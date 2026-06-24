【ベクター・ジャパン】Vector Embedded Technology Day 2026を開催

ベクター・ジャパン株式会社

ベクター・ジャパンは 2026年7月1日（水）にオンラインイベント 「Vector Embedded Technology Day 2026」 を開催いたします。

本イベントでは、組み込みソフトウェア分野の最新トレンドを幅広く取り上げ、DaVinci Configurator Classic 6による EcuC‑as‑Codeの新アプローチや、近年注目が高まる SDV（Software-Defined Vehicle）開発を支える各種ソリューション、さらに AUTOSAR の採用が拡大している農機・建機向けの最新技術をご紹介します。

また、昨年ご好評いただいたMICROSAR Classic / Adaptiveの最新バージョン情報およびロードマップについても、最新動向を交えて解説いたします。

ご自宅からのご参加いただけるオンライン形式のイベントですので、ぜひお気軽にご参加ください。

開催概要

開催日時：2026年7月1日（水） 13:30～17:05

開催形式：オンライン・ライブ配信

参加方法：事前申込制、参加費無料

本イベントの詳細については、こちら(https://www.vector.com/jp/ja/news/news/vjnews260522/)からご確認ください。

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

ベクターについて

Vector Informatik GmbH（ベクターグループ本社、在ドイツ、以下ベクター）は、Software-Defined System（SDS／ソフトウェア・デファインド・システム）の開発とネットワーク化のためのソリューションを提供するリーディングカンパニーであり、お客様の信頼あるパートナーとして実績を重ねています。ベクターは35年以上にわたり、世界中のメーカーならびにサプライヤーをサポートし、最高基準の機能性、安全性、サイバーセキュリティ、効率性を備えた複雑な電子製品の開発プロジェクトを成功に導いてきました。主に自動車分野において、また近年は医療技術、IoT、鉄道、航空宇宙の分野でもベクターのソリューションが活用されています。ベクターの製品ポートフォリオの核を成すのは包括的なソフトウェアエコシステムで、ツール、組み込みソフトウェア、クラウドサービス、エンジニアリングの専門知識を高パフォーマンス開発環境にシームレスに統合することができます。卓越した技術力、そしてお客様とパートナー企業との緊密なコラボレーションを軸に、ベクターは複雑な課題をシンプルにし、開発を加速し、将来を見据えたイノベーションを可能にするカスタマイズされたソリューションを提供しています。

独立系企業として世界に32拠点、4,500名以上の従業員を擁し、2024年には10億ユーロを超える売上を達成しました。本社はドイツのシュツットガルトにあり、オーストリア、ブラジル、中国、フランス、インド、イタリア、日本、韓国、ルーマニア、スウェーデン、スペイン、イギリス、アメリカに支社を展開しています。