【新商品】じゅわわと溶ける罪な存在、「バターの罪ちゃん」のフィギュアキーホルダーがカプセルトイで登場！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、カプセルトイブランド『ブシカプ！』から、「なごみ屋の世界 バターの罪ちゃん フィギュアキーホルダー」を全国のカプセルトイコーナーにて2026年6月24日(水)より販売開始したことをお知らせいたします。
■「なごみ屋の世界」のキャラクター「バターの罪ちゃん」がカプセルトイ化！
「なごみ屋の世界」によるキャラクター「バターの罪ちゃん」がフィギュアキーホルダーになってカプセルトイに登場！
ノーマルなバターの罪ちゃんはもちろん、じゃがバターやホットケーキなどバターが罪なほど合う食べ物×バターの罪ちゃんがラインナップ！
▼ボールチェーン付きなのでポーチなどにつけて一緒におでかけできる♪
▼じゅわわと溶ける、なんとも言えない表情がたまらない！
■ラインナップは全5種！
種類：全5種
価格：400円（税込）
サイズ：約40mm ※種類によって異なります
商品ページ：https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9791/
罪ちゃん
バターケーキ
じゃがバター
ホットケーキ
あんバタートースト
「なごみ屋の世界 バターの罪ちゃん フィギュアキーホルダー」は5月28日(木)より、全国のカプセルトイコーナーにて順次販売開始いたします。
■企画クリエイター紹介『なごみ屋』
「なごみ屋」は食べ物とどうぶつを掛け合わせたフェイクフードを手がけるクリエイターとして粘土作品を制作、SNSで発信中。
「なごみ屋の世界」という名称で、「うさぎの牡蠣ちゃん」シリーズや「ピザの妖精」シリーズなど、キュートで個性豊かなキャラクターたちを日々生み出しています。
▼公式X（旧Twitter）
https://x.com/nagomiyanosekai
▼公式Instagram
https://www.instagram.com/nagomiyanosekai/
■ブシカプ！とは
「カプっと、わくわく！」を合言葉にブシロードクリエイティブがおくるカプセルトイブランド「ブシカプ！」。
アニメ・ゲーム作品などのキャラクター商品から、クリエイターコラボ、オリジナルシリーズまで、わくわくが詰まったアイテムをお届け！
▼公式サイト
https://capsule.bushiroad-creative.com/
▼公式X（旧Twitter）
https://x.com/bushi_capsule
▼公式Instagram
https://www.instagram.com/bushiroad_capsule/
■ブシロードクリエイティブは今年で10周年！
2026年10月10日(土)には、これまで支えてくださった皆様への感謝を込めて10周年を記念したイベント【ブシロードクリエイティブ -High!! 10sion School-】を秋葉原で開催予定！
▼公式サイト
https://bushiroad-creative.com/
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします
(C)nagomiya