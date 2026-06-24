「ビオレ 冷タオル」常備化を推進するBtoB暑熱ケア事業「ビオレの冷サポート」導入企業が500社を突破　猛暑対策展2026に出展し、職場での暑熱対策における有効性をご紹介

花王株式会社

花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」が展開する法人向けの暑熱ケア事業「ビオレの冷サポート」の導入企業数が、2026年6月時点で500社を突破しました。

2025年の本格展開以降、建設・物流・製造などの“アツいゲンバ”を中心に導入が進み、また、2026年は自治体・教育機関・レジャー施設などへも広がり、暑熱対策の社会インフラとしての定着が加速しています。

■ 多様な領域へ広がる「ビオレの冷サポート」

「ビオレの冷サポート」は、暑熱リスクのある職場や災害時の備えとして、冷却シート『ビオレ 冷タオル』の常備化を推進する取り組みです。 2025年の開始当初は約100社からスタートし、2026年5月に200社を突破。その後、夏場に向けた導入が急増し、500社以上にまで急拡大しました。

現在、導入先は以下のように幅広い領域へ拡大しています。

【建設・物流・製造業】酷暑下での作業者の快適性向上

【レジャー施設・テーマパーク】来場者・スタッフの暑熱対策

【飲食・小売業】屋外作業や配送業務での活用

【自治体・教育機関】イベント運営や防災備蓄としての採用

【スポーツ大会・フェス】観客・スタッフの暑熱対策

■ 猛暑対策展2026への出展

「ビオレの冷サポート」は、2026年7月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「2026猛暑対策展」に出展します。企業の労務担当者向けに、法人向け暑熱ケア事業に本格参入した「ビオレの冷サポート」の取り組みをご紹介。昨年出展時の2倍のスペースで展開するブースでは、「ビオレの冷サポート」導入企業の事例をご紹介するとともに、実際に『ビオレ 冷タオル』の冷却効果を体験できるコーナーを設置。さらなるお役立ち拡大に向けて情報を発信してまいります。

＜展示のポイント＞

１.導入企業事例紹介：500社突破の広がりを可視化

導入企業の中から、特に多様な現場で活用が進む4社の事例をパネル展示で紹介

【清水建設】空調服(R)との併用により、肌温度-6℃の効果を確認。酷暑現場での活用が進んでいる

【日本通運】引越し作業や倉庫業務など多様な現場で活用。「装着した瞬間に涼しい」と従業員から高い評価

【イナズマ ロックフェス】屋外イベント運営スタッフの暑熱対策として導入

【JR東海】防災備蓄品として採用。盛夏期の訓練で実際に使用し、効果を確認した上で導入

これらの事例を通じて、建設・物流・イベント・公共インフラなど、幅広い領域への導入拡大と“社会インフラ化”の進展を紹介します。

２.科学的エビデンス展示：『ビオレ 冷タオル』の有効性を可視化

『ビオレ 冷タオル』の冷却効果について、来場者にわかりやすく理解いただけるよう、科学的データや体験コンテンツを展示します。

- 空調服(R)と『ビオレ 冷タオル』併用時の肌温度マッピング（-6℃が約30分*持続）- 空調服(R)×『ビオレ 冷タオル』の体験コーナー- 厚手シートの気化冷却メカニズムの可視化

* 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

３.導入しやすいスキーム紹介

ASKUL、smartoffice、TRUSCO、自社EC「My Kao Mall」など、 企業が既存の購買フローで導入しやすい仕組みをわかりやすくご紹介します。

【第12回猛暑対策展開催概要】

- 会期：2026年7月15日（水）～7月17日（金）10時～17時- 会場：東京ビッグサイト 東7・8ホール- 主催：一般社団法人日本能率協会- 公式サイト：https://hs-osh.jma.or.jp/tokyo/visit/■ 今後の展望

ビオレは今後も、「ビオレの冷サポート」を通じて、働く方々の肌の快適性を守り、過酷な暑熱環境下における就労環境の改善に貢献してまいります。猛暑対策展での発信を契機に、企業・自治体・教育機関との連携をさらに強化し、暑熱対策の社会インフラ化を推進していくとともに、 日本国内で確立した導入スキームを横展開し、アジアを中心とした海外の暑熱環境下で働く現場への展開にも取り組んでまいります。

■販売商品の概要

『ビオレ 冷タオル』は、のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く*冷却シートです。厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発。気化熱の作用で肌の熱（ほてり）を逃がし続けます。長さ46cmで首にかけて使用できます。個包装で使いたいときにご使用いただけ、密封パックで3年間の保存が可能なため備蓄品にも適しています。

* 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1846_1_85666836ecf4cd577b74e71e70061923.jpg?v=202606240152 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1846_2_6987ef060c4083d56ec4286a457e738d.jpg?v=202606240152 ]

* 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

■販売ルート

ASKUL、smartoffice、TRUSCO、JOYFUL HONDAを通じてご購入いただけます

また、自社ECサイトMyKaoMallでもご購入いただけます。

■関連サイト

花王株式会社 | ビオレシート | ビオレ冷 | ビオレの冷サポート(https://www.kao.co.jp/bioresheets/hiyashi/support/)