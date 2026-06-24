特別展「大南極展」いましか買えない！当日券より200円もお得な前売り券 ６月30日（火）まで発売中！小学生集合！大南極展関連イベント「夏休み自由研究フェス ～おしえて！南極観測応援隊～」8月開催決定！

お得なチケット情報

特別展「大南極展」広報事務局

当日券より200円お得にご購入いただける前売券は6月30日（火）23：59まで販売中！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179916/table/2_1_716d03bee0d91a28a046c1327ed5d3a9.jpg?v=202606240152 ]

※2歳以下無料。

※障害者手帳、受給者証等の証明書をお持ちの方は本人および付添の方お一人まで無料。証明できるものをご提示いただく場合がございます。

※18歳以下の方は、入場の際に年齢が確認できるものをご提示いただく場合がございます。

※日本科学未来館の常設展もご覧いただけます。ドームシアターは別料金（要予約）

※詳細は展覧会公式サイトをご確認ください。

「すみっコぐらし 特製ふにふにシール」セット券 好評発売中！

「大南極展」限定で登場するすみっコぐらしのイラストが、人気のふにふにシールに！

オーロラをあしらったカラフルなシール台紙付きです。セット券は数量限定の販売です。お早めにお求めください。

「すみっコぐらし 特製ふにふにシール」セット券

販売価格：2,500円（税込）

チケットのご購入はこちらから↓

https://w.pia.jp/t/dainankyokuten/

※「すみっコぐらし 特製ふにふにシール」の「大南極展」グッズショップでの販売はございません。

協賛企業各社とともに実施する大南極展関連イベント「夏休み自由研究フェス ～おしえて！南極観測応援隊～」開催決定！

夏休み自由研究フェス ～おしえて！南極観測応援隊～

特別展「大南極展」では、会期中の関連イベントとして、協賛企業各社とともに実施する「夏休み自由研究フェス ～おしえて！南極観測応援隊～」を開催いたします。

本イベントでは、実際に南極観測を支える企業の担当者や南極地域観測隊としての活動経験者が登場し、普段はなかなか知ることのできない「南極のしごと」を、トークイベントやワークショップを通じてわかりやすく紹介します。夏休みの自由研究にもぴったりの1日限りの特別イベントです。

日 時：2026年8月22日（土）10:15～16:30（終了予定）

受 付：日本科学未来館 7階 コンファレンスルーム 水星前

対 象：小学生（保護者の方も一緒にご覧いただけます）

参加費：無料

主 催：日本科学未来館、国立極地研究所、ドリームスタジオ、テレビ朝日、朝日新聞社

協 力：KDDI、三機工業、ミサワホーム、ヤンマーホールディングス

※各イベントの時間・受付方法については以下をご参照ください。

自由研究フェス01 トークイベント

南極観測を支えているのは研究者だけではありません。昭和基地では、通信、設備、建築、発電など、それぞれの専門知識を持った多くの隊員たちが協力しながら、厳しい自然環境のなかで観測活動と隊員たちの暮らしを支えています。

本トークイベントでは、実際に南極地域観測隊として昭和基地で活動した経験を持つ協賛企業各社の担当者が登壇。現地での仕事や生活のエピソードを交えながら、「南極のしごと」の知られざる舞台裏をご紹介します。教科書では学べないリアルな体験談を通して、南極観測を支えるさまざまな仕事の魅力に触れてみましょう。

～昭和基地の「衛星通信」のおはなし～ 南極でインターネットってできるの？

みなさんの生活に欠かせないインターネット。では、南極で活動する隊員たちは、どのように日本とつながっているのでしょうか？昭和基地のインターネット環境や、日本との衛星通信のしくみ、通信が隊員たちの生活をどのように支えているのかを紹介します。参加者からの質問にもお答えします。

