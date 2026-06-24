ロア、Aulumuブランドから放熱システム搭載iPhone用ケース「A17 フロスト」 を発売

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)はAULUMU（オルム）より、「A17 フロスト MagSafe対応ケース」を発売しました。

本製品は半透明のフロストボディにメカニカルなディテールを融合したiPhone用ケースです。インモールド加工による美しいデザインに加え、放熱設計、温度インジケーター、カメラ保護などの機能を備え、個性的なスタイルと実用性を両立します。

ロア・インターナショナルのオフィシャルストア（https://www.mycaseshop.jp/）にて販売中です。

製品の特長は以下の通りです。

製品特長

●機能美を追求したメカニカルデザイン

半透明のフロストボディに幾何学的なカメラフレームや精密なラインディテールを組み合わせ、近未来的で洗練された印象に仕上げました。蓄光アクセントにより、暗所ではやわらかく発光します。

機能美を追求したメカニカルデザイン【AULUMU A17 フロスト MagSafe対応ケース】●独自のCoolHyperクーリングシステム

メッシュ通気構造、デュアル通気ウィンドウ、高熱伝導サーマル構造により、端末の熱を効率よく拡散。ゲームや動画視聴など、高負荷時の熱こもりを軽減します。

●温度変化を色で知らせるインジケーター

温度に応じて色が変化するインジケーターを搭載。端末の発熱状態を視覚的に確認できます。

温度変化を色で知らせるインジケーター【AULUMU A17 フロスト MagSafe対応ケース】●カメラや操作性を妨げない精密設計

アルミ合金製カメラガードでレンズ周りを保護。カメラコントロールボタンにも対応し、ケースを装着したまま快適に操作できます。

カメラや操作性を妨げない精密設計【AULUMU A17 フロスト MagSafe対応ケース】●日常使いに配慮した高耐久仕様

傷や色褪せに強いインモールド加工を採用。滑りにくいグリップ設計に加え、MagSafeアクセサリーにも対応しています。

製品概要

商品名：A17 フロスト MagSafe対応ケース

機種：iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max

素材：TPU、アルミニウム、マグネット

カラー：半透明グレー、半透明ホワイト

価格：5,990円（税込）

公式販売ページ：https://www.mycaseshop.jp/alm20002

AULUMU A17 フロスト MagSafe対応ケース 半透明グレーAULUMU A17 フロスト MagSafe対応ケース 半透明ホワイト

AULUMU(オルム)について

AULUMU（オルム）は、精密さと効率性、そして未来的な機能美を追求するテックアクセサリーブランドです。

独創的なデザインと実用性を融合した高性能ギアを通じて、都市生活者のデジタルライフをよりスマートにアップデートします。

世界で評価される洗練されたプロダクトが、使う人の個性とスタイルを際立たせます。

【株式会社ロア・インターナショナル 概要】

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

URL ：https://www.roa-international.com

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp