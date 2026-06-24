髪を美しくすることは、自分と向き合うこと。 美容家電ブランド「KINUJO」、北川景子さん出演の新TVCMと交通広告を6月27日（土）より展開

株式会社KINUJO

美容家電ブランド「KINUJO」を展開する株式会社KINUJO（本社：東京都千代田区、代表取締役：浜田 智章）は、女優の北川景子さんを起用した新TVCM「私を生きる篇」を、2026年6月27日（土）よりTVや交通広告などで展開いたします。

今回のCMでは、ヘアケアを通じて自分自身、そして自身の内面と丁寧に向き合うことで、憧れの自分へと近づいていく姿を描いています。その過程で生まれる自信と幸せに満ちていく様子を、「合わせ鏡」という印象的なビジュアルアイデアを用いてドラマチックに表現しました。

【CM概要】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aw1_Z9rzur8 ]

CMタイトル ：「私を生きる篇」

放映開始日 ：2026年6月27日（土）

放映地域 ：全国10エリア（関東地方、近畿地方、中部地方、北海道、福岡、宮城、新潟、静岡、岡山高松、広島）

出演者：北川景子

公式YouTube URL：

15秒 https://youtu.be/aw1_Z9rzur8

30秒 https://youtu.be/8Dl4BLOx9mY

【出演者プロフィール】

1986 年8月22日生まれ、兵庫県出身。

2003年に雑誌『SEVENTEEN』の専属モデルとなり芸能界入り。

映画『探偵はBARにいる3』(17年)で、第41回 日本アカデミー賞助演女優賞を受賞。

2025年公開の映画『ナイトフラワー』では、第50回報知映画賞主演女優賞/第49回日本アカデミー賞主演女優賞を受賞。

2025年度後期NHK連続テレビ小説『ばけばけ』、2026年映画『未来』などに出演。

【CMコンセプトと見どころ】

■ 髪を整え、心を満たす。「合わせ鏡」が表現する、まだ見ぬ自分へのステップ

毎日のヘアケアは、単に外見を整えるだけでなく、自分自身と深く向き合う大切な時間。今回の新CMでは、ヘアケアを通じて「本来の美しさ」を引き出し、一歩ずつ憧れの自分へと近づいていく女性の心境の変化を描いています。

最大の見どころは、「合わせ鏡」を取り入れた象徴的なビジュアル演出です。 鏡と対峙し、髪を美しく整えていくプロセスの中で、内面からじわじわと自信と幸せがあふれ出し、表情が輝きに満ちていく様子を印象的に表現しています。

■ コピーと機械的ではない“実像”へのこだわり

「（ほかの誰でもない。自分が、どうありたいか。）わたしの信じるきれいを、生きる。」という芯のあるナレーションとともに、合わせ鏡の奥へとカメラが吸い込まれていくような映像美が展開されます。 この無数に映し出される北川景子さんの姿は、単なるデジタル上のコピー＆増殖ではなく、1パターンずつ実際に撮影された“実像”を合成。それにより、機械的ではない、人間らしいニュアンスの違いや奥行きが表現され、アート作品のような完成度へと昇華されています。

【CMストーリー】

洗練されたホテルの一部屋。鏡に向かってまっすぐ歩みを進める北川景子さん。 鏡を覗き込み、自身の髪に触れて確かめるその瞬間、合わせ鏡によって奥へと続く無数の彼女の姿が現れます。 カメラが鏡の中の世界へと深く進んでいくと、その中に一人だけ、異なる動きでカメラをじっと見つめる北川さんが。さらにカメラがその姿に回り込むと、空間が鮮やかに切り替わり、風にサラリとなびく美しい髪をまとった、自信に満ちた表情の北川さんのポートレートへと行き着きます。 最後は、内に秘めた強さと美しさを象徴するブランドコピー「わたしの信じるきれいを、生きる。」の言葉とともに、新製品の洗練された佇まいで締めくくられます。

【Silk Premium Dryer 概要】

〇製品名：Silk Premium Dryer（シルクプレミアムドライヤー）

〇カラー：クリアシルバー/アーバンブラウン

〇発売日：2026年4月20日（月）

〇価格：49,500円（税込）

〇販売場所：全国の家電量販店、美容サロン、公式オンラインショップ、Amazon公式、楽天公式ショップ、ZOZOコスメ公式ショップなど

〇URL：https://kinujo.jp/products_dryer_premium/

【会社概要】

会社名：株式会社KINUJO

本社所在地：東京都千代田区六番町

代表取締役：浜田 智章

事業内容：美容家電・化粧品の製造販売、ECサイトの運営