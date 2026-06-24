【最新口コミ調査】五味八珍に寄せられた口コミを分析！静岡発ローカルチェーン48店舗の評価ポイントを徹底解説

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、調査対象の最新口コミデータから、独自の『口コミ分析レポート』を発表しました。

・レポートを詳しくみる（無料）

https://honichi.com/reports/202606_review_gourmet_gomihattin/(https://honichi.com/reports/202606_review_gourmet_gomihattin/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_review_gourmet_gomihattin)

■調査概要

■調査内容

- 調査対象：「五味八珍」48店舗- 調査リソース：Googleマップから公開されている口コミ- 口コミ調査期間：2025年6月9日～2026年6月16日- 口コミ総数：2,590 件 / うち 外国語口コミ数：143 件- 調査方法：「口コミサイトを"もっと"売上に変える」口コミコム（インバウンドオプション）を利用して、調査リソース上のデータを独自に分析

ここからは、独自調査で明らかとなった口コミ分析結果を一部ご紹介します。

「五味八珍」の口コミ平均評価は★3.81

五味八珍の「口コミ平均評価」と「口コミ数」を算出しました。

直近1年間の口コミ平均評価は★3.81で、1店舗当たりの口コミ数は54.0件でした。

また、口コミ評価内訳は★5が30.4%、★4が37.2%でした。

外国語口コミ評価は★4.56、日本語を0.80ポイント上回る結果に

五味八珍の口コミを日本語・外国語に分けて平均評価を算出しました。

外国語口コミの平均評価は★4.56、日本語口コミは★3.76で、外国語口コミのほうが＋0.80ポイント高い評価となりました。外国語口コミ比率は5.5%で、言語内訳は英語（39.8%）・ポルトガル語（36.4%）が中心でした。

言語別ではスペイン語が★5.00と最も高く、続いてポルトガル語★4.79、英語★4.51という結果でした。

最も話題のキーワードは「味」「ラーメン」「セット」

口コミに頻出するキーワードを抽出したところ、最多は「味」（1,590件）、続いて「ラーメン」（732件）、「セット」（458件）、「店員」（286件）、「チャーハン」（280件）という結果になりました。

特筆すべきは4位の「店員」です。料理名やメニューが上位を占めやすい飲食ブランドの口コミにおいて、人的対応を指す「店員」が上位に食い込むのは、地元で長く愛される町中華ならではの接客の温かさが利用客に評価されていることの表れといえます。

またレポートでは、カテゴリ別の詳細分析も掲載しています。詳細は調査資料をご覧ください。

・レポートを詳しくみる（無料）

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口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

サービスの詳細はこちら :https://kutikomi.com/forgourmet?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_review_gourmet_gomihattin

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む32サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogleマップを含む国内外32サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_review_gourmet_gomihattin

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_review_gourmet_gomihattin

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_review_gourmet_gomihattin)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

- 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_review_gourmet_gomihattin)」の運営- 業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_review_gourmet_gomihattin)」の運営- インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202606_review_gourmet_gomihattin)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.aｍ