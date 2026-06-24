【6/29無料ウェビナー開催】社内会議の内容、どこまでAIに任せてよいのか？～業務利用前に押さえたい情報管理の基本～

■ 本セミナーについて

Nishika株式会社お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJqddyzv9JMS4WNZF7niwxFUPJZfwsJJh22WPNf53eVnGiHQ/viewform

会議の文字起こしや議事録作成など、AI活用が急速に広がる一方で、以下の悩みを抱える企業も少なくありません。

- 社内会議の内容をAIに入力しても問題ないのか- 機密情報や個人情報はどのように扱うべきか- 情報システム部門としてどこまで利用を許可すべきか

本セミナーでは、AIによる文字起こしや議事録作成を安全に活用するために、機密情報・個人情報の取り扱い、データ管理、AI学習利用のリスク、社内ルール整備などの観点から、実務で押さえておきたいポイントを分かりやすく解説します。

■ このような方におすすめ

■ 開催概要

- AI議事録や文字起こしツールの導入を検討している方- 情報システム部門・管理部門のご担当者様- AI利用に関する社内ルール策定を進めている方- 会議業務の効率化と情報セキュリティを両立したい方

日時：2026年6月29日（月）12:00～12:30

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

■ ご参加方法

以下のフォームよりお申し込みください。

お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJqddyzv9JMS4WNZF7niwxFUPJZfwsJJh22WPNf53eVnGiHQ/viewform

※※本セミナーにおける個人情報の取り扱いについては、当社の「個人情報保護方針」をご確認ください。

https://nishika.com/dpo/

■Nishikaとは

Nishikaは「テクノロジーですべての人が誇りを持てる社会を」をビジョンに掲げ、企業の生産性を高める新たなデータ資産創出に取り組んでいます。 中でも、SecureMemo/SecureMemoCloudを通じて「企業の会議を全てデータ化する」ことをプロダクトビジョンとしており、日本のビジネス会議における会話情報を精度高く記録・構造化することで、付加価値の高い情報活用を実現することを目指しています。

お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52152/table/105_1_fe1bdab36d66e95a98fe1e83e883fc0f.jpg?v=202606240152 ]

Nishika株式会社 広報（担当: 今野）

メール：pr@nishika.com

URL：https://nishika.com/contact/