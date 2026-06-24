【新商品】じゅわわと溶ける罪な存在、「バターの罪ちゃん」のフィギュアキーホルダーがカプセルトイで登場！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、カプセルトイブランド『ブシカプ！』から、「なごみ屋の世界 バターの罪ちゃん フィギュアキーホルダー」を全国のカプセルトイコーナーにて2026年6月24日(水)より販売開始したことをお知らせいたします。

■「なごみ屋の世界」のキャラクター「バターの罪ちゃん」がカプセルトイ化！

「なごみ屋の世界」によるキャラクター「バターの罪ちゃん」がフィギュアキーホルダーになってカプセルトイに登場！

ノーマルなバターの罪ちゃんはもちろん、じゃがバターやホットケーキなどバターが罪なほど合う食べ物×バターの罪ちゃんがラインナップ！

▼ボールチェーン付きなのでポーチなどにつけて一緒におでかけできる♪

▼じゅわわと溶ける、なんとも言えない表情がたまらない！

■ラインナップは全5種！

種類：全5種

価格：400円（税込）

サイズ：約40mm ※種類によって異なります

商品ページ：https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9791/

罪ちゃん

バターケーキ

じゃがバター

ホットケーキ

あんバタートースト

「なごみ屋の世界 バターの罪ちゃん フィギュアキーホルダー」は5月28日(木)より、全国のカプセルトイコーナーにて順次販売開始いたします。

■企画クリエイター紹介『なごみ屋』

「なごみ屋」は食べ物とどうぶつを掛け合わせたフェイクフードを手がけるクリエイターとして粘土作品を制作、SNSで発信中。

「なごみ屋の世界」という名称で、「うさぎの牡蠣ちゃん」シリーズや「ピザの妖精」シリーズなど、キュートで個性豊かなキャラクターたちを日々生み出しています。

▼公式X（旧Twitter）

https://x.com/nagomiyanosekai

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/nagomiyanosekai/

■ブシカプ！とは

「カプっと、わくわく！」を合言葉にブシロードクリエイティブがおくるカプセルトイブランド「ブシカプ！」。

アニメ・ゲーム作品などのキャラクター商品から、クリエイターコラボ、オリジナルシリーズまで、わくわくが詰まったアイテムをお届け！

▼公式サイト

https://capsule.bushiroad-creative.com/

▼公式X（旧Twitter）

https://x.com/bushi_capsule

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/bushiroad_capsule/

■ブシロードクリエイティブは今年で10周年！

2026年10月10日(土)には、これまで支えてくださった皆様への感謝を込めて10周年を記念したイベント【ブシロードクリエイティブ -High!! 10sion School-】を秋葉原で開催予定！

▼公式サイト

https://bushiroad-creative.com/

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします

(C)nagomiya