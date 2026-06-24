データセクション株式会社

データセクション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員CEO：石原紀彦、東証グロース：3905、以下「当社」）は、2025年12月22日付「タイ・バンコク近郊でのAIデータセンター設立について」で発表しました通り、設立中のタイにおけるデータセンターに関する投資プロジェクトが、タイ投資委員会（BOI）の主導する、戦略的産業の大規模投資プロジェクトの実施を加速させるための政府プログラム「Thailand FastPass」に認定されましたことをお知らせいたします。

これに伴い、2026年6月23日（火）にタイ首相府（The Government House、Santi Maitri Building）にて「Thailand FastPass Inauguration Ceremony」が開催されましたので、あわせてお知らせいたします。

■ 「Thailand FastPass」プログラムについて

「Thailand FastPass」は、タイの国家利益に大きく貢献する戦略的産業の大規模投資プロジェクトを迅速に実行に移すために設計された、政府による投資円滑化プログラムです。

本プログラムの認定を受けた企業は、タイ投資委員会（BOI）をはじめとする以下の主要な政府機関から包括的な行政支援を受けることができます。これにより、許認可などの行政手続きを大幅に短縮化でき、事業操業の早期開始が可能となります。

【連携する主なタイ政府機関】

- タイ投資委員会（BOI）- 環境天然資源政策計画局- 税関局- 工業局- タイ工業団地公社- エネルギー規制委員会事務局- 首都電力公社- 地方電力公社

■ 「Thailand FastPass Inauguration Ceremony」開催概要

- 日時： 2026年6月23日（火） 12:30～（現地時間）- 場所： タイ首相府 Santi Maitri Building（Outer Wing）- 主なプログラム：- - BOI事務局長Narit Therdsteerasukdiによる歓迎の挨拶- - 副首相兼財務大臣Ekniti Nitithanprapas によるプログラムの目的と目標に関するスピーチ- - タイ王国首相Anutin Charnvirakulによる開会の辞- - MOU調印式および「Thailand FastPass」認定企業への認定証授与・記念撮影

■ 今後の展望

当社は、今回の「Thailand FastPass」への認定により提供される包括的な支援体制を活用し、タイ国内で設立中のデータセンターの早期稼働を進めてまいります。当社の事業拡大だけでなく、タイの国家利益や戦略的産業の発展に貢献することを目指します。

データセクション株式会社

- 所在地：東京都品川区西五反田一丁目3番8号 五反田PLACE8階- 代表者：代表取締役社長執行役員CEO 石原 紀彦- 事業内容：AIインフラ、データサイエンス、システムインテグレーション、マーケティングソリューション- 設立年月：2000年7月11日

以 上

※記載されている会社名及び商品・サービス名は、各社の登録商標又は商標です。

※本プレスリリースに掲載されている内容は、発表時点の情報です。

報道関係者様お問合せ先

データセクション株式会社 グループ経営企画部

050-3649-4858 bm-cp@datasection.co.jp