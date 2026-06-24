【足つぼ王】メディアでおなじみ足つぼ師「與那嶺茂人」が監修。完全防水振動ボール「ぶるぶるりらっく」が完成。「いつでもどこでもを極上のリラックス」をコンセプトに業界最小クラスのサイズと完全防水を実現。

株式会社ケアリーフィール足つぼ日本一代表「與那嶺茂人」×miratoto

新ブランド「miratoto（ミラトト）」をローンチする株式会社ケアリーフィール（miratotoベース：埼玉県鶴ヶ島市）は、人気足つぼ師「與那嶺茂人」監修のもと完全防水振動ボール『ぶるぶるりらっく』を2026年6月より発売いたします。

與那嶺氏がとにかくこだわったのは業界最小クラス(※1)のサイズ直径40mm。体にピンポイントで接触しそこに1分間6300回の高速振動を入れることで、頭から足の裏の深部までリラックスできます。

さらなるこだわりが水深1mまで使える完全防水設計。シャワーやお風呂で体を温めながらアプローチすることでワンランク上のリラックス効果を狙いました。

このサイズと完全防水、USB充電式にすることで、自宅、お風呂、オフィス、外出先といつでもどこでも至福のリラックスを提供します。(※1)メーカー調べ

完全防水振動ボール「ぶるぶるりらっく」ぶるぶるりらっく使用シーン

＜與那嶺茂人のこだわり＞

＜こだわり１＞ 業界最小クラス！振動が深部に届く直径４cm

與那嶺茂人の一番のこだわり。約30年に及び研究と3万人を超える施術経験から導き出した

直径４cm。

あえて突起のないこの球体が驚くほどピンポイントで深部までアプローチします。

またこのサイズは持ち運びにもとっても便利。どこにでも持ち歩いてほしいです。

＜こだわり２＞ 湯船でも使える完全防水

お風呂で温まったカラダに振動でアプローチすることで、一段階上のリフレッシュをお届けします。シャワーをあてながらもおすすめです。

＜こだわり３＞ 強力振動１分間に６３００回

小さいからといって振動に妥協なし。強力振動で強力アプローチを実現しました。

振動レベルも３段階を装備、その日の状態や使用する部位で使い分けできます。

強力振動１分間に６３００回、防水性能IPX7だから湯船の中でも使えます。

こだわりの直径40mmでピンポイントに奥までアプローチ。持ち運びにも便利だからお出かけ時にも最適です。

與那嶺茂人のこだわり

商品について

ブランド：miratoto（ミラトト）

商品名：ぶるぶるりらっく

発売日：2026年6月

当社ECサイト販売価格：3,980円（税込）

商品詳細：https://item.rakuten.co.jp/caringfeeling/buru2relax/

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【製品仕様】

■製品名 ぶるぶるりらっく ■型番 MT01

■電源 リチウムイオン電池 DC3.7V、250mAh ■入力（充電時） DC5V、1A

■アダプター 入力100-240V 出力5V1A（別売） ■消費電力 0.5W（充電時）

■電池持続時間 4時間 ■充電時間 約2.5時間 ■オートオフ機能 10分

■振動数（３段階） 強：6,300回/分 中：5,000回/分 弱：3,600回/分 ■防水性能 IPX7

■使用環境温度 10～40℃ ■本体サイズ 直径40mm ■質量 33g

miratotoについて

miratotoはカラダ・ココロ・生活を整える手軽で便利でちょっと面白いアイディアを形にしてお届けするブランドです。

ブランド名は「mira=イタリア語で目的」と「toto=整える」を掛け合わせています。

足つぼ師「與那嶺茂人（よなみねしげひと）」について

『足つぼ師』與那嶺茂人：沖縄県出身。1965年生まれ。足つぼ専門店「足つぼ日本一」代表。

施術経験30年、これまでの施術人数は３万人を超える。「骨格姿勢研究家」としても活躍中。

足つぼ界にその人ありと言われる存在。その施術に注目が集まり１年間で約100本のテレビやYouTubeに出演。多くの有名人を悶絶させた痛い足つぼはもはや代名詞。

根本にある「人は健康になると笑顔でいられる、その助けになりたい」という強い思いから、ご家庭で手軽に健康になれる健康機器の構想も常に研究している。

販売者について

株式会社ケアリーフィールは医療機器製造業許可を持つ埼玉県のメーカーです。

皆さまの「不安・不満・不便」を解消するお手伝いができるちょっと面白い製品を生み出すことをコンセプトにしています。

●株式会社ケアリーフィール

miratotoベース：埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町２-５-２３

URL：https://www.caringfeeling.com

本件についてのお問合せ先（mail）：info@caringfeeling.com

本件についてのお問合せ先（電話）：050-5527-1388（担当：三澤・平田）