“素足になれない夏”到来？「床のベタつき」で7割が“不本意スリッパ族”に。―夏は床の不快度が冬の約4倍に―

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

もうすぐ本格的な夏がやってきます。気温と湿度が上昇するこの時期、住宅内では「足裏の汗」「皮脂」「高湿度」が混ざり合い、見た目には判別しづらい“床のベタつき・ザラつき”がピークを迎えます。パナソニック株式会社では、小学生から高校生の子どもがいる世帯の男女計800名を対象に、「夏の素足ストレスに関する調査」を実施しました。

今回の調査では、夏場の「床の不快度」が冬場より跳ね上がることや、「定期的に掃除機をかけていてもベタつきが取れない」という“隠れ床汚れ”に悩む親たちの本音が明らかになりました。

■夏の時期、自宅の床が「ベタつく」「ザラつく」頻度が増えたと感じる人は4割以上。さらに、夏に床の不快感を実感する6割のうち、半数超は「冬場は気にならなかった」と回答し、夏特有の“隠れ床汚れ”の存在が浮き彫りに。

■1年の中で床の不快感が最も高まるのは「夏」。冬場はわずか3.6％だった「床のベタつきや不快感を感じている人（スコア4～5）」が、夏場は14.5％へと急増し、約4倍に。また、夏に「床のベタつき・ザラつき（スコア2以上）」を感じる人は約7割にのぼる。

■夏の床のベタつきを避けるため、自宅では「スリッパを履いて過ごす」人が3割以上。そのうち、「床がサラサラに保たれるなら素足に戻りたい」と願う、ベタつきゆえの“不本意スリッパ族”は7割超。

■部活や外遊びから帰宅した子どもが、汗ばんだ素足のままリビングを歩き回ることに、「抵抗感がある」と回答した親は約5割。特に母親においては3人に2人が抵抗を感じている結果に。

■「定期的に掃除機をかけていても床のベタつきが取れない」と感じている、夏の“隠れ床汚れ”に悩む人は2人に1人にのぼる。

［調査概要］

・エリア：全国

・調査対象：20歳～59歳 男女 計800人 【小学生から高校生までの子どもと同居している、共働き世帯の男女】

・調査期間：2026年6月4日(木)～6月5日(金)

・実査委託先：楽天インサイト株式会社

※調査結果を引用いただく際は「パナソニック調べ」を引用元として記載ください。

《夏の時期、自宅の床が「ベタつく」「ザラつく」頻度が増えたと感じる人は4割以上。さらに、夏に床の不快感を実感する6割のうち、半数超は「冬場は気にならなかった」と回答し、夏特有の“隠れ床汚れ”の存在が浮き彫りに》

夏の時期、自宅の床が「ベタベタ」「ザラザラ」と感じる頻度が他の季節と比べて変化するかを聞いたところ、「非常に増えたと感じる(10.8％)」「やや増えたと感じる(37.0％)」を合わせると47.8％となり、4割以上の人が変化を察知していることが分かりました。続いて、夏の時期に床を素足で歩いた際、汚れや不快感を実感することがあるかを聞いたところ、「よくある(14.3％)」「たまにある(46.0％)」を合わせると60.3％が「ある」と回答しました。さらに、素足で感じる床の不快感は冬場など他の季節も同じように気になっていたかを聞いたところ、半数超にあたる50.6％が「いいえ（気にならなかった）」と回答しました。他シーズンには気付かなかったが、夏を迎えた途端に多くの人が直面する、夏特有の“隠れ床汚れ”の実態が浮き彫りとなる結果となりました。

《1年の中で床の不快感が最も高まるのは「夏」。冬場はわずか3.6％だった「床のベタつきや不快感を感じている人（スコア4～5）」が、夏場は14.5％へと急増し、約4倍に。また、夏に「床のベタつき・ザラつき（スコア2以上）」を感じる人は約7割にのぼる》

自宅の床を素足で歩いた時の不快感（ベタつき・ザラつき）を季節ごとに0～5の6段階で評価してもらったところ、1年の中で最も床のベタつきや不快感が高まるのは「夏」であることが分かりました。冬場は「かなり不快」「非常に不快」と回答した床の不快層の合計がわずか3.6％にとどまっていたのに対し、夏場は14.5％へと急増し、約4倍に跳ね上がっています。

また、夏に少しでも床のベタつき・ザラつきを感じている人（スコア2以上）は、全体の約7割（69.7％）にものぼっており、夏特有の「高湿度×足裏汚れ」が、住宅内の床環境を急激に悪化させている現状が浮き彫りとなりました。

《夏の床のベタつきを避けるため、自宅では「スリッパを履いて過ごす」人が3割以上。そのうち、「床がサラサラに保たれるなら素足に戻りたい」と願う、ベタつきゆえの“不本意スリッパ族”は7割超》

