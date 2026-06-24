ベックスコーヒーショップ 舞浜にセルフWi-Fiレンタル「WiFiBOX」を新規設置

株式会社テレコムスクエア

モバイル通信のクロスボーダー・ソリューションを世界規模で提供する株式会社テレコムスクエア（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉竹 雄次、以下、当社）は、株式会社JR東日本クロスステーションフーズカンパニー（本社：東京都渋谷区、カンパニー長：中俣 博文）の運営する「ベックスコーヒーショップ 舞浜」にセルフWi-Fiレンタル「WiFiBOX」を設置し、2026年6月24日よりサービスを開始いたしました。近隣のテーマパークやショッピング施設を訪れる方々や、訪日外国人旅行者の快適な移動・滞在をサポートします。

「WiFiBOX」は、モバイルWi-Fiルーターを非接触で簡単に即日レンタルできるシェアリング型サービスです。ルーターには充電用ケーブルが搭載されており、スマートフォンの充電も可能。日本国内の無制限（速度制限あり）プランの場合、1日840円（税込）と手ごろな料金も魅力のひとつです。

「WiFiBOX」が好評の背景に、「駅やコンビニ、商業施設で、自身のタイミングで受け取りや返却ができる」という点があり、月末の「ギガ不足」やテーマパークでの通信手段の確保、旅行で訪れた訪日外国人観光客のご利用などあらゆる通信場面でご活用いただいております。

今回の設置背景

「ベックスコーヒーショップ」は、季節に合わせたメニューとこだわりのコーヒーを提供するエキナカカフェとして、JR東日本の駅構内を中心に展開されており、通勤・通学や観光、レジャーなど、さまざまなシーンで多くのお客さまに利用されています。一部店舗では、店内にフリーWi-Fiが設置されていますが、入店前や退店後においてもWi-Fiを利用したいというお客さまのニーズが見込まれたことから、2024年春より「WiFiBOX」の設置を拡大してまいりました。

これまでの導入店舗において、「WiFiBOX」のご利用で訪れたお客さまがコーヒーを購入するなどベックスコーヒーショップへの来店のきっかけとなり、設置における相互送客の効果がみられたことから、このたび「ベックスコーヒーショップ 舞浜」への新規設置を実施し、導入店舗数を合計34店舗まで拡大いたしました。

ベックスコーヒーショップ 舞浜は、近隣にテーマパークやショッピング施設があり、多くの来訪者が利用する店舗です。近年、テーマパークではアトラクションやレストランの予約、待ち時間の確認、電子チケットの表示など、さまざまな場面でスマートフォンの利用機会が増加しており、通信環境の確保やバッテリー残量への不安解消が求められています。今回の設置により、来訪者の通信・充電に関する課題解決をサポートするとともに、店舗のさらなる利用機会の創出を目指します。

設置概要

■設置場所：

ベックスコーヒーショップ 舞浜

（JR舞浜駅 南口改札外 ディズニーランド方面）

■受取・返却可能時間：7:00-21:00

■サービス開始日：2026年6月24日（水）より

■ベックスコーヒーショップWebサイト：

https://foods.jr-cross.co.jp/becks/

【お受け取りに関しての注意点】

ベックスコーヒーショップ 舞浜でのレンタルにおいては、事前予約は承っておりません。現地で在庫をご確認のうえ、掲示物をご覧いただき、お申し込み・お受け取りをお願いいたします。なお、返却はベックスコーヒーショップ 舞浜でも、他拠点でも構いません。また、他拠点でお受け取りいただいた端末をベックスコーヒーショップ 舞浜で返却いただくことは可能です。

「WiFiBOX」の特徴

■予約・受取・返却とすべてのステップが非接触で完了し、驚くほど簡単な使用体験を提供

Web予約後、駅や空港などに設置しているボックスからWi-Fiルーターを引き抜くだけで簡単にレンタルできます。また、WiFiBOX貸出機が設置されている場所であれば受取場所と異なる場所での返却も可能です。

■設置場所は全国700か所以上（6月1日現在）

駅、空港、商業施設、ホテルや旅館、観光案内所など47都道府県700か所以上にWiFiBOXを設置しています。ご自宅やオフィスの近く、いつも利用する駅など、ご自身の予定に合わせた受取・返却場所をお選びいただけます。

WiFiBOX設置場所一覧 :https://wifibox.telecomsquare.co.jp/pages/map

・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

・「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。

■企業概要

株式会社テレコムスクエアは、モバイル通信サービスのパイオニアとして30年にわたり、世界を旅する人たちへ、旅行中の「安心、便利、楽しさ」をお届けしています。Wi-FiルーターのレンタルやeSIMおよびプリペイドSIMカード販売などの通信サービス、ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービスなど、旅がより自由で豊かになるような「新たな価値」の提供と挑戦をし続けている会社です。



社名 ： 株式会社テレコムスクエア

代表者 ： 代表取締役 吉竹 雄次(よしたけ ゆうじ)

本社 ： 〒102-0075 東京都千代田区三番町8番地1 三番町東急ビル7階

創業 ： 1992年（平成4年）

従業員 ： 109人（2026年1月1日現在）

事業内容： モバイルサービス通信事業(Wi-Fiルーターのレンタル、eSIMやプリペイドSIMカードの販売など国際モバイル通信機器の提供）、旅関連事業(ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービス「Biki（ビキ）」公式代理店、海外旅行情報などのオウンドメディア運営)

コーポレートサイト ： https://www.telecomsquare.net/