、肌へ。ザ・ギンザの核心に触れる、夏のスキンケアリチュアル　大丸心斎橋店にてPOP UP SHOPを開催　2026年7月1日（水）～7月7日（火）

株式会社資生堂

タイムレスで本質的な美しさを追求する株式会社資生堂のプレステージスキンケアブランド「ザ・ギンザ」は、2026年7月1日（水）～7月7日（火）の期間、大丸心斎橋店にて期間限定POP UP SHOPを開催いたします。

本POP UPでは、ザ・ギンザの核心に触れるコアエッセンスケアのトライアルキットをはじめ、夏の乾燥や紫外線、肌疲れに寄り添うアイテムを展開。うるおいで満たし、光を味方につけながら、肌本来の美しさを引き出す、夏のための上質なリチュアルをご提案します。

【イベント概要】

会期：2026年7月1日（水）～7月7日（火）

会場：大丸心斎橋店 本館1階 御堂筋側イベントスペース

営業時間：10:00～20:00

【夏の肌を美しく整える、3つのスキンケアリチュアル】

＜夏の乾燥対策＞

ザ・ギンザの核心に触れるコアエッセンスケア

冷房や紫外線など、過酷な夏の環境によって乾燥しやすい肌へ。

本POP UPでは、ザ・ギンザを象徴するコアエッセンスケアを中心に、肌をうるおいで満たし、すこやかに整える夏のスキンケアリチュアルをご提案します。

化粧水・美容液・乳液による3ステップを通じて、角層のすみずみまでうるおいを届け、なめらかでつややかな肌印象へ。ブランドの核心に触れる「ザ・ギンザ トライアルキット n」をはじめ、コアエッセンスケア製品をご購入のお客様へ、特別な購入特典もご用意しております。

〈夏の紫外線対策〉

光を味方につける、モーニングプロテクションリチュアル

強い紫外線や乾燥など、日中の外的環境から肌を守るために。

日中用美容液「ザ・ギンザ ハイブリッドデープロテクター n」とUV美容液「ザ・ギンザ ヴェールプロテクターUV n」を中心に、ザ・ギンザが提案する夏のモーニングリチュアルをご紹介します。

肌を守るだけではなく、光を美しさへと変えるような、透明感あふれるつや肌印象へ。夏ならではの乾燥による目まわりのゆらぎや、日中の肌コンディションに着目した特別なケアとともに、対象製品をご購入のお客様へ限定ギフトをご用意しております。

〈究極の集中トリートメント〉

肌を静かに整える、ミニマルな集中ケア体験

紫外線や暑さ、環境変化などにより、知らず知らずのうちに負担を抱えやすい夏の肌。

「ザ・ギンザ エッセンス・エンパワリング n」による集中トリートメントで、肌を静かに整えるミニマルなお手入れをご提案します。

洗顔後、2品で完結するミニマルなお手入れは、肌を過剰に満たすのではなく、本来のコンディションへ静かに整えていく、ザ・ギンザならではのリチュアル。強い日差しや、旅先・帰省などによる生活リズムの変化にも寄り添う、洗練された集中ケアをご体感いただけます。対象製品をご購入のお客様には、オリジナルポーチを含む特別な購入特典もご用意しております。

また期間中は、お買い上げ金額に応じて、ザ・ギンザのスキンケアをより深くご体感いただける特別なギフトを進呈いたします。※数量限定、なくなり次第終了。

この機会に、ザ・ギンザが提案する夏のスキンケアリチュアルをぜひご体感ください。

《スキンケアブランド「ザ・ギンザ(THE GINZA)」について》

タイムレスで本質的な美しさを追求する株式会社資生堂のプレステージスキンケアブランド。1975年にファッションブティックとして発足したザ・ギンザは、「肌は身にまとう最高のオートクチュール」という美学のもと、肌こそが一人ひとりのタイムレスな美を体現できると考えます。ザ・ギンザは、生命を守る皮膚がうるおいに満ちたすこやかな状態であるために、皮膚生理に着目。一人ひとりの 肌の”感知力”を大切にしながら、肌本来の美しさを引き出します。素肌をすこやかな状態に保ちながら、その人それぞれのどんなときも揺るがない、エンパワリング グロウスキンへと導きます。ザ・ギンザは、肌本来の美しさを引き出すスキンケアを20年以上かけて研究してきました。ブランドの真髄は新配合の「THE GINZA リンデンエキス*1」と進化した「THE GINZA パーセプティブコンプレックス III*2」。年齢や肌質、性別、肌を取り巻く環境を問わず、どなたでも使用できる設計で、洗練を究めた効果的なリチュアルと本質的な価値あるもので満たされた精緻なフォーミュラが特長のエッセンシャリストスキンケアです。

*1 THE GINZA リンデンエキス（肌保護）

*2 THE GINZA パーセプティブコンプレックスIII（ポリクオタニウムー51、ポリビニルアルコール、アシタバ葉/茎エキス、カルボキシメチルグルカンNa、イチョウ葉エキス、グリセリン：保湿整肌）

ザ・ギンザ オフィシャル サイト : http://www.theginza.com/?rt_pr=trv17

ザ・ギンザ オフィシャル インスタグラム : https://www.instagram.com/theginza_official/

ザ・ギンザ オフィシャル フェイスブック : https://www.facebook.com/THEGINZA

ザ・ギンザ オフィシャル LINE ：https://lin.ee/kmJpM1V