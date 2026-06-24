現役大学生2人が開発したスマホ制限デバイス「DeTech」、開始6カ月で利用者1,000人を突破

株式会社SANVIA

株式会社SANVIA（代表：宇賀神虎乃介、横田陽亮）が開発・提供するスマホ制限デバイス「DeTech（ディテック）」が、2025年10月のサービス開始からおよそ6カ月で利用者1,000人を突破しました。DeTechは、専用アプリとNFCカード（かざすだけでデータをやり取りできる近距離無線通信カード）を連動させ、利用者の意志の力に頼らずスマホを制限するサービスです。制限中のアプリはカードがなければ開けず、スマホ依存を「物理的な距離」によって解決します。

DeTechカード、アプリ

DeTech公式ウェブサイト：https://detechapp.com

DeTechアプリ（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/detech/id6747012328

DeTech紹介動画：https://youtu.be/opHJrlTTHMg?si=D5RL7Xt7XdznS3ZF

■ 開始6カ月で利用者1,000人を突破

DeTechは2025年10月1日のサービス開始以降、口コミや紹介を中心に利用者を伸ばし、約6カ月で1,000人を突破しました。利用者からは、勉強や仕事など本当に大切なことに時間を使えるようになったという声が寄せられています。

■ 背景：スマホ依存は「意志の弱さ」ではなく構造的な課題に

スマホ依存は、当事者の努力だけでは解決が難しい社会課題となっています。世界経済フォーラムの記事（2025年）によれば、内閣府調査をもとに大学生の約25%、高校生の約10%に依存の疑いがあるとされています。また、Job総研「2024年スマホ依存の実態調査」では、8割が使いすぎを「やめたい」と答える一方で、9割が「スマホのない環境に不安を感じる」と回答しています。



「やめたいのに、やめられない」。この構造は、利用者個人の意志の問題に留まりません。SNSや動画アプリは利用者の関心を引きつけるよう設計されており、意志の力だけで使いすぎを抑え続けるのは容易ではありません。行政の側でも対策は進んでおり、愛知県豊明市では2025年10月、余暇のスマホ使用を1日2時間に抑えることを推奨する条例が施行されました。こうした「規制」の流れに対し、DeTechは個人が自律的に制限できる仕組みを提供します。

■ DeTechとは

DeTechは、専用アプリとNFCカードを連動させ、意志の力に頼らずスマホを制限できるサービスです。制限中のアプリは、カードがないと開くことができません。

使い方カンタン5ステップ- DeTechアプリを開き、ブロックしたいアプリを選択する- ワンタップで選択したアプリをブロックする- カードを自分の手の届かない場所に置く- 勉強・仕事・睡眠・家族との時間など、本当に大切なことに時間を使う- ブロックを解除したいときは、DeTechカードをスマホにかざすだけアプリを選択

ワンタップで制限

手の届かない場所へ

カードにかざして解除

■ 開発背景：依存に悩んだ当事者だからこそ、作れた。

DeTechは、開発者2人がともにスマホ依存に苦しんだ経験から生まれました。

横田陽亮はかつて1日12時間をスマホに費やし、「勉強しよう」「早く寝よう」という自分との約束を守れず、自信を失っていました。転機は、スマホを壊して数日間使えなかったこと。手元にないだけで勉強にも人との時間にも自然と集中でき、「スマホに支配されない生活こそが本当に充実する」と実感します。そこでスマホから離れるための手段を探しましたが、ガラケーは不便すぎて続かず、制限アプリは使いたいと思ったその瞬間に、自分で解除できてしまう。どのアプリも「結局は自分の意志頼りで、続かない」という壁にぶつかりました。

「ないなら自分たちで作るしかない」。そう考えた横田が声をかけたのが、アプリ開発の経験を持つ宇賀神虎乃介でした。宇賀神もまた、SNSで見る理想と自分の現実とのギャップに悩む当事者の一人。周囲にもスマホ依存に悩む友人が多くいたことから、2人は「これは多くの若者が抱える課題だ」と確信し、解決に乗り出しました。

開発では、1日12時間スマホを使う依存当事者として「本当にスマホ依存を解決するには何が必要か」を徹底的に考え抜きました。スマホを捨てることもガラケーに変えることも不便すぎて続かない。アプリは自分の裁量で解除できてしまう。そこで行き着いたのが「物理的に制限する」という発想です。制限したいアプリだけを選んで制限できるようにすることで、必要な機能は残したまま使いすぎを防ぐ仕組みを実現しました。

