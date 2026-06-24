廃棄されるはずだったバゲット端材を、夏に味わう一杯へ浅野屋が取り組むアップサイクル第二弾「ベアレン醸造所×浅野屋 Bread　Weizen」発売

株式会社浅野屋「Bread Weizen」イメージ

株式会社浅野屋（本店：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 738、代表取締役社長：佐々木一郎 以下、「浅野屋」）は、食品ロス削減への取り組みの一環として、パンづくりの過程で生まれるバゲットの端材を活用したアップサイクルビール企画第二弾『ベアレン醸造所×浅野屋Bread(ブレッド) Weizen(ヴァイツェン)』を2026年7月10日（金）より期間限定で発売いたします。

本企画は2025年に実施しご好評をいただいたアップサイクルビール企画に続く第二弾です。浅野屋では高級ホテルなどに向けてバゲットを製造するなか、製造過程において廃棄せざるを得ないパンの端材が発生します。そうした“まだ価値のある素材”を廃棄するのではなく、新たな一杯へと生まれ変わらせることで、食品ロス削減とおいしさの両立を目指しました。

第二弾となる今回は、岩手県盛岡市でドイツの伝統的な醸造技術を守り続ける「ベアレン醸造所」と共同開発。小麦麦芽を贅沢に使用するドイツスタイルの酵母入り無濾過ヴァイツェンをベースに浅野屋のバゲットが持つ麦の香ばしさや旨味を引き出しました。ヴァイツェン酵母が醸し出すフルーティーなアロマと、パンが焼き上がる瞬間を思わせる香ばしさが重なり、夏に心地よく楽しめる爽快かつ味わい深い一杯に仕上げています。

また発売を記念して、7月9日（木）にはブランジェ浅野屋 自由が丘店にて限定イベントを開催。「Bread Weizen」の試飲とともに、本商品に合わせた限定マリアージュフードをお楽しみいただけます。

老舗ベーカリーが日々のものづくりの中で向き合う食品ロスの課題を、“おいしい体験”へと転換する浅野屋のアップサイクルビール第二弾を、ぜひこの機会にお楽しみください。

■「ベアレン醸造所×浅野屋 Bread Weizen」概要

販売開始日： 2026 年 7 月 10 日(金) 無くなり次第終了

販売店舗：軽井沢旧道本店、ルミネ横浜店

＊一部イートイン店舗での提供も予定しています

販売価格：495 円（税込）

＊パン粉を使用しているため、酒税法上は「発泡酒」となります。

■発売記念の限定イベントを開催

アップサイクルビール「Bread Weizen」

発売を記念し、2026 年 7 月 9 日（木）にはブランジェ浅野屋 自由が丘店にて限定イベントを 開催いたします。当日は「Bread Weizen」の試飲に加え、ピッツァ職人特製ロングピッツァ や、バゲットを使用したピンチョスなど、本商品に合わせたイベント限定のマリアージュフー ドをご用意いたします。 日時 ：2026 年 7 月 9 日(木) 19:00～21:00

場所 ：ブランジェ浅野屋自由が丘店 2F イベントスペース

住所 ：東京都目黒区自由が丘 2 丁目 13-1

特別ゲスト ：株式会社べアレン醸造所 代表取締役社長 嶌田洋一様

料金 ：6,000 円（税込）/人