協 力：KDDI

講 師：

KDDI コア技術統括本部 技術企画本部 国際技術支援室 開発グループ 笹栗 隆司（第58次南極地域観測隊越冬隊参加 LAN・インテルサット担当）

KDDI Bizコア事業本部 SL推進本部 公共SL統括部 公共ソリューション2部 3グループ 北村 剛祥（第66次南極地域観測隊越冬隊参加 LAN・インテルサット担当）

対 象：小学生（保護者の方も一緒にご覧いただけます）

定 員：各回48名（保護者を含む）

時 間：１.11:00～11:30 ２.14:15～14:45

会 場：7階 コンファレンスルーム金星

申 込：当日10:00より、受付（7階 コンファレンスルーム 水星前）にて整理券を配布いたします

～昭和基地の「水」のおはなし～ 南極の水、どうしてるの？

飲み水や食事、お風呂、トイレなど、毎日の暮らしに欠かせない「水」。氷と雪に覆われた南極では、どのように水を確保しているのでしょうか。基地での水づくりや利用方法について、身近な例を交えながらわかりやすく紹介します。

協 力：三機工業

講 師：三機工業 東京支社 技術計画部技術計画2課 倉島 浩章（第60次南極地域観測隊越冬隊参加 機械設備全般担当）

対 象：小学生（保護者の方も一緒にご覧いただけます）

定 員：各回48名（保護者を含む）

時 間：１.13:30～14:00 ２.15:00～15:30

会 場：7階 コンファレンスルーム金星

申 込：当日10:00より、受付（7階 コンファレンスルーム 水星前）にて整理券を配布いたします

～昭和基地の「たてもの」のおはなし～ ものすごーく寒い南極のたてもののひみつ

マイナス40℃を下回ることもある南極・昭和基地で、なぜ建物内では快適に過ごせるのでしょうか。建物の構造や工夫を楽しく解説。熱の伝わり方を体感する実験や、建物の強さの秘密に触れる体験などを通して、南極建築のひみつを発見します。

協 力：ミサワホーム

講 師：ミサワホーム総合研究所 領域創生センター 岡本 裕司（第66次南極地域観測隊越冬隊参加 建築担当）

対 象：小学生（保護者の方も一緒にご覧いただけます）

定 員：各回48名（保護者を含む）

時 間：１.11:45～12:15 ２.15:45～16:15

会 場：7階 コンファレンスルーム金星

申 込：当日10:00より、受付（7階 コンファレンスルーム 水星前）にて整理券を配布いたします

～昭和基地の「電気」のおはなし～ 極寒の南極で電気をつくる！

もし南極で電気が止まったら…？昭和基地での生活や研究は、電気なしでは成り立ちません。マイナス40度の極寒、容赦ない吹雪、そんな過酷な環境の中で、どのように発電機を動かし、電気を守り続けているのでしょうか。現地でしか体験できないリアルなエピソードとともに、電気を守る仕事の舞台裏をたっぷりご紹介します！

協 力：ヤンマーホールディングス

講 師：ヤンマーエネルギーシステム株式会社 柳澤 聰（第63次南極地域観測隊夏隊参加 発電機エンジン担当）

対 象：小学生（保護者の方も一緒にご覧いただけます）

定 員：各回48名（保護者を含む）

時 間：１.10:15～10:45 ２.12:45～13:15

会 場：7階 コンファレンスルーム金星

申 込：当日10:00より、受付（7階 コンファレンスルーム 水星前）にて整理券を配布いたします

自由研究フェス02 ワークショップ

見て、聞いて終わりではなく、自分の手を動かして南極観測を支える技術や仕事を体験できるワークショップです。建物づくりやものづくりを通して、「どうしてそうなるの？」「どうやって作られているの？」を楽しく学びながら、自由研究のヒントを見つけてみましょう。

みんなで建てる南極基地！

もし自分が南極地域観測隊の一員だったら、どんな建物をつくるのでしょうか？ヘルメットをかぶり、元越冬隊員と一緒にチームで協力しながら、南極地域観測隊が使用する建物をイメージした組み立て体験に挑戦します。実際に南極で使われた金物にも触れながら、極寒の地で人々の暮らしを支える建築の工夫や知恵を楽しく学べる体験型ワークショップです。完成後は「ちびっ子南極大工認定証」をプレゼント！

