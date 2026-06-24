【ゲーマー専用｜ゲーミング電子タバコ】次世代電子タバコTARLESS シリーズから、「TARLESS X（ターレスエックス）」が新登場。

株式会社ドローム【一瞬で、ZONEへ。】ゲーミング電子タバコ、TARLESS X（ターレスエックス）

株式会社ドローム（本社：千葉県柏市）は、電子タバコブランド〈TARLESS（ターレス）〉より、2026年6月24日に、ゲーマー向け電子タバコ「TARLESS X（ターレスエックス）」の販売を開始。

TARLESS Xは、ゲームプレイ中の「負けられない」「流れを断ち切りたい」「もう一戦の気分を上げたい」という3つのシーンに最適化したフレーバーを設計。ブラックスケルトンボディには使用時に連動して発光するRGBイルミネーションを搭載、ゲーミング環境に高揚感をプラスする、従来の喫煙具の枠を超えた新時代のゲーミングガジェットです。

Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2W2KLZ8

楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/vapecollection/tarlessx-1/

ゲームシーンに特化したフレーバーライン

【TARLESS X】3つのゲームシーン×2つの刺激

TARLESS Xは、ゲームプレイに重要な「FOCUS（フォーカス）」「RESET（リセット）」「CHARGE（チャージ）」の3つのシーンに加え、各シーン毎に「REGULAR（レギュラー）」「ENERGY（エナジー）」の２つのフレーバータイプを揃えた、合計6種類のXフレーバーカートリッジをラインナップ。

REGULARタイプは清涼感のあるドリンク系フレーバー、ENERGYタイプではさらに強刺激のエナジードリンク系フレーバーとなっています。

FOCUS（フォーカス）｜負けられない戦い、プレイを研ぎ澄ますRESET（リセット）｜流れを変えたい時に、引きずらず次へCHARGE（チャージ）｜もう一戦、プレイを一段上げる

ゲームシーンを彩るプロダクトデザイン

ガジェット感を強く主張するブラックスケルトンボディには、バッテリー残量やモード選択がひと目でわかるフロントインジケーター、使用時に連動してアニメーションするRGBイルミネーションバーを搭載。味覚と視覚、ダブルの刺激がいつものデスクをプレイ前の空間へと誘います。

【TARLESS X】RGBイルミネーション

吸いたい瞬間だけに吸える自動吸引システムを採用。吸引を感知して自動で電源ON／OFFし、電源ボタンなどの操作は一切不要。1回の吸引ごとに動作するため、マッチング待機中やロード画面、ラウンド終了後の短い隙間時間に使用しやすいゲームシーンにマッチしたプロダクトデザインです。

【TARLESS X】自動吸引システム

ゲーミング電子タバコ

TARLESS Xはゲーミングガジェットとしてだけではなく、次世代の電子タバコとしての機能も充実。Xフレーバーカートリッジの装着方向を変えると、刺激を強化するブーストモードが起動し、タールゼロ・ニコチンゼロでも喉への強いキック感と満足感のある吸いごたえを楽しむことができます。

【TARLESS X】ブーストモード

タバコカプセルにも対応しており、ニコチン接種を目的とした喫煙具として使用することも可能。紙タバコや加熱式タバコと比較しても遜色のない使用感を実現します。

【TARLESS X】タバコカプセル対応

さらにデバイス変形機能を採用。吸いたい時は吸引モードに、吸わない時は収納モードで吸い口を保護することで、不使用時や持ち運びの際の衛生面もカバーします。

【TARLESS X】変形式デバイス

プレイ前の新たなルーティンへ

吸いごたえ、光、デザイン、フレーバー、すべてがプレイの一瞬に差をつける。決戦前のローディングを、新たなルーティンへ。

「TARLESS X」は、ギアを上げたい時、流れを変えたい時、もう一戦の気分を上げたい時、そのゲームシーンに合わせて選べるゲーミング電子タバコです。

【TARLESS X】ただの一服じゃない。ゲーマーのための、プレイルーティンへ。

販売先・購入方法

Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2W2KLZ8

楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/vapecollection/tarlessx-1/

販売価格：スターターセット 5,980円（税込）

フレーバーカートリッジセット 4,580円（税込）

製品情報

ブランド：TARLESS（ターレス）

製品名：TARLESS X（ターレスエックス）

フレーバー：6種

吸引回数：ノーマルモード:約4,000回 / ブーストモード:約2,000回

充電方法：Type-C充電

販売元

会社名：株式会社ドローム

本社住所：〒277-0852 千葉県柏市旭町3丁目3-20 ユーゴーハイツ101

お問い合わせ： contact@tarless.jp