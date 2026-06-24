【ゼッテリア】590円から楽しめる平日限定ランチがリニューアル！人気の「たまてりバーガー」が仲間入り！通常価格より50円～120円引きでご提供

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社バーガー・ワン（代表取締役社長：木村 大志 本社：東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、7月1日（水）に平日限定のランチメニューをリニューアルします。

ゼッテリアでは、平日の10時30分から15時の時間帯に提供するランチセットを、多くのお客様に日常使いの食事としてご好評をいただいております。今回のリニューアルでは、より“選べる楽しさ”を感じていただける内容へと進化させました。

今回は、新たなラインアップとして、春のフェア商品としてご好評いただいた「たまてりバーガー」が登場します。「たまてりバーガー」は、ビーフ100％のジューシーなパティに、コク深く甘辛い特製てりやきソースを合わせ、さらにぷるぷる食感のたまごを重ねた満足感のある味わいの商品です。

ランチメニューは、「たまてりバーガー」を含む全6種類を展開。定番の商品から食べ応えのあるメニューまで、その日の気分やシーンに合わせてお選びいただけるラインアップです。通常価格より50円から120円引きのランチ限定価格で提供しており、590円から手軽にお楽しみいただけます。

ゼッテリアは今後も、日常のさまざまなシーンに寄り添いながら、“おいしさ”と“手軽さ”、そして“選ぶ楽しさ”を兼ね備えた商品を提供してまいります。ぜひこの機会に、ゼッテリアの平日限定ランチセットをお楽しみください。

※ランチセットの表示価格は、ランチ実施時間内での特別価格です。

※「たまてりバーガー」は、ランチ実施以外の時間帯でも販売します。

※表示価格は全て税込です。

※一部店舗では価格が異なります。

※一部店舗を除く261店舗で販売予定です。（6月24日時点）