協 力：ミサワホーム

対 象：小学生

定 員：1回あたり８名（参加されるお子さまの人数です。保護者の方は会場内でご見学いただけます）

時 間：１.10:30～11:30 ２.12:45～13:45 ３.14:15～15:15

会 場：7階 コンファレンスルーム水星

申 込：事前申込（抽選）

受付期間：2026年6月24日～8月3日

※事前申し込み制につき、申し込み方法、受付期間などは展覧会公式サイトをご覧ください。

世界にひとつだけのオリジナル銘板づくり

昭和基地で活躍する発電機やエンジンに取り付けられている「銘板（めいばん）」は、エンジンの「身分証明書」のようなものです。ヤンマーのエンジン銘板に、名前などを刻印して、世界にひとつだけのオリジナル銘板づくりを体験できます。完成した銘板は、記念としてお持ち帰りいただけます。

協 力：ヤンマーホールディングス

対 象：小学生

定 員：1回あたり８名（参加されるお子さまの人数です。保護者の方は会場内でご見学いただけます）

時 間：１.11:15～12:15 ２.13:45～14:45 ３.15:30～16:30

会 場：7階 コンファレンスルーム火星

申 込：事前申込（抽選）

受付期間：2026年6月24日～8月3日

※事前申し込み制につき、申し込み方法、受付期間などは展覧会公式サイトをご覧ください。

自由研究フェス03 質問コーナー

南極よろず質問コーナー

「ペンギンって寒くないの？」「観測隊の人たちは毎日何を食べているの？」「南極にはどんな生きものがいるの？」――そんな素朴な疑問から、研究の最前線に関する質問まで、南極のプロフェッショナルである国立極地研究所スタッフが直接お答えする特別コーナーです。大南極展を見て気になったこと、もっと知りたくなったことを、ぜひぶつけてみてください。あなたの「なんで？」が、新しい発見の入り口になるかもしれません。

対 象：小学生

時 間：10:45～15:45

会 場：7階 コンファレンスルーム水星前

申 込：10:45より先着順でご案内いたします。※混雑状況に応じて整理券を配布する場合がございます。

※イベント内容・時間等は変更となる場合があります。

※詳細および最新情報は展覧会公式サイトにて公開いたします。

注目の「大南極展×すみっコぐらし ぶらさげぬいぐるみ」の発売日が8月４日（火）に決定！「大南極展×すみっコぐらし」オリジナルグッズ

本展示会の公式応援キャラクターである「すみっコぐらし」のオリジナルグッズの一部をご紹介！

大南極展×すみっコぐらし ぶらさげぬいぐるみ 全５種 各2,090円（税込）

背中に第67次南極地域観測隊のマークが入った南極観測隊の防寒服を着込んでいるしろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげの5種類。

大南極展×すみっコぐらし ぬいポーチ 2,750円（税込）

ぶらさげぬいぐるみのにぴったりな、ポーチも8月４日（火）から販売開始！ライトブルーとラメがポイント。上部にはオーロラ、下には氷があしらわれた南極仕様のボディにすみっコぐらしの特別イラストが入っています。

大南極展×すみっコぐらし 透明スタンプ「氷印」 各880円（税込）

大南極展に合わせて、すみっコぐらし仕様の、まるで氷のような見た目の透明スタンプ「氷印（こおりじるし）」が登場。「氷印」はすべてのパーツが透明で作られたスタンプで、上から印面が見えるため、細かく位置を調整して狙ったところにぴったりとおすことができます。涼を感じながらデコレーションを楽しめる、夏のイチオシアイテムです

日常に南極らしさを取り入れて暑い夏を軽やかに乗り切りましょう！ 展覧会オリジナルグッズ

特別展「大南極展」のグッズに、アデリーペンギンのイラストを使用した「大南極展オリジナル・ペンギン観測隊シリーズ」が登場！さらに、南極の景色などをモチーフとしたハンカチなどもご用意。ホーローマグカップ 2,200円（税込）

