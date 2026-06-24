Desktop Mate 200万ダウンロード突破！待望のMac版(オープンベータ)配信開始＆Steam Summer Sale 2026で過去最大22作品が20%オフ！

株式会社インフィニットループ

株式会社インフィニットループ(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小野真弘)が展開するデスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」は、累計200万ダウンロードを突破いたしました。これを記念し、待望のMac版(オープンベータ)の配信開始、Steam Summer Sale 2026への参加、および初期キャラクター「あいえるたん」へのボイス追加を発表いたします。

Mac版(オープンベータ)本日配信開始

Desktop Mate、いよいよmacOSに対応。本日2026年6月24日(水)より、SteamにてMac版(オープンベータ)の配信を開始いたしました。これまでWindowsのみの対応でしたが、多くのMacユーザーの皆様からのご要望にお応えし、オープンベータとしてリリースいたします。配信中の全DLCがMac版でもご利用いただけます。

※オープンベータのため、現時点では以下の機能などに制限がございます。

- マルチキャラクター機能- 博麗霊夢、霧雨魔理沙の「壁紙変更」機能- 雀魂「ちび一姫」の「雀魂連動機能」- 仕事猫の「Ctrl+S連動ヨシ機能」Mac版 システム要件- 対応OS：macOS Tahoe 26以降- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Apple A18 Proチップ / Apple M1チップ 以上- ストレージ：500MBの空き容量

※動作にはAppleシリコンが必要です(Intelプロセッサ非対応)

Mac版イメージMac版を動画でチェック

YouTube：https://youtu.be/nv3j0nHV1kA

※画面は開発中の物です

Steam Summer Sale 2026 ― 過去最大22作品が20%オフ

200万ダウンロード突破を記念し、Steam Summer Sale 2026に合わせて過去最大となる22作品の特別セールを実施いたします。今回は『博麗霊夢』『ゆっくり霊夢』『結月ゆかり』『紲星あかり』『仕事猫』『霧雨魔理沙』『ゆっくり魔理沙』『鏡音リン』『鏡音レン』『雪ミク「SNOW MIKU 2026 Ver.」』『雪ミク「JRタワー Ver.」』の11作品が初めて割引対象となります。この機会にぜひ新しいキャラクターたちをデスクトップにお迎えください。

「あいえるたん」待望のボイス追加 ― 全キャラクターボイス対応完了

セール概要- セール期間：2026年6月26日(金)2:00 (JST) ～ 2026年7月10日(金)2:00 (JST)- 対象DLC(全22作品)：- - 初音ミク：https://store.steampowered.com/app/3359730/- - ずんだもん：https://store.steampowered.com/app/3533450/- - 小春六花：https://store.steampowered.com/app/3681420/- - 初音ミク「マジカルミライ2025 Ver.」：https://store.steampowered.com/app/3833190/- - 重音テト：https://store.steampowered.com/app/3681410/- - 夏色花梨：https://store.steampowered.com/app/3929250/- - 巡音ルカ：https://store.steampowered.com/app/3833210/- - NieR:Automata ヨルハ二号B型：https://store.steampowered.com/app/3941450/- - 超絶最かわてんしちゃん：https://store.steampowered.com/app/3941610/- - あめちゃん：https://store.steampowered.com/app/3941620/- - 花隈千冬：https://store.steampowered.com/app/3941630/- - 博麗霊夢：https://store.steampowered.com/app/4018660/ (初セール)- - ゆっくり霊夢：https://store.steampowered.com/app/4161240/ (初セール)- - 結月ゆかり：https://store.steampowered.com/app/3941640/ (https://store.steampowered.com/app/3941640/)(初セール)- - 紲星あかり：https://store.steampowered.com/app/4018680/ (https://store.steampowered.com/app/4018680/)(初セール)- - 仕事猫：https://store.steampowered.com/app/4145010/ (初セール)- - 霧雨魔理沙：https://store.steampowered.com/app/4018670/ (初セール)- - ゆっくり魔理沙：https://store.steampowered.com/app/4270570/ (https://store.steampowered.com/app/4270570/)(初セール)- - 鏡音リン：https://store.steampowered.com/app/4018690/ (https://store.steampowered.com/app/4018690/)(初セール)- - 鏡音レン：https://store.steampowered.com/app/4018700/ (初セール)- - 雪ミク「SNOW MIKU 2026 Ver.」：https://store.steampowered.com/app/4018720/ (初セール)- - 雪ミク「JRタワー Ver.」：https://store.steampowered.com/app/4145020/ (初セール)- 割引率：20％OFF- セール価格：通常2,200円(税込)→ 1,760円(税込)※ゆっくり霊夢、ゆっくり魔理沙は通常1,100円(税込)→ 880円(税込)

