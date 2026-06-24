WW累計販売本数200万本のブレインパンク・アクションRPG 『SCARLET NEXUS』が発売５周年描きおろしイラストや新規アパレルアイテムが公開！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ブレインパンク・アクションRPG

『SCARLET NEXUS』について、2026年6月24日に発売から5周年を迎えることをお知らせいたします。５周年を記念し、公式Xにて描き下ろしイラストを公開しました。Amazon Merch on Demandでもアパレル商品を追加していますので、ぜひご確認ください。

公式Xアカウントにて、５周年記念イラストを公開中！

発売から5周年を記念し、アートディレクター落合功多さん描きおろしのお祝いイラスト（左）を

公式Xアカウントにて公開しております！

多くの皆様に楽しんで頂きながら、節目の5周年を皆さまと迎えることができ、プロジェクトメンバー一同、心から感謝しております。

今回の5周年のイラストは、先日公開した200万本突破記念イラスト（右）と一続きのイラストとなっております。ぜひ、２つのイラストを一緒にお楽しみください。今後も、「SCARLET NEXUS」をよろしくお願いいたします！

公式Xアカウント：公式｜SCARLET NEXUS（@SNX_RS） / X(https://x.com/SNX_RS?s=20)

マーチバイアマゾン商品に新規デザインを追加！

Amazon Merch on Demandにて、本日から新たなアパレル商品が発売開始しました。

これまでに公開された記念アート9種をあしらった商品が追加されております。

ぜひご確認ください！

詳細はこちら：https://amzn.to/4fBaV0B

セール情報

各種プラットフォームストアにて、『SCARLET NEXUS』ダウンロード版が最大80%OFFでセール中です。通常版だけではなく、アートブック＆オリジナルサウンドトラック、またDLCシーズンパスがついたUltimate Editionも対象になっておりますので、ぜひこの機会にプレイしてみてください！

【セール期間】

・ PlayStation(R)5 /PlayStation(R)4 ：2026年6月17日~7月1日

・ Xbox Series X|S /Xbox One /Windows版：2026年6月23日~6月29日

・ STEAM(R)版：2026年6月19日~6月26日

※上記開催期間は日本時間となります。



セールの詳細は各ストアサイトよりご確認ください。

・ PlayStation(R)5 ／ PlayStation(R)4版：

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0700-PPSA01776_00-0000000000000000



・ Xbox Series X|S /Xbox One /Windows版：

https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/scarlet-nexus/9n9rmhtjx41p



・STEAM(R)版：

https://store.steampowered.com/app/775500/SCARLET_NEXUS/

SCARLET NEXUS (スカーレットネクサス) とは

脳とテクノロジーを融合した技術により高度な文明を築いている、近未来の世界。

一方で、発達した人の脳を求めるかのように現れる異形の存在「怪異」によって人々の生活は長年脅かされていた。

怪異の脅威に対して、人類は脳の力を限界まで引き出し戦うことができる者たちを集め「怪異討伐軍」を結成し、人々の生活を護っていた。

脳の力を引き出し超常的な力を操る能力者の一人として、仲間と共に世界を巡る戦いに挑むブレインパンク・アクションRPG

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2224_1_187e293bdf5b1ae048b193e61d95fa1c.jpg?v=202606240152 ]

※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。

※画面は開発中のものです。

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、

“PS5”、は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。