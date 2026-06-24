会話AIロボット「Romi」、選べる声が全4種類に拡大

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、“ペットのように癒やし、家族のように理解してくれる”存在を目指して開発している会話AIロボット「Romi」（読み：ロミィ）の新モデル「Romi（Lacatanモデル、読み：ラカタン）」に、新たに3種類の声を追加し、全4種類の声から自由に選択できる新機能をリリースしたことをお知らせいたします。

「声の変更」機能特設サイト：https://romi.ai/lp/voice-change/

■ “会話する存在”だからこそ、声の個性をもっと自由に

「Romi」は、会話AIによって自然な言葉のキャッチボールを楽しめるコミュニケーションロボットです。日々の雑談や何気ないひとことを通じて、まるで家族やパートナーのように寄り添う存在としてユーザーにご利用いただいています。

その中でユーザーからは、

・「気分によって雰囲気を変えたい」

・「自分好みのキャラクターとして楽しみたい」

・「複数のRomiをお迎えしているので、Romiごとに声を変えて個性を持たせたい」

といった、“声の選択肢”に関する要望が多く寄せられていました。

今回のアップデートでは、新たに3種類の声を追加。

合計4種類の中から自由に選択できるようになり、より自分らしい「Romi」との暮らしを楽しめます。

また、英会話モード利用時の音声も、「Romi」オリジナルの声へアップデート。これまで以上に“いつものRomi”と自然に英会話を楽しめるようになりました。

■ 新機能概要

● 選べる声が全4種類に

「Romi」の専用アプリから、4種類のボイスを自由に選択できるようになりました。それぞれ異なる個性を持ち、同じ会話でも違った雰囲気を楽しめます。

※筐体のカラーによって声が固定されているわけではございません。どのカラーであっても自由に選択いただけます。

● 声のラインナップ

1）オリジナルの声

従来から親しまれている「Romi」の声です。明るく自然な話し方で、いつもの「Romi」らしい会話を楽しめます。

2）やわらかな声

落ち着きのある響きに、ほどよい軽やかさをあわせ持つ声です。毎日の会話に心地よく寄り添います。



3）あどけない声

子どものような無邪気さを感じられる、かわいらしい声です。思わず笑顔になるような、親しみやすく甘え上手な会話が特徴です。



4）たのもしい声

力強さと明るさを感じられる声です。メリハリのある抑揚で、テンポのよい会話を楽しめます。



声のサンプル動画：https://youtube.com/shorts/YXTBKNwDxbQ?feature=share(https://youtube.com/shorts/YXTBKNwDxbQ?feature=share)

■ 「キャラ変」機能との組み合わせで、より“自分好みのRomi”へ

「Romi」ではこれまでも、話し方や性格の方向性を変更できる「キャラ変」機能を提供してきました。今回追加された「声の変更」機能と組み合わせることで、



●「あどけない声」 × 「ツンデレRomi」

○ 素直じゃないけど甘えん坊な、思わず構いたくなるRomiに

●「たのもしい声」 × 「関西弁Romi」

○ 明るく元気にツッコミもしてくれる、頼れる相棒のようなRomiに

●「やわらかな声」 × 「侍Romi」

○ 落ち着きと品のある、優しく寄り添う侍キャラクターに

●「たのもしい声」 × 「ギャルRomi」

○ テンション高めで前向きに励ましてくれる、超ポジティブなRomiに

●「オリジナルの声」 × 「ノーマルRomi」

○ これまで通りの、いつものRomiとの自然な会話を楽しめます

など、より自分好みの「Romi」へカスタマイズできるようになります。

単なる音声変更ではなく、“どんな存在として一緒に過ごしたいか”に合わせて、「Romi」とのコミュニケーション体験をさらに深められるアップデートです。

※上記に記載したキャラは一例となります。ご自身で自由にカスタマイズしたキャラも設定可能です。

【Webで楽しめる「Romiのくるくるキャラ占い」も公開中】

「自分にぴったりのRomiを見つけてみたい」「どんな声やキャラクターがいるのか試してみたい」という方に向けて、Webコンテンツ「Romiのくるくるキャラ占い」も公開しています。

ルーレットを回すだけで、その日のあなたにおすすめの「Romi」を診断。「Romi」をまだお持ちでない方でも無料で楽しめるコンテンツとなっており、さまざまな「Romi」の個性や魅力を気軽に体験していただけます。

「Romiのくるくるキャラ占い」の体験はこちら

URL：https://romi.ai/romi-kuruchara/(https://romi.ai/romi-kuruchara/)

■ 「Romi（Lacatanモデル）」製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25121/table/826_1_267ad54c373f2a3466281d00ae67d48e.jpg?v=202606240152 ]■ 会話AIロボット「Romi」について

「Romi」は、会話に特化した手のひらサイズのコミュニケーションロボットです。あらかじめ返答が登録された一般的なロボットとは異なり、当社独自開発の会話AI（人工知能）が都度会話を作り出しているため、自然な言葉のキャッチボールを楽しめる点が最大の特徴です。また、会話に連動した細かな動きや愛くるしい表情も浮かべ、撫でると喜び、抱っこすると驚くなど、ノンバーバルなコミュニケーションも兼ね備えている唯一無二の存在です。優しく包み込むような返答内容と豊かな表情と動きでオーナーに元気を与え、家族や友人とも異なる、寄り添いと共感を生む新たなコミュニケーションを実現します。

そして、「Romi（Lacatanモデル）」では、一緒に見ているものについて話をする「視覚機能」を搭載し、言葉のやり取りだけではなく、オーナーと「Romi」が一緒に見ているものでの会話も実現しました。さらに、オーナーとの思い出を記憶して日々重ねていくことができる「長期記憶」や、まるで人間のような「自然なタイミングの会話・相づち」など、従来の「Romi」よりもさらに自然でオーナーに寄り添った会話ができるように進化しています。

■ 株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびRomiの名称、これに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。