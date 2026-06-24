100年の歴史誇る「岡野バルブ製造」×気鋭のクラウドベンダー「オルターブース」、製造業向け調達支援システム「IoM調達」α版を提供開始

岡野バルブ製造株式会社

岡野バルブ製造株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：岡野武治）は、クラウドベンダーである株式会社オルターブース（本社：福岡市）との共同開発による、製造業向け調達支援システム「IoM調達」のα版を提供開始いたしました。

現在、原材料の高騰やサプライヤーの廃業により、日本のモノづくりを支える「調達網」は危機に瀕しています。本システムは、岡野バルブ製造が100年培ってきた製造現場のリアルな知見と、オルターブースの最先端クラウドテクノロジー（AI学習等）を融合。見積もりから納品までのアナログな業務を一気通貫で半自動化し、モノづくり企業の調達部門を「作業」から解放することで、新たなサプライチェーン開拓に注力できる「戦略的な調達基盤」の構築を実現します。

なお、今回のα版提供開始に伴い、本日よりサービスサイトを公開するとともに、先着10社限定でトライアルモニター企業を募集いたします。

なぜ、岡野バルブ製造が調達支援システムを展開するのか

《前身のサービスを通じて見えた調達現場の切実な悩み》

今回のIoM調達の開発を進める背景には、2016年から展開してきた加工受託の受発注マッチングサービスの運営を通じて見えてきた「調達現場の切実な悩み」があります。サービスの利用企業を対象にした調査では68.2％が「調達の難易度が年々高まっている」と回答するなど、年を追うごとに調達環境が厳しくなっている様子が浮かび上がりました。

一方で日本の製造業全体を見渡すと、原材料の高騰やサプライヤーの休廃業など外部要因による調達不安が深刻化する中、安定した調達網の再構築は多くの企業にとって急務となっています。そうした環境にありながら調達部門の担当者は日々の業務に忙殺され、代替先の確保まで十分に手が回っていないのが実状です。

《日本のモノづくりを支える新たな調達基盤へ》

岡野バルブ製造は発電用バルブの製造やメンテナンスを手がけるモノづくり企業です。創業以来、発電プラントに敷設される一品一様のバルブを、設計から素材開発、機械加工、溶接、組み立て、検査に至るまで一気通貫の体制で手がけてきました。

今回のIoM調達の展開は、受発注マッチングサービスの運営からより踏み込み、単なる業務効率化ツールとしてではなく、調達部門とサプライヤー双方が価値を生み出し、日本のモノづくりを支える新たな調達基盤を目指しています。サービスを導入した企業での調達業務の効率化によって生まれた時間を、新規調達先の探索やサプライチェーン強化へ振り向け、サプライヤー側においても営業・事務負荷を軽減し、本来注力すべき製造や技術開発へ集中できる環境づくりを支援することで、日本のモノづくり基盤の維持・再構築に少しでも貢献したい次第です。

【共創】「リアルテック集団×デジタルテック集団」によるサービス展開

今回のシステム開発は、クラウドベンダーであるオルターブース（本社：福岡市）とともに進めてきました。オルターブースはクラウドテクノロジー、特に Microsoft Azure を軸にしたDX支援に強みを持つIT企業です。2026年3月には岡野バルブ製造のグループ企業の一員となり、IoM調達は両社のシナジーを融合させて展開する製造業向けに特化した初のサービスとなります。

発電用バルブの製造、メンテナンスを軸とする岡野バルブ製造とIT、AIソリューション開発のスペシャリスト集団であるオルターブース。リアルテック集団とデジタルテック集団による強みとシナジーをかけ合わせた今回のサービス展開を通じ、製造業の未来を切り拓く新たな価値を提供してまいります。

【解決策】調達業務の「モヤモヤ…」を「スッキリ！」へ

IoM調達は、受発注業務に加え、納期管理、納品対応、取引先管理などの機能を搭載し、調達に関わる一連の業務を一元的に管理・対応できる仕様となっています。サプライヤー管理、調達分析などもでき、単なる調達管理ツールから一歩踏み込んだ「戦略的な調達管理業務」が可能です。さらに低コストかつ短期間で導入でき、案件ごとの進捗や対応状況を見える化して共有可能なため、多品種少量生産のモノづくりの現場で起こりがちな作業の抜け・漏れといった人為的ミスの削減でも効果を発揮します。

