ロア、Aulumuブランドから放熱システム搭載iPhone用ケース「A17 フロスト」 を発売
株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)はAULUMU（オルム）より、「A17 フロスト MagSafe対応ケース」を発売しました。
本製品は半透明のフロストボディにメカニカルなディテールを融合したiPhone用ケースです。インモールド加工による美しいデザインに加え、放熱設計、温度インジケーター、カメラ保護などの機能を備え、個性的なスタイルと実用性を両立します。
ロア・インターナショナルのオフィシャルストア（https://www.mycaseshop.jp/）にて販売中です。
製品の特長は以下の通りです。
製品特長
●機能美を追求したメカニカルデザイン
半透明のフロストボディに幾何学的なカメラフレームや精密なラインディテールを組み合わせ、近未来的で洗練された印象に仕上げました。蓄光アクセントにより、暗所ではやわらかく発光します。
機能美を追求したメカニカルデザイン【AULUMU A17 フロスト MagSafe対応ケース】
●独自のCoolHyperクーリングシステム
メッシュ通気構造、デュアル通気ウィンドウ、高熱伝導サーマル構造により、端末の熱を効率よく拡散。ゲームや動画視聴など、高負荷時の熱こもりを軽減します。
●温度変化を色で知らせるインジケーター
温度に応じて色が変化するインジケーターを搭載。端末の発熱状態を視覚的に確認できます。
温度変化を色で知らせるインジケーター【AULUMU A17 フロスト MagSafe対応ケース】
●カメラや操作性を妨げない精密設計
アルミ合金製カメラガードでレンズ周りを保護。カメラコントロールボタンにも対応し、ケースを装着したまま快適に操作できます。
カメラや操作性を妨げない精密設計【AULUMU A17 フロスト MagSafe対応ケース】
●日常使いに配慮した高耐久仕様
傷や色褪せに強いインモールド加工を採用。滑りにくいグリップ設計に加え、MagSafeアクセサリーにも対応しています。
製品概要
商品名：A17 フロスト MagSafe対応ケース
機種：iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max
素材：TPU、アルミニウム、マグネット
カラー：半透明グレー、半透明ホワイト
価格：5,990円（税込）
公式販売ページ：https://www.mycaseshop.jp/alm20002
AULUMU A17 フロスト MagSafe対応ケース 半透明グレー
AULUMU A17 フロスト MagSafe対応ケース 半透明ホワイト
AULUMU(オルム)について
AULUMU（オルム）は、精密さと効率性、そして未来的な機能美を追求するテックアクセサリーブランドです。
独創的なデザインと実用性を融合した高性能ギアを通じて、都市生活者のデジタルライフをよりスマートにアップデートします。
世界で評価される洗練されたプロダクトが、使う人の個性とスタイルを際立たせます。
【株式会社ロア・インターナショナル 概要】
設立 ：2006年7月
代表取締役社長 ：Ally Won
所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F
URL ：https://www.roa-international.com
事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通
直営販売ショップ：https://www.mycase.jp