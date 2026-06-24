【楽天市場 新発売50%OFF】夏休み前に揃えたい子供用タブレット「DOOGEE U11KID」が15,950円に！最大10万ポイントが当たる抽選キャンペーンも同時開催

深圳市道格创想电子商务有限公司DOOGEE U11KID 新発売50%OFF 15,950円

DOOGEEストアは、子供向けAndroidタブレットの新モデル「DOOGEE U11KID」を楽天市場にて新品発売いたしました。発売を記念し、通常価格31,900円（税込）のところ、期間限定で50%OFFの15,950円（税込）にて販売いたします。

さらに、2026年6月20日（土）00:00～6月30日（火）23:59の期間中、DOOGEEストアでは「最大100,000ポイントが当たる抽選ポイントキャンペーン」も同時開催中です。エントリーのうえ、DOOGEEストア内で合計5,000円（税込）以上購入されたお客様の中から、抽選で最大100,000ポイントを進呈。新品タブレットをお得に購入しながら、ポイント還元のチャンスも狙える特別企画です。

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11kid/

10万ポイント抽選キャンペーン：https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/

新発売の「DOOGEE U11KID」は、子供の学習・動画・遊びを1台で支えるキッズ向けAndroidタブレット

近年、日本市場では「子供用タブレット」「キッズタブレット」「学習用タブレット」「Android タブレット 子供向け」「YouTube タブレット」「知育アプリ タブレット」などの検索ニーズが高まっています。家庭学習、オンライン授業、動画視聴、電子書籍、知育ゲームなど、子供がタブレットを使うシーンは年々広がっています。

「DOOGEE U11KID」は、こうしたニーズに応えるために設計されたキッズ向け11インチタブレットです。最新のAndroid 16を搭載し、キッズアプリや子供向けコンテンツの利用に適した仕様を備えています。さらに、専用シリコンケース付きのため、子供が毎日使いやすく、家庭での学習用タブレットとしても安心して導入しやすいモデルです。

通常31,900円が15,950円。新品発売記念の50%OFF特価

今回の発売記念キャンペーンでは、「DOOGEE U11KID」を通常価格31,900円（税込）から、50%OFFの15,950円（税込）で販売いたします。

Android 16、11インチ大画面、90Hzディスプレイ、24GB RAM、128GB ROM、8580mAh大容量バッテリー、Widevine L1対応、キッズアプリ内蔵、保護ケース付きという充実仕様ながら、1万円台で購入できる高コスパモデルとして登場しました。

子供用タブレットを初めて購入するご家庭、兄弟姉妹用に追加でタブレットを探している方、夏休み前に学習用端末を準備したい方におすすめです。

■ キャンペーン概要

商品名：DOOGEE U11KID 子供用タブレット

販売店舗：楽天市場 DOOGEEストア

通常価格：31,900円（税込）

発売記念価格：15,950円（税込）

割引率：50%OFF

販売期間：期間限定

備考：数量限定・在庫限り・先着順販売

最大10万ポイントが当たる抽選キャンペーンも同時開催

DOOGEEストアでは、2026年6月20日（土）00:00～6月30日（火）23:59まで、抽選ポイントキャンペーンを開催しています。

期間中にエントリーし、DOOGEEストア内で合計5,000円（税込）以上購入されたお客様の中から、抽選で最大100,000ポイントを進呈いたします。

■ 抽選ポイントキャンペーン概要

開催期間：2026年6月20日（土）00:00～6月30日（火）23:59

参加条件：エントリー＋DOOGEEストア内で合計5,000円（税込）以上購入

特典内容：抽選で最大100,000ポイント進呈

1等：100,000ポイント

2等：10,000ポイント

3等：1,000ポイント

対象店舗：楽天市場 DOOGEEストア

今回のU11KIDは発売記念価格15,950円（税込）のため、キャンペーン条件の対象にもなります。お得な新品発売価格に加え、抽選ポイントのチャンスもあるため、キッズタブレットを探している方には見逃せないタイミングです。

10万ポイント抽選キャンペーン：https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/

11インチ大画面×90Hzで、動画も学習アプリも見やすく快適

DOOGEE U11KIDは、11インチHD IPSディスプレイを搭載。画面が大きいため、YouTube、Netflix、学習アプリ、電子書籍、オンライン教材、ビデオ通話などを見やすく表示できます。