■ 独自性：自分では解除できないという強制力

デバイス第一号（自作したモデル）現在のモデル（DeTech）

既存の制限アプリの多くは、解除しようと思えばワンタップでいつでも解除できます。一方DeTechは、制限を解除するには物理的なカードをスマホにかざす必要があります。たとえばカードを自宅に置いて図書館で勉強すれば、手元にカードがない限り制限中のアプリは開けません。意志力を使わずに、集中できる環境そのものを作り出せる点が最大の特徴です。

利用者からは次のような声が寄せられています。

「1日目から明らかな効果を感じました。文字通り革新的で、集中すべきことに集中できるようになる。」（App Storeレビューより）

「3,000円いかないぐらいで人生が変わるカードになると思います。」（力武 信｜Wellness Designer、チャンネル登録者数8.3万人）

■ 開発者コメント

「私自身が、スマホに支配された生活から抜け出せずに苦しんだ当事者でした。意志の力で立ち向かおうとしても、時間を奪うために作り込まれた仕組みには勝てません。だからこそ、意志ではなく、仕組みで解決するDeTechを作りました。スマホに奪われていた人生を取り戻す。その手助けができればと考えています。」

（株式会社SANVIA 横田陽亮）

「スマホを開けば、SNSには誰かの"理想の毎日"が次々と流れてきます。私自身、それを自分の現実と比べては、知らず知らず気持ちをすり減らしていた当事者でした。本当の問題はSNSを見ること自体ではなく、見続けて自分と向き合う時間を失ってしまうことだと感じています。DeTechは、その時間に物理的な距離をつくる道具です。スマホから少し離れるだけで、誰かと比べることをやめ、自分の心と時間を取り戻せる。そんな"心の余白"を、一人でも多くの人に届けたいと思っています。」

（株式会社SANVIA 宇賀神虎乃介）

■ 今後の展望

私たちが目指すのは、DeTechを「頑張る人、挑戦する人が当たり前に使う道具」にすることです。受験生の机の上にも、起業を志す人の部屋にも、新しいことを始めたい誰かのそばにも。何かに向かって進もうとする人の隣に、いつもDeTechがある。DeTechがそばにあることで、一人でも多くの挑戦が実を結ぶ。そんな未来を実現するために、これからもサービスを磨き続けていきます。

■ 製品・サービス概要

サービス名：DeTech（ディテック）

提供開始：2025年10月

価格：2,980円（税込・完全買い切り・App Storeにて無料でアプリ入手可能）

対応OS：iOS / Android

販売ページ：https://detechapp.com

■ 概要・お問い合わせ先

会社名：株式会社SANVIA

代表者：宇賀神虎乃介、横田陽亮

サービス開始：2025年10月1日

公式サイト：https://detechapp.com

問い合わせ先：detech2025shop@gmail.com

本文中の統計・出典（参考文献）

本リリースで引用した社会課題に関するデータの出典は以下の通りです（最終アクセス：2026年【6月21日】）。

※1 高校生の約10%、大学生の約25%に依存の疑い

世界経済フォーラム「スマートフォン依存拡大に対する、日本の新たな取り組み」（2025年）。内閣府の調査をもとにした記述。

https://jp.weforum.org/stories/2025/10/how-japan-is-tackling-the-rising-tide-of-smartphone-addiction-ba8fb2fcc6/（同一の数値は日本医師会「健康ぷらざPlus」Vol.7「スマホ依存―若者（青年期）への影響と対策―」でも示されています：https://www.med.or.jp/people/plaza/plus/vol7/(https://jp.weforum.org/stories/2025/10/how-japan-is-tackling-the-rising-tide-of-smartphone-addiction-ba8fb2fcc6/%EF%BC%88%E5%90%8C%E4%B8%80%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%80%A4%E3%81%AF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E4%BC%9A%E3%80%8C%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%81%B7%E3%82%89%E3%81%96Plus%E3%80%8DVol.7%E3%80%8C%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E4%BE%9D%E5%AD%98%E2%80%95%E8%8B%A5%E8%80%85%EF%BC%88%E9%9D%92%E5%B9%B4%E6%9C%9F%EF%BC%89%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%A8%E5%AF%BE%E7%AD%96%E2%80%95%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%82%82%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%9Ahttps://www.med.or.jp/people/plaza/plus/vol7/)）

※2 「使いすぎをやめたい」8割、「スマホのない環境に不安」9割／依存自覚者の1日の使用時間4時間25分に対し、触らず我慢できるのは2時間17分、Job総研（パーソルキャリア株式会社 運営）「2024年 スマホ依存の実態調査」、社会人男女606人対象。

https://jobsoken.jp/info/20241202/

※3 愛知県豊明市が2025年10月、余暇のスマホ使用を1日2時間に抑えることを推奨する条例を施行（2025年9月可決、10月施行）。