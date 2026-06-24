帝燃産業が浄水型ウォーターサーバー「澄」ｓｕｍｉの子育て応援プランを開始！家事の負担を軽減し、妊娠中から小学校入学までをフルサポート。

帝燃産業株式会社

帝燃産業株式会社ウォーター事業部（本社：大阪府茨木市、代表取締役：中村博兆）は

2026年6月1日より、妊娠中から小学校入学までのお子様がいるご家庭を対象とした浄水型ウォーターサーバー「澄」ｓｕｍｉの「子育て応援プラン」の提供を開始いたしました。

子育て世帯、特に乳幼児を迎えるご家庭では「夜泣きの対応で眠れない」「日々の育児と家事に追われて掃除まで手が回らない」「ニュースで見るPFASなどのお水の安全性が心配」といった、時間的・精神的な、ゆとりのなさと不安が大きな課題となっています。

当社では水道水を注ぐだけで安心・安全な温冷水使えるウォーターサーバー「澄」ｓｕｍｉを通じて

「お水の安全性と調乳の負担」を解消します。

1.話題のPFASも除去！細菌除去率99.999％のトップクラスの洗浄力

JIS規格17物質及びPFAS（有機フッ素化合物）をしっかり除去する国産高性能フィルターを搭載。細菌除去率99.999％を誇り、赤ちゃんのミルクや離乳食にも安心・安全なピュアな味わいのお水が毎日使い放題（フィルター1つで塩素除去能力3万リットル/1年）

2.期間中ずっと550円引き！

通常3520円が子育て世帯限定で（お子様が小学校入学まで）2970円（税込）に。水道水を上のタンクに注ぐ補水型サーバーの為重いボトルの受取・保管・補充・廃棄の手間がすべて不要です。

3.工事不要！設置場所にとらわれない！

工事が一切不要（サイズ：Ｗ272×Ｄ400×Ｈ1175）でコンセントがあれば家中どこにでも設置可能です。寝室に設置すれば、夜中の赤ちゃんが泣きだしても、その場でサッと適用のミルクが作れます。

4.プロにお任せ「お掃除ぴかぴかサポート20000円分」（地域限定※1）

育児中後回しになりがちなエアコン、お風呂、キッチン等の頑固な汚れをプロが隅々まできれいにします。プラン契約いただいたご家庭に、ママ・パパが、ほっと一息つける自由な時間をお届けします。

5.無料付帯24時間トラブル対応＆専門家相談（地域限定※1）

「くらしのホッとサポート」「あんしんサポート」

トイレを詰まらせた・カギをなくした、といったトラブルの24時間365日緊急対応に加え、住宅・税務・法律・介護の専門家相談サービスが無料でご利用いただけます。

6.「あんしんサポート」

さらに万が一の故障時にも「部品交換1回交換無料」「3年後本体交換無料」「災害補償」などがついた

「あんしんサポートが標準で付帯します。」

「子育て応援プランの概要」

・商品名：浄水型ウォーターサーバー 澄ｓｕｍｉ

・対象者：妊娠中（母子手帳をお持ちの方）～小学校入学前までのお子様がいるご家庭

・料金特典：通常3520円（税込）→特別価格2970円（税込）

※契約時点で対象であれば「最低36か月」の料金を適用

・申込特典

１.お掃除ぴかぴかサービス 20000円分（地域限定※1）

２.くらしのホッとサポート24時間生活トラブル対応専門家相談サービス（地域限定※1）

３.安心サポート（故障・トラブル時の本体交換や災害補償等）

・申込方法：公式ＷＥＢサイト（https://www.teinet.co.jp/water/input_sumi/(https://www.teinet.co.jp/water/input_sumi/)）

ＴＥＬフリーダイヤル （08001231132）

※1 大阪、京都、兵庫、奈良限定