レトロな雰囲気が人気のホーローマグカップ。

優れた耐久性と実用性から夏のアウトドアにも活躍間違いなしのアイテムです。

フロストマグカップ 1,980円（税込）

氷を思わせる、すりガラスのような涼しげな質感が特徴的です。たくさんのペンギンたちのイラストが可愛らしい夏にぴったりなマグカップ。

Tシャツ（子ども）カラー：白・水色・オレンジ/サイズ：130cm 各3,520円（税込）Tシャツ（大人） カラー：白・黒/サイズ：S/M/L/XL 各4,180円（税込）

おまんじゅうのように丸くなったアデリーペンギンのユニークな姿をプリントしたTシャツ。親子でお揃いコーデも楽しめます。

ポータブルシリコン氷のう 4,400円（税込）

夏場の外出やイベント時の熱中症対策に最適の、持ち運びに便利なステンレスホルダー付き氷のう。観測隊に扮したペンギンがステンレスホルダーにあしらわれています。

トートバッグ 水色・青色・オレンジ 各2,750円（税込） 白 3,300円（税込）

南極や観測隊をイメージしたカラー展開のトートバッグ。水色・青色・オレンジはノートや雑誌が入る小さめサイズ、白色はひとまわり大きいサイズです。

観測隊に扮したペンギンのイラストがインパクト大の、オススメアイテム。

フライトタグ 1,650円（税込）

表にはペンギン観測隊が氷に穴を開けるイラスト、裏には「ANTARCTICA（南極）」が織られた、三角形タイプのペナント風フライトタグ。展覧会のお土産にぴったりです。

ペンギン観測隊 南極ステッカーセット 全2種 各1,320円（税込）

ペンギン観測隊（5種入）セットと、雪上車や隕石など南極ならではの南極（4種入）セット。

ペンギン観測隊 サコッシュ 2,200円（税込）

ペンギン観測隊の缶バッジ付き。コウテイペンギンの群れを双眼鏡で観察しているようすをイメージしたデザインです。

南極の壮大な自然の画像やリアルな動物たちの画像を使用した、大人も使いやすいデザインの雑貨類も多数ご用意！ハンカチ 柄：氷床、オーロラ、アデリーペンギン、ウェッデルアザラシ 各1,980円（税込）

南極にちなんださまざまな景色やいきものをモチーフにしたハンカチ。

日常のおしゃれや身だしなみに南極らしさを取り入れて、暑い夏を軽やかに乗り切りましょう。

※サイズはいずれも同じです

スイーツ缶 種類：ガトーショコラ（オーロラ）、チーズケーキ（氷床） 缶バッジ付き 各1,296円（税込）

氷床とオーロラのパッケージに包まれた中には缶詰に入ったチーズケーキとガトーショコラ。パティシエ監修の本格派スイーツで、缶バッジのおまけ付きです。

ダイカットポストカード 種類：全7種 各440円（税込）ポストカード 種類：全8種 各220円（税込）

南極の風景や生きもの、乗りものが勢揃い。南極観測隊の古い記録写真をはじめ、丸まったペンギンや隕石、雪上車など、個性的な絵柄が並びます。

南極大陸キーホルダー 色：黄色・青・オーロラ 各1,100円（税込）

その名のとおり南極大陸のかたちのアクリルキーホルダー。夏らしいカラーリングと、カラビナの持つアウトドア感がポイントです。

隕石Tシャツ カラー：白・黒 サイズ：S/M/L/XL 各4,290円（税込）

“隕石採集の聖地”と呼ばれる南極で見つかった、南極隕石をモチーフにしたユニークなTシャツです。

南極キャップ 種類：ANTARCTICA, GLACIER, SOUTH POLE 各4,400円（税込）

南極にちなんだ名称（南極・氷河・南極点）のロゴタイプが刺繍されたキャップ。

南極風景Tシャツ カラー：白・黒 サイズ：S/M/L/XL 各4,290円（税込）

南極観測隊の記録写真の中から、南極の日常的な風景を選んでTシャツにした、少しレトロな雰囲気のTシャツです。

ラバーペンギンお風呂シリーズもラインナップ！ 人気アイテム“ラバーダッグ”が親子ラバーペンギンに変身。楽しいお風呂タイムもぜひ南極アイテムと共にお楽しみください。

