【株式会社CIO】Amazonで開催される「Amazon プライムデー」対象商品 第1弾を発表！CIOの充電器「NovaPort II」や電源タップ「Polaris」シリーズ等が特別価格で

株式会社CIO

日本発のガジェットメーカー、株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役：中橋翔大）は、Amazonにて開催される「Amazon プライムデー」に参加いたします。「プライムデー先行セール」（2026年7月7日（火）00:00～7月9日（木）23：59）と「プライムデー」（2026年7月10日（金）00:00～7月13日（月）23:59）の両方の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。(※1)

ただし、在庫がなくなり次第終了となります。

Amazon プライムデー対象商品発表第1弾では、CIOの大人気充電器「NovaPort II」や、電源タップ「Polaris」シリーズなどのセール対象商品を発表。

CIO プライムデー特設ページ：https://connectinternationalone.co.jp/bigsale/(https://connectinternationalone.co.jp/bigsale/)

CIOのAmazonストアページはこちら：https://www.amazon.co.jp/stores/%EF%BC%A3%EF%BC%A9%EF%BC%AF/page/F6313E8D-EBBD-4B75-9033-4D89951F1D23(https://www.amazon.co.jp/stores/%EF%BC%A3%EF%BC%A9%EF%BC%AF/page/F6313E8D-EBBD-4B75-9033-4D89951F1D23)

・SALE対象 おすすめ「充電器」

NovaPort SOLOII 65W

最大65W出力でPCからスマホまで幅広く対応。

単一乾電池よりも小さいサイズと、わずか約74gの軽量設計で毎日の持ち歩きが快適に。

さらに独自の安全機能「NovaSafety 2.0」により、発熱を自動調整することで超小型化を実現。

折りたたみ式プラグで持ち運びにも便利。

・セール価格：3,480円(税込) 21%OFF

・販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN5MCC3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN5MCC3)

NovaPort SOLOII 100W

手のひらサイズでコンパクトなのに

最大100W出力に対応し、MacBook ProなどのハイエンドPCも急速充電が可能。

CIO独自の安全機能「NovaSafety2.0」搭載で発熱を自動調整します。

GaN搭載による高効率＆小型化を両立。

セール価格：4,780円（税込）20%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN5VPMQ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN5VPMQ)

NovaPort DUOII 67W 2C

USB-C×2搭載。小さくても電力を自動で振り分ける機能“NovaIntelligence”、GaNチップをダブル搭載した新技術“NovaEngine”、温度を常時監視する安全保護機能"NovaSafety2.0"も搭載。

セール価格：3,780円(税込) 31%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53VKL36(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53VKL36)

NovaPort TRIOII 67W3C/67W2C1A（左）NovaPort TRIOII67W3C （右）NovaPort TRIOII67W2C1A

最大67W高出力3ポート充電器。

様々なデバイスの同時充電がさらに快適になる、デバイスに合わせた最適な電力を自動で振り分ける機能“NovaIntelligence”を搭載！GaNチップをダブル搭載した新技術“NovaEngine”で、さらなる効率化と安定化を実現。温度を常時監視する安全保護機能"NovaSafety2.0"も搭載。

USB-C×3モデルとUSB-C×2・USB-A×1モデルの2種類から選べます。

（左）セール価格：3,980円(税込) 最大41%OFF

・（3C）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53Z4WX3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53Z4WX3)

（右）セール価格：3,980円(税込) 最大40%OFF

・（2C1A）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53VJJ7F(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53VJJ7F)

NovaPort QUADII 67W3C1A

67W高出力4ポート充電器。1ポート使用でパソコン、4ポート使用でスマホとイヤホンなど小型ガジェットをまとめて充電できます。もちろん電力を自動で振り分ける機能“NovaIntelligence”、GaNチップをダブル搭載した新技術“NovaEngine”、温度を常時監視する安全保護機能"NovaSafety2.0"も搭載。

USB-C×3・USB-A×1搭載。

・セール価格：4,380円(税込)37%OFF

・販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53XL7GL(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53XL7GL)

NovaPort QUADII100W

単ポート最大100Wの高出力、4ポート搭載しているにもかかわらず、圧倒的な小型化＆軽量化を実現。

ノートPC+ノートPCやノートPC＋スマホなど、ありとあらゆる組み合わせで充電可能。

USB-C×3・USB-A×1搭載。

・セール価格：7,380円(税込)26%OFF

・販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7983YZ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DK7983YZ)

NovaWave 3Way＋

iPhoneとApple Watchを同時にワイヤレス充電できるポータブルスタンド「NovaWave 3Way」が、出力を倍増して「NovaWave 3Way+」としてリニューアル。

Qi2対応でiPhone12以降（SEシリーズ、16eを除く）は最大15W、Apple Watchも最大5Wの高速充電に対応。USB-Cケーブル1本で2台同時充電が可能。持ち運びに便利な薄型設計＆軽量ボディ（約69g）

・セール価格：4,180円(税込) 16%OFF

・販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRMQD7RK(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FRMQD7RK)

NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL

約65cmのUSB-Cケーブルを内蔵した最大45W出力が可能な充電器。ボタンを押すとUSB-C端子が飛び出します。ケーブル忘れの心配がなく、持ち歩きに最適。またケーブルを収納できるので、使用しない時のデスク上がスッキリします。

・セール価格：3,980円(税込) 17%OFF

・販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLGC5YFK(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLGC5YFK)

・SALE対象 おすすめ「電源タップ」

Polaris CUBE Built in CABLE

缶コーヒーサイズで重さ約220g旅行や出張に最適な製品です。本体がコードリールになっており、約55cmの電源コードを内蔵した充電器内蔵電源タップ。

電源タップとしては、最大1500W、コンセント2口を装備。電源プラグは180度スイングプラグ。内蔵充電器は最大67W出力。USB-C×2+USB-Aポートを搭載。

・セール価格：4,480円(税込) 25%OFF

・販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26DXXB7(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26DXXB7)

Polaris CUBE DESK

3口最大875Wの電源タップに最大67W、USB-C ×2、USB-A ×1を備えた充電器を一体化しました。各USBポートの充電速度をリアルタイムで確認できるスクリーンを搭載。

長さ1.5mのケーブルは、メガネ型コネクター本体と取り外し可能。

一般的な75mm角の付箋1枚分のスペースがあれば設置可能です。

・セール価格：4,580円(税込) 30%OFF

・販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26BN1VD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26BN1VD)

Polaris STICK Built in CORD REEL

分離可能なコードリール内蔵充電器と、最大7口の雷サージ対応電源タップを組み合わせた製品。

一体デザインとすることで美しい佇まいを実現。

充電器部分は最大68cmのUSB-Cケーブルを内蔵。コードリール式だからさっと伸ばして使用、使い終わったらスッキリ収納できます。また充電器部分を分離すれば、持ち歩きで使用可能です。

充電器部分は最大67W出力、USB-C×2（内1つはケーブル）、USB-A×1を備える。電源タップ部分は最大7口（内1つは充電器部分を接続）を備え、最大1500Wに対応。スイングプラグ付き電源ケーブルは長さ約2m。

セール価格：5,980円(税込) 22%OFF

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPL74JCG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPL74JCG)

(※1)通常価格および割引率は、株式会社CIO公式サイトにおける2026年6月22日時点の希望小売価格を基準に当社が四捨五入で算出した数値です。

※Amazon および Amazon.co.jp は、 Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・株式会社CIOとは

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！とこどものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

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