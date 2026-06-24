【新商品】じゅわわと溶ける罪な存在、「バターの罪ちゃん」のフィギュアキーホルダーがカプセルトイで登場！

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、カプセルトイブランド『ブシカプ！』から、「なごみ屋の世界　バターの罪ちゃん　フィギュアキーホルダー」を全国のカプセルトイコーナーにて2026年6月24日(水)より販売開始したことをお知らせいたします。




■「なごみ屋の世界」のキャラクター「バターの罪ちゃん」がカプセルトイ化！

「なごみ屋の世界」によるキャラクター「バターの罪ちゃん」がフィギュアキーホルダーになってカプセルトイに登場！


ノーマルなバターの罪ちゃんはもちろん、じゃがバターやホットケーキなどバターが罪なほど合う食べ物×バターの罪ちゃんがラインナップ！



▼ボールチェーン付きなのでポーチなどにつけて一緒におでかけできる♪





▼じゅわわと溶ける、なんとも言えない表情がたまらない！




■ラインナップは全5種！


種類：全5種


価格：400円（税込）


サイズ：約40mm ※種類によって異なります


商品ページ：https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9791/






罪ちゃん






バターケーキ






じゃがバター






ホットケーキ






あんバタートースト





「なごみ屋の世界　バターの罪ちゃん　フィギュアキーホルダー」は5月28日(木)より、全国のカプセルトイコーナーにて順次販売開始いたします。


■企画クリエイター紹介『なごみ屋』

「なごみ屋」は食べ物とどうぶつを掛け合わせたフェイクフードを手がけるクリエイターとして粘土作品を制作、SNSで発信中。


「なごみ屋の世界」という名称で、「うさぎの牡蠣ちゃん」シリーズや「ピザの妖精」シリーズなど、キュートで個性豊かなキャラクターたちを日々生み出しています。



▼公式X（旧Twitter）


https://x.com/nagomiyanosekai




▼公式Instagram


https://www.instagram.com/nagomiyanosekai/


■ブシカプ！とは



「カプっと、わくわく！」を合言葉にブシロードクリエイティブがおくるカプセルトイブランド「ブシカプ！」。


アニメ・ゲーム作品などのキャラクター商品から、クリエイターコラボ、オリジナルシリーズまで、わくわくが詰まったアイテムをお届け！



▼公式サイト


https://capsule.bushiroad-creative.com/




▼公式X（旧Twitter）


https://x.com/bushi_capsule




▼公式Instagram


https://www.instagram.com/bushiroad_capsule/


■ブシロードクリエイティブは今年で10周年！



2026年10月10日(土)には、これまで支えてくださった皆様への感謝を込めて10周年を記念したイベント【ブシロードクリエイティブ -High!! 10sion School-】を秋葉原で開催予定！




▼公式サイト


https://bushiroad-creative.com/



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします


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