南極銭湯タオル

カラー：黄色・白 各660円（税込）

銭湯やサウナでお馴染みのタオルに、ペンギン親子があしらわれています。オリジナル熨斗付き。夏の御挨拶にいかがでしょうか。

ラバーペンギン親子

種類：親・子

親：990円（税込）、赤ちゃん：660円（税込）

南極にちなんで、ラバーダックならぬラバーペンギンの登場です。親子で湯船に浮かべて楽しいお風呂タイムをお過ごしください。

南極銭湯コインロッカーキーホルダー

種類：南・極

各1,100円（税込）

銭湯などで見かけるレトロなコインロッカーキーホルダー。「南」と「極」の2個まとめ買いがおすすめです

【グッズに関するご注意】

※グッズに関する注意事項や、最新の販売情報、その他の本展限定グッズに関しては、展覧会公式サイトをご覧ください。

展覧会公式サイトグッズページはこちら

https://dainankyokuten.jp/goods.html

開催概要

南極は、地球の素顔が残る数少ない場所です。氷、大気、海、生き物などの変化が “そのまま” 観測できるため、地球環境を理解するうえでとても重要なフィールドになっています。

日本は70年間、南極で観測を続け、その積み重ねが気候変動の解明や未来予測に大きく貢献してきました。

本展はその成果を「見て学ぶ」だけでなく「体験しながら理解できる」展覧会です。

まるで自分が南極に上陸するかのような没入感を得られる壮大な大型映像。そして強風の中を進むブリザード体験や、何十万年もの地球の記録が刻まれたアイスコア、南極で見つかった隕石、生き物の標本展示など、極地で行われている科学のリアルを実感できます。

さらに、氷河やオーロラの映像、昭和基地の紹介を通して、観測隊がどんな環境で研究を続けているのかがわかります。

南極を知ることは、地球の過去と未来を知ること。

本展は、その入口となる“体験型の科学の旅”です。南極観測70周年を記念して、南極観測を体験できる特別展がこの夏、開催されます。

展覧会名｜特別展「大南極展」

会期｜2026年7月1日（水）～9月27日（日）

会場｜日本科学未来館 1階 企画展示ゾーン（〒135-0064 東京都江東区青海2-3-6）

開館時間｜10:00～17:00（入場は閉館の30分前まで）

休館日｜7月7日（火）、7月14日（火）、9月1日（火）、9月8日（火）、9月15日（火）

入場料金(税込)｜大人［19歳以上］2,000円（1,800円）、18歳以下［小学生以上］1,300円（1,100円）、未就学児［3歳以上］900円（700円）

※（ ）内は前売料金および８名以上の団体料金。

※2歳以下は無料。

主催｜日本科学未来館、国立極地研究所、ドリームスタジオ、テレビ朝日、朝日新聞社

企画制作｜ドリームスタジオ

特別協賛｜KDDI

協賛｜三機工業、ミサワホーム、ヤンマーホールディングス、レンゴー、東京農業大学

後援｜文部科学省、外務省、環境省、防衛省、気象庁、海上保安庁、国土地理院、情報通信研究機構、東京都教育委員会、立川市教育委員会、東京臨海高速鉄道、ゆりかもめ

協力｜東急電鉄

お問い合わせ｜大南極展事務局 03-6820-4071（平日10:00～18:00 ※7月1日以降は開館日の10:00～18:00）

公式ホームページ｜https://dainankyokuten.jp