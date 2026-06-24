【7/1(水)～7/3(金)開催】第38回 ものづくり ワールド [東京]内「第1回 建設DX展＋（プラス）」に株式会社BuddyBoard代表・小坂が登壇

株式会社BuddyBoard

図面ナレッジプラットフォーム「BuddyBoard」を提供する株式会社BuddyBoard（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：小坂来造）は、2026年7月1日（水）から3日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくり ワールド［東京］」の新設展「第1回 建設DX展＋（プラス）」に出展します。会期最終日の7月3日（金）には、代表取締役の小坂来造が登壇し、図面チェックや打ち合わせの効率化とAIの活用について、最新の事例を交えて解説します。

「ものづくり ワールド」は、出展2,000社・来場7万人規模を見込む国内最大級の製造業向け展示会です。本年新たに加わった「建設DX展＋（プラス）」は、設計から施工まで建築のものづくりを担う来場者が集まる場となります。

■ 代表・小坂が登壇

代表・小坂が、「図面チェック・打ち合わせの効率化とAI活用」をテーマに登壇します。図面チェックや打ち合わせは、いまも紙の図面で行われることが多く、改善の余地が大きく残されています。本セミナーでは、iPadを用いたデジタル図面の手書きチェックの利用例から、AIを活用した図面比較や書き込みのデータ化まで、建築現場の最新事例を紹介します。

建築の現場に根強く残る紙とアナログの作業を、デジタルとAIでどう変えていくのか。建築業界のDXの最前線を、開発の現場から具体的な事例とともに語ります。

■ セミナー概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/184520/table/1_1_a8a6dc66518f20fe9de99acd546d9682.jpg?v=202606240152 ]

■ ブース出展

ブースでは、iPadによるデジタル図面の手書きチェックの利用例や、AIを活用した図面比較・書き込みのデータ化など、最新の事例を紹介します。実際の操作を体験いただけるほか、現場の課題に応じた個別のご相談にも対応します。

■ 開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/184520/table/1_2_def3097b40ba21deba4c93bd5097b17a.jpg?v=202606240152 ]

■ 来場・受講のご案内

ご来場には事前来場登録が必要です。スムーズなご来場のため、弊社ブースにお越しいただける方は、こちらから事前来場登録（無料）(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1702339031604555-QQR)をお願いいたします。

■ BuddyBoardについて

BuddyBoardは、「知恵を重ね、最高の作品を生み出す」をコンセプトとする図面ナレッジプラットフォームです。離れた場所にいる関係者が同一の図面を参照しながら、リアルタイムに手書きで共同編集できます。図面への書き込みと変更履歴を組織のナレッジとして蓄積するデータ基盤としても活用でき、建築業界を中心に多数の企業・団体に導入されています。

- 製品サイト：https://buddyboard.com- 無料の資料請求はこちら(https://trnb.f.msgs.jp/webapp/form/26825_trnb_52/index.do)

■会社概要

- 会社名：株式会社BuddyBoard- 代表者：代表取締役 小坂来造- 所在地：愛知県名古屋市瑞穂区桃園町３番８号（〒467-0855）- 事業内容：ものづくりを変えるAXサービスの企画・開発・販売

■お問い合わせ

- お問い合わせフォーム：https://trnb.f.msgs.jp/webapp/form/26825_trnb_51/index.do- メール：support.sales@buddyboard.com- 電話：052-819-3901