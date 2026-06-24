SB C&S、AWS Marketplace経由でレッドハット製品の提供を開始

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、アマゾン ウェブ サービス （以下「AWS」）のDesignated Seller of Record（以下「DSOR」）資格を持つディストリビューターとして、AWS Marketplaceを通してレッドハット製品の提供を2026年6月24日に開始します。

AWSのDSOR資格とは、AWS Marketplaceにおいて販売事業者（Seller of Record）として認定され、顧客への請求・契約・販売手続きを正式に担えるパートナー資格です。DSOR資格を持つSB C&Sは、レッドハットと販売パートナーの間に立ち、国内初となるAWS Marketplaceを活用した販売・請求・契約業務を担います。これにより、レッドハットは販売チャネルの拡大と市場開拓を効率的に進められ、販売パートナーは顧客への提案から契約・請求までをスムーズに行えるため、営業負荷の軽減とビジネス機会の拡大を実現できます。

SB C&Sは、全国約15,000社の販売パートナーネットワークと豊富な技術・営業ノウハウを活用し、レッドハット製品の販路拡大と販売パートナーの提案力強化を支援することで、AWS Marketplaceを通したビジネス成長を加速します。

【製品に関するお問い合わせ】

sbbmb-redhat_presales@g.softbank.co.jp

Red Hatについて

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