Desktop Mateをダウンロードすることで無料でお楽しみいただける初期キャラクター「あいえるたん」に、待望のボイスを追加いたしました。ボイスは「VOICEVOX あいえるたん」のCVでおなじみのMiliaさんが担当しています。これにより、Desktop Mateの全キャラクターがボイスに対応いたしました。デスクトップ上のキャラクターたちが声で語りかけてくれる、より豊かな体験をお楽しみください。

あいえるたん公式サイト：https://www.infiniteloop.co.jp/special/aieru-tan/

Desktop Mateとは

好きなキャラクターと、いつも一緒に。

Desktop Mate(デスクトップメイト)は、いつものデスクトップをちょっと楽しくする、デスクトップマスコットプラットフォームです。

好きなキャラクターを迎えて、ウィンドウに座ったり、マウスと遊んだり、時間を教えてくれたり。公式監修の高クオリティーな3Dキャラクターたちが、毎日のデスクトップを少しだけ特別にしてくれます。

すべての機能はあなたの時間を邪魔しないよう慎重に設計されており、長時間でも快適にお楽しみいただけます。人気キャラクターのDLCが続々配信中です。

製品情報- 製品名：Desktop Mate キズナアイ DLC- 配信開始日：2025年1月8日- 価格：無料・各DLC：2,200円(税込)→1,760円(税込・セール期間中)一部1,100円(税込)→880円(税込・セール期間中)- 対応言語：日本語・英語- 対応OS：Windows 10/11(64bit) ・macOS Tahoe 26以降- 配信プラットフォーム：Steam- Steam URL- - Desktop Mate：https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/- 公式サイト：https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/- 公式Xアカウント：https://x.com/desktop_mateシステム要件

Windows

- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U 以上- グラフィック：Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 以上- ストレージ：500MB の空き容量

※動作にはGPUもしくはGPU内蔵型CPUが必要です

Mac(オープンベータ)

- 対応OS：macOS Tahoe 26以降- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Apple A18 Proチップ / Apple M1チップ 以上- ストレージ：500MBの空き容量

※動作にはAppleシリコンが必要です(Intelプロセッサ非対応)

本件に関するお問い合わせ先・会社概要

【インフィニットループとは】

- 会社名：株式会社インフィニットループ- 所在地：北海道札幌市中央区北一条東四丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館- 代表者：代表取締役社長 小野真弘- URL : https://infiniteloop.co.jp/

北海道札幌市と宮城県仙台市に拠点を置くシステム開発会社です。ゲームやスマートフォン向けアプリ、VR/AR/MR、Webシステムなどの開発を行っています。2007年に北海道札幌市で創業し、東京を中心に全国の仕事を行っています。社是は「最先端の最後尾を独走する」で、アイデアの力で他者の追随を許さない最先端技術を生み出しています。エンジニア人材の育成にも取り組んでおり、情報技術やプログラミング分野において、次世代のエンジニア人材の育成を目指し、専門スキルの研修や若手エンジニアの成長支援に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせは desktopmate@infiniteloop.co.jp へお願いいたします。