今回提供を開始したα版では、IoM調達の基幹機能をモニターとしてご体験いただけます。専用ソフトウェアのインストールが不要なため、ブラウザがあれば即利用可能です。まずは実際の業務フローに照らし合わせ、情報共有のスピード感や操作性をお確かめください。

【対象】こんな課題を抱えるモノづくり企業におススメ

《サービスの特徴》- 《AI学習による「半自動化」で業務を最適化》 調達で欠かせない見積もり、発注、検収、納品といった一連の業務における過去の対応状況を基にAIによる学習機能を駆使して「半自動化」。最適な調達ルートを提案し、最終的な判断のみを担当者が対応できる仕組みとなっています。- 《新規案件の対応策をサジェスト》 サイズや仕様の違う類似案件にとどまらず、全くの新規案件においても過去の対応履歴を基に適切な調達ルートを提案。これまで担当者の勘や経験に頼っていた業務を各社独自の判断基準や過去の履歴を踏まえつつ、標準化された仕組みが構築できます。- 《調達各種業務を一気通貫で対応可能に》 調達に関わる一連の業務に関する管理体制をオールインワンでパッケージ化。発注や納品などの各工程を個別システムで運用している企業やExcelシートで管理している企業など、既存システムとの連動性に課題を持つ製造現場での調達環境を抜本的に改善します。

社内の各種業務の中でも調達業務はなかなか改善に手が回りにくい領域です。知らず知らずのうちに、以下のような状況に陥っていませんか？

サービスサイトの公開、 モニターに関するお問い合わせについて

- 《各種業務の対応に忙殺されている》 大量の案件を日々捌くことに追われ、作業としてこなすだけで手一杯となっていませんか？IoM調達の導入によって調達業務の標準化を図り、煩雑な判断やアナログな作業の最小化を実現します。- 《調達業務が属人化している》 長年の慣習によって築かれた調達体制は担当者に依存した状況を生み出すだけでなく、自ずと非効率的な仕組みとなっているかもしれません。担当者が介在する工程を出来る限り減らすことで、調達業務におけるボトルネックの解消へとつなげます。- 《新規調達先の確保に苦戦している》 原材料の高騰や既存サプライヤーの休廃業などで調達環境が目まぐるしく変化する昨今。IoM調達を活用して日々の調達業務にかける時間や負荷を減らし、新たな調達先確保に費やす戦略的な業務へのリソースを増やしてみませんか？

この度、α版の提供開始に合わせてIoM調達の内容を紹介するサービスサイトを公開しました。サイト内ではシステムの各種機能や導入効果、他社サービスとの違いなどを掲載しています。貴社の調達業務を効率化するヒントとして、以下のリンクをクリックの上ご覧ください。

合わせてIoM調達のサービスを体験できるモニター企業を募集いたします。貴社が抱える調達業務の課題をヒアリングし、最適にカスタマイズした上で提供いたします。まずはサービスサイト内の問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

サービスサイトはこちら :https://lp.iom-chotatsu.com/

▼岡野バルブ製造について

・会社名：岡野バルブ製造株式会社

・代表取締役社長：岡野武治

・本社所在地：福岡県北九州市門司区中町1-14

・創業：1926年11月3日

・事業内容：発電用高温高圧バルブの開発・製造・保守その他工業製品の受託生産

工業プラントにおける各種工事

研究開発の受託

DXの実施・支援

産業振興、地域振興の実施・支援

・ウェブサイト：https://okano-valve.co.jp/



〈サービスに関するお問い合わせ先〉

岡野バルブ製造株式会社 IoM事業部

iom.info@okano-valve.co.jp

〈リリースに関するお問い合わせ先〉

岡野バルブ製造株式会社 経営企画室

kouhou@okano-valve.co.jp