さらに90Hzリフレッシュレートに対応しており、画面スクロールやアプリ操作もなめらか。子供がタブレットを使う際の視認性と操作性に配慮した仕様です。

「10インチでは少し小さい」「動画も学習も見やすい子供用タブレットが欲しい」というご家庭に適した11インチモデルです。

Android 16搭載。長く使いやすいキッズ向けタブレット

OSにはAndroid 16を採用。Google Play対応アプリ、学習アプリ、動画アプリ、電子書籍、ブラウザ、オンライン授業ツールなど、幅広い用途に対応します。

キッズアプリ内蔵モデルのため、子供向けコンテンツを活用しやすく、家庭学習、英語学習、知育ゲーム、読書、動画視聴まで1台で幅広く楽しめます。

初めてのタブレットとしてはもちろん、リビング学習用、車内での動画視聴用、旅行用、帰省時の子供用デバイスとしても活躍します。

24GB RAM＋128GB ROM、最大2TB拡張対応でアプリもデータもたっぷり保存

DOOGEE U11KIDは、最大24GB RAM、128GB ROMを搭載。複数アプリの切り替え、動画視聴、Web検索、学習アプリの利用など、日常使いに十分な性能を備えています。

さらにmicroSDカードで最大2TBまでストレージ拡張に対応。写真、動画、電子書籍、学習資料、知育アプリなどをたっぷり保存できます。

「子供用でも容量に余裕があるタブレットを選びたい」「長く使えるAndroidタブレットを探している」という方におすすめです。

8580mAh大容量バッテリーで、外出先や長時間利用にも対応

バッテリーは8580mAhの大容量仕様。家庭学習、動画視聴、電子書籍、オンライン授業、旅行中の利用など、さまざまなシーンで安心して使えます。

充電端子はUSB Type-Cに対応。日常的に使いやすく、家族共用のサブタブレットとしても便利です。

専用シリコンケース付き。子供が使いやすい安心設計

DOOGEE U11KIDには、子供向けの専用シリコンケースが付属します。持ちやすく、日常使いでの傷や衝撃から本体を保護しやすい仕様です。

さらに、ピンクとグリーンのカラーバリエーションを用意。子供の好みに合わせて選びやすく、プレゼントや入学準備、夏休み前の学習環境づくりにもぴったりです。

Widevine L1対応。動画視聴用タブレットとしても活躍

DOOGEE U11KIDはWidevine L1に対応。動画視聴、アニメ、映画、学習動画、オンライン教材など、エンタメ用途にも使いやすいタブレットです。

デュアルスピーカー、3.5mmイヤホンジャック、Bluetooth 5.0にも対応しているため、家庭内での動画視聴や外出時の利用にも便利です。

製品仕様

商品名：DOOGEE U11KID

OS：Android 16 GeminiAI搭載

ディスプレイ：11インチ HD IPS

リフレッシュレート：90Hz

CPU：UNISOC T7200 オクタコア

メモリ：24GB RAM（4GB＋最大20GB拡張）

ストレージ：128GB ROM

外部ストレージ：microSD 最大2TB対応

バッテリー：8580mAh

カメラ：リア13MP／フロント5MP

通信：Wi-Fi 2.4GHz/5GHz、Bluetooth 5.0

対応機能：顔認証、FM、GPS、OTG、Widevine L1

付属品：専用シリコンケース、タッチペン、保護フィルム、充電器、Type-Cケーブル、取扱説明書

カラー：ピンク／グリーン

こんな方におすすめ

・子供用タブレット、キッズタブレットを探している方

・学習アプリ、知育アプリ、英語学習、オンライン授業に使いたい方

・YouTube、Netflix、電子書籍、動画視聴用のAndroidタブレットが欲しい方

・保護ケース付きの子供向けタブレットを選びたい方

・夏休み前に家庭学習用タブレットを準備したい方

・1万円台で買える高コスパAndroidタブレットを探している方

・楽天市場でポイントキャンペーンを活用してお得に購入したい方

DOOGEEストアについて

DOOGEEストアは、Androidタブレット、スマートフォン、キッズタブレット、学習用タブレット、動画視聴向けタブレットなど、幅広いスマートデバイスを展開しています。高性能とコストパフォーマンスを両立した製品を通じて、仕事、学習、エンタメ、日常生活をより便利にするデジタル体験を提供してまいります。