ゾーホージャパン株式会社

ゾーホージャパン株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：マニカンダン・タンガラジ、以下「ゾーホージャパン」）は、Zoom Meetings（提供：ZVC JAPAN株式会社）と「Zoho CRM」を連携し、商談情報をZoho CRM 上に自動集約する連携支援サービスの提供を開始します。本サービスでは、Zoom AI Companion（Zoomが提供するAIアシスタント機能）が生成した商談要約や録画データ、文字起こしテキストをZoho CRM 上に自動で集約し、一元管理を実現します。

これにより、議事録作成の負担軽減や営業活動の効率化、顧客対応品質の標準化を支援し、営業DXの推進に貢献します。

背景

オンライン商談の定着に伴い、商談内容の記録や情報共有の重要性が高まっています。一方で、議事録作成やCRMへの入力作業は依然として手作業に依存するケースが多く、営業担当者の負担増加や情報活用の妨げにつながっています。また、商談履歴が担当者ごとや個別のツールに分散することで、担当者間の情報共有や引き継ぎが滞る要因にもなっています。

ゾーホージャパンは、こうした課題に対応するため、Zoom Meetingsが備える商談要約・録画・文字起こしのデータをZoho CRM へ自動的に集約する仕組みを整え、その連携支援の提供を開始します。

主な連携機能

本サービスはZoom AI Companionを活用し、以下を実現します。

● Zoom AI Companionによる商談要約の自動保存

商談終了後、Zoom AI Companionが生成した要約データを、Zoho CRM 上の顧客情報に紐付けて保存します。

● Zoom録画データのZoho CRM への連携

商談の録画データが、Zoho CRM へ自動的に同期されます。営業担当者による録画データのアップロードやURL転記の手間が省けます。

● 商談文字起こしデータの保存・検索

商談中に生成された文字起こしテキストをZoho CRM 上の顧客情報に紐付けて保存し、商談内容の迅速な振り返りや、過去のやり取りのキーワード検索を可能にします。

なお、本サービスは、Zoho Marketplaceで提供されている標準連携機能に加え、企業ごとの運用要件に応じた設計・構築を行います。ゾーホージャパンが自社での導入・運用を通じて培ったノウハウをもとに提供します。

期待される効果

● 商談要約や文字起こしの自動保存による、議事録作成の工数削減と記録漏れの防止

● 商談内容のデータ化による、営業ナレッジの蓄積・共有の促進

● 商談履歴をZoho CRM 上で一元管理し、担当者間の情報共有や引き継ぎを円滑化

● 顧客対応品質の標準化と営業組織全体の生産性向上を支援

対象企業

● Zoom Meetingsを導入済み、または導入を検討中の中堅企業

● オンライン商談・Web会議を中心に営業活動を行う企業

● 商談記録・議事録作成の工数を削減し、営業活動の効率化を図りたい企業

● CRM活用の高度化・営業DX推進を目指す企業

Zoho のプライバシー誓約

Zohoは、サードパーティーのトラッカーを利用せず、ユーザーデータを外部に販売しない方針のもと、データ保護と機密保持を重視しています。ユーザーのデータが適切に管理され、安心して製品をご利用いただける環境の提供に努めています。

Zoho について

Zoho Corporation は多数の製品を提供する世界的ソフトウェア企業の一つです。営業、マーケティング、顧客サポート、会計、バックオフィス業務に加え、生産性向上やコラボレーションを含むほぼ全ての主要業務分野をカバーする60以上のアプリケーションを提供しています。

Zoho は収益性の高い非公開企業であり、その従業員数は19,000名を超えます。本社をインドに置き、日本、アメリカ、中国、シンガポール、メキシコ、オーストラリア、オランダ、アラブ首長国連邦に拠点を展開しています。日本では、ゾーホージャパン株式会社がみなとみらい（神奈川県横浜市）、東京都（港区）、大阪府（大阪市）、静岡県にオフィスを2拠点（静岡市、榛原郡川根本町）置き、製品の販売およびサポートを行っています。

Zoho はお客さまの個人情報保護を非常に重視しており、無料の製品を含め、いかなる事業にも広告による収益モデルを採用していません。現在、Zoho 自身を含む100万社を超える企業・組織において、世界中で1億5,000万人を超えるユーザーがZoho のクラウド型ソリューションを利用しています。Zoho の詳細についてはwww.zoho.com/jp(https://www.zoho.com/jp/)をご覧ください。

お問い合わせ先

本プレスリリースに関するお問い合わせ：

ゾーホージャパン株式会社 マーケティング1グループ

TEL：045-319-4611 E-mail：jp-zohomarketing@zohocorp.com