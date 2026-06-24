モニターを壁掛けして机上を広く使える。高さや位置を自由に調整できる壁掛け式モニターアーム2種を発売

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サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、デスク上やモニター下の空間をすっきりさせてスペースを広く使える壁掛け式モニターアーム「CR-LAW118BK（2関節）」「CR-LAW119BK（3関節）」を発売しました。


本製品を使用することで、モニターを壁面へ設置でき、デスクスペースを広く有効活用できます。メカニカルスプリングを内蔵し、軽い力でスムーズな高さ調整が行えるほか、配線をすっきりまとめるケーブルホルダーも装備。オフィスや店舗、家庭など幅広い空間の省スペース化をスマートに実現します。




【掲載ページ】


品名：壁掛け式モニターアーム


品番：CR-LAW118BK（2関節アーム）/CR-LAW119BK（3関節アーム）


標準価格：7,920円（税抜き 7,200円）/8,800円（税抜き 8,000円）



製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-LAW118BK


　　　　　　https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-LAW119BK



直販サイト：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LAW118BK


　　　　　　https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LAW119BK




CR-LAW118BK（2関節アーム）

CR-LAW118BK（2関節アーム）


CR-LAW119BK（3関節アーム）

CR-LAW119BK（3関節アーム）


モニターを浮かせて、机上スッキリ

モニターを壁面に設置することで、デスク上を広く使えます。


使用しない時は壁際へ寄せられ、必要な時だけ見やすい位置へ調整可能です。









モニター下を有効活用

モニターを壁面に直接取り付けることで、デスクスペースや足元を有効に使えます。






メカニカルスプリング内蔵で、スムーズな高さ調整が可能

メカニカルスプリング内蔵で、モニターを軽い力でスムーズに上下調整できます。使用環境に合わせて、見やすい位置へ調整可能です。



CR-LAW118BK（2関節アーム）

CR-LAW119BK（3関節アーム）


2関節アームの「CR-LAW118BK」

2つの関節で、モニターを見やすい位置・角度へ自在に調整できます。作業内容や使用環境に合わせて快適に使用可能です。モニターをアームに引っ掛けるだけで、簡単に取り付けできます。ひとりでもスムーズに設置できます。









3関節アームの「CR-LAW119BK」

3つの関節を調整して、モニターを見やすい位置・角度へ自在に調整できます。上下左右の位置調節も簡単に行えます。VESAブラケットをモニターに取り付け、アームに差し込むことで設置できます。











目線が上がり、姿勢が整う

モニターを目線の高さに調整できるので、自然な姿勢で快適に作業できます。





デスクを壁にぴったり置ける

クランプ固定が不要な壁掛け式なので、デスクを壁際ぴったりに設置できます。





メンテナンスや配線がしやすい

モニター背面へアクセスしやすく、配線やケーブルの抜き差しをスムーズに行えます。





ケーブルをまとめてスッキリ

ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もスッキリします。





モニターの重さに合わせてアームの保持力の調節が可能

設置するモニターの重さに応じて、アームの保持力を調整できます。






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【関連ページ】


モニターアーム


https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/monitor_arm/index



サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LAW118BK


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LAW119BK




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