東京大学発ヘルスケアスタートアップ issin、宮城発・全国32店舗の「アッティーボジム」と連携。健康習慣の「続ける仕組み」を提供開始

issin株式会社

東京大学発ヘルスケアスタートアップのissin株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：程 涛、読み：イッシン、以下「issin」）は、アッティーボジムを全国32店舗展開する株式会社ジーズニューコンセプト（本社：宮城県仙台市若林区、代表取締役 佐藤浩至、以下「ジーズニューコンセプト」）と連携し、パーソナルヘルスケアAIアプリ「ウェリー」を活用した健康習慣サポート、およびアッティーボジムオリジナルデザインのスマートバスマットの提供を開始します。

「始めるきっかけ」は作れても、「続ける」のは難しい

「健康習慣をつけよう！」と一念発起しても、日々の暮らしの中で意識し続けることは容易ではありません。

issinは、お風呂上がりに乗るだけで記録できるスマートバスマットを通じて、“続けやすい”健康習慣を提案してきました。一方のアッティーボジムは、スタッフが常駐し対話が生まれるフィットネス環境を通じて健康づくりの“入口”を広げ、“運動の習慣化”を目指してきました。

アッティーボジムが生み出す「健康習慣を始める力」と、issinが支える「健康習慣を続ける仕組み」をつなぐことで、ジムに来た日だけで終わらない健康づくりを形にします。

提供内容

・パーソナルヘルスケアAIアプリ「ウェリー」を活用した健康習慣サポート

・アッティーボジムオリジナルデザインのスマートバスマットの提供

自治体との実証実験で得た手応え

2025年には、アッティーボジムが特別プランを提供する宮城県女川町を対象に、スマートバスマットを活用した栄養指導プログラムの実証実験を2社共同で実施しました。アッティーボジムは女川町と宮城県内初の官民タイアップで健康づくりを推進しており、本連携はその取り組みを自宅での記録・振り返りまで広げるものです。

※参考：宮城県発「アッティーボジム」、女川町と宮城県内初の官民タイアップで健康づくりを推進 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000114596.html

【issin株式会社 代表取締役 CEO 程 涛 コメント】

健康管理が続かないのは、意志の問題ではなく、仕組みの問題だと私はずっと思ってきました。アッティーボジムさんとの連携は、「始める仕組み」と「続ける仕組み」がひとつにつながる、私たちにとってとても大切な取り組みです。

アッティーボジムさんが生み出す「動き出すきっかけ」と、issinが支える「日常に溶け込む記録の仕組み」は、本当によく合うと感じています。ともに、健康をもっと身近なものにしていきたいと思います。

【株式会社ジーズニューコンセプト 取締役 戦略企画室 室長 関根 優 コメント】

ジムに来られる方の多くは、「健康のために習慣を変えたい」という前向きな気持ちを持って来館されます。一方で、その気持ちを日々の生活の中で保ち続ける難しさもあります。

今回の連携は、ジムに来た日だけで終わらない健康づくりを形にするものです。入会時や通い始めたときの意識を、自宅での記録や振り返りまで自然につなげていける提案として育てていきたいと考えています。

スマートバスマット 製品概要

「スマートバスマット」は、体組成計とバスマットを一体化させたことで、健康管理を日常生活に自然に溶け込ませることを可能にしたヘルスケア製品です。

お風呂上がりに乗るだけで、体重・BMI・筋肉量・体脂肪率など15項目の体組成データを測定し、専用アプリに自動記録します。ユーザーの測定継続率は90％を超えており、無意識のうちに健康習慣が身につく仕組みを実現しました。

バスマット部分は、カラー展開やポケモンなどを含む11種類のデザインから、気分や好みに合わせて取り替えることが可能です。

専用アプリは継続的にアップデートを重ねており、パーソナルヘルスケアAI「ウェリー」による食事の栄養価分析、未来の体重変化予測、毎週お知らせが届くウェリーの発見、目的やライフステージに合わせた体重管理モード、プライバシーに配慮した家族間共有など、多数の機能を提供しています。これにより、子どもの成長記録、ダイエットのモチベーション維持、高齢者のフレイル予防など、多様な健康ニーズに応えています。

・製品名：スマートバスマット 体組成計モデル（2026）

・販売価格：19,800円~（税・送料込）

・主な機能：体組成測定（体重、BMI、体脂肪率、筋肉量、体内年齢など15項目）、パーソナルヘルスケアAI、食事の栄養価分析、未来の体重変化予測、ウェリーの発見、体重管理モード、体重オートケア（一部メンバーシップ加入で利用可能）

・公式サイト：https://issin.cc/pages/smart-bath-mat

スマートバスマット アッティーボジムオリジナルデザインアッティーボジムについて

宮城県発で現在全国32店舗を展開するアッティーボジムは、単に運動をする場所ではなく、 「身体だけでなく、心も健康になる」 ことを目指したフィットネスジムです。地域の人々が集う場として、 「通いやすさ」と「居心地の良さ」 を重視。スタッフが常駐するなど初心者でも気軽にトレーニングを始められる環境を整え、無理なく継続できるフィットネス体験を提供します

初心者でも使いやすいトレーニングマシンが充実スタッフ常駐がアッティーボジムのポリシー

株式会社ジーズニューコンセプト

所在地：〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2丁目1-5

代表者：代表取締役 佐藤浩至

公式サイト：https://attivo.jp/

【会社概要】

会社名：issin株式会社（読み：イッシン）

代表者：代表取締役 程 涛

設立：2021年4月5日

所在地：東京都文京区本郷七丁目3番1号 東京大学アントレプレナープラザ 705

資本金（資本準備金含む）：834,956,200円

事業内容：日常生活に溶け込んだヘルスケア機器・サービスの開発・提供

・生活習慣の改善・促進を、ラクに楽しくサポートするスマホ向けアプリ「ウェリー」

・お風呂上がりに乗るだけで、無意識に体重管理ができる「スマートバスマット」

・装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる「スマートリカバリーリング」

・効率良く簡単に運動習慣を身につけられるエクササイズサービス「Smart 5min」（法人向け）

・専門家とAIが最適な健康アクションを提案する生活習慣改善サービス「Smart Daily」（法人向け）

URL：https://issin.cc/

【代表プロフィール】

issin株式会社 程 涛（テイ トウ）

1982年、中国・河南省生まれ。東京工業大学卒。シリアルアントレプレナー（連続起業家）。東京大学修士在学中に、東大発ベンチャーpopInを創業し、2015年にBaiduと経営統合。世界初の照明一体型3in1プロジェクター「popIn Aladdin」や大ヒットゲーム「スイカゲーム」などを開発。

2021年、issin株式会社を創業。国内初のお風呂上がりに乗るだけで体重測定できるバスマット「スマートバスマット」をリリース。2025年、装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる指輪型デバイス「スマートリカバリーリング」をリリース。日常生活に溶け込んだヘルスケア体験を追求している。

2025年11月、自身初の著書「道具としてのアイデア」（日経BP社）を出版。

書籍情報

『道具としてのアイデア』

著者：程涛

発売日：2025年11月21日（金）

定価：1,760円（税込）

発行：日経BP

日経ブックプラス：https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/10/30/02293/

Amazon：https://amzn.to/3YmFddt