夏場、床のベタつきが気になって自宅でスリッパを履いて過ごすことがあるかを聞いたところ、「かなりある(15.9％)」「たまにある(22.0％)」を合わせた37.9％の人が夏はスリッパを着用していることが分かりました。しかし、これらのスリッパ着用層に、もし床のベタつきや汚れがすっきり解消され、常に清潔でサラサラな状態が保たれるとしたら、素足で過ごしたいと思うかを聞いたところ、「とてもそう思う(28.1％)」「ややそう思う(46.9％)」を合わせた75.0％が、スリッパを脱ぎたいと考えていることが判明しました。本当は開放的な素足で過ごしたい夏であるにもかかわらず、床の不快感を回避するための“防衛策”としてスリッパを履かざるを得ない、“不本意スリッパ族”が数多く存在していることが浮き彫りとなりました。

《部活や外遊びから帰宅した子どもが、汗ばんだ素足のままリビングを歩き回ることに、「抵抗感がある」と回答した親は約5割。特に母親においては3人に2人が抵抗を感じている結果に》

部活や外遊びから帰宅した子どもが、汗ばんだ素足のままリビングを歩き回ることに対し、心理的な抵抗感があるかを聞いたところ、「かなりある(15.6％)」「少しある(32.6％)」を合わせて48.2％となり、約5割の親が我が子の足裏による床汚れに抵抗感があることが分かりました。この傾向は男女（父親・母親）で大きな意識差が見られ、男性（父親）で抵抗を感じる割合は39.9％だったのに対し、女性（母親）では65.3％にまで達し、実に3人に2人の母親が抵抗感を抱いていることがわかりました。共働き世帯で日々の家事に追われる中、外から持ち込まれる汗や皮脂の蓄積は、日々の掃除の負担感を増大させる大きな要因となっている傾向が見られました。

《「定期的に掃除機をかけていても床のベタつきが取れない」と感じている、夏の“隠れ床汚れ”に悩む人は2人に1人にのぼる》

定期的に掃除機をかけていても、床の「ベタつき」が取れていないと感じることがあるかを聞いたところ、「頻繁に感じる(11.4％)」「時々感じる(39.5％)」を合わせると50.9％となり、2人に1人が掃除機がけのあとにも床の不快感を抱いていることが分かりました。定期的に掃除機をかけてゴミやホコリを吸い取っていても、足裏の皮脂成分や湿気によって床に固着してしまった微細な脂汚れは落としきれず、多くの家庭が解決策を見出せないまま、夏の“隠れ床汚れ”に悩んでいる現状が浮き彫りとなりました。

【総括】

今回の調査では、日本の夏特有の環境下において、多くの家庭がフローリングのベタつきやザラつきに日常的なストレスを抱えている実態が分かりました。一方で、足裏汚れを回避するためのスリッパ着用が常態化しつつも、本来であれば開放的な素足で過ごしたいという生活者の強い潜在ニーズが浮き彫りとなっています。床掃除においては、定期的に掃除機をかけていてもベタつきが解消しきれない “隠れ床汚れ”に悩む人が多く存在します。そのため理想の床掃除には、従来の吸引ケアだけでなく、「掃除機をかけながら同時にベタつきまで手軽に落とせる効率性」が求められています。

ここからは、極微細なミストで床のザラつきやベタつきをキャッチし、さらっとした心地よい床に仕上げる「マイクロミスト」機能を搭載したパナソニックの掃除機をご紹介します。

業界初※1「マイクロミスト」でべたつき原因の皮脂汚れも軽減。いつもの掃除機がけだけで、さらっとした心地いい床へ。自動ゴミ収集で家事の手間を省くパワー＆スタミナモデル

セパレート型コードレススティック掃除機 MC-NX810KM

吸引力だけでは取りきれない、夏場の床のザラつきやベタつきにアプローチする「マイクロミスト」機能を搭載。極微細なミストを噴霧しながら掃除することで、「毎日掃除機をかけてもベタつきが取れない」と多くの家庭が悩む夏特有の床汚れに対し、マイクロミストがブラシと床との摩擦力を高めることで皮脂汚れを軽減します。掃除機がけ１回でベタつきの根本原因までスッキリ取り除き、スリッパを脱いで素足で過ごしたくなるさらさらな床へ仕上げてくれます。

掃除の後はクリーンドックに戻すだけで、スティック本体のゴミを毎回自動で収集し、ゴミ捨ては3.5か月※4に1回紙パックを捨てるだけ。さらにドック内は「ナノイーX」で除菌※2・脱臭※3されるため、ゴミを溜めておいても清潔に保てます。大容量バッテリーとマイクロミストによるパワフルな掃除性能と、ゴミ捨て・お手入れの手間をなくす自動化を両立し、忙しい子育て世帯の夏を快適にサポートする一台です。

▼セパレート型コードレススティック掃除機 MC-NX810KM 詳細

https://panasonic.jp/soji/products/MC-NX810KM.html

※1 国内の家庭用掃除機において（2024年10月25日現在）

※2、※3 効果の発現時間は、実使用での試験結果ではありません

※４ お部屋の広さやゴミの量によって異なります

パワーと軽さを両立した、1.7kgのサイクロンモデル

サイクロン式コードレススティック掃除機 MC-SB70KM

「マイクロミスト」機能搭載ながらも、1.7kg（本体1.0kg）のスリムボディ。高い回転数の高性能モーターにより、パワフルな掃除性能を兼ね備えているのも魅力。見えないゴミを感知して吸引力を自動制御する「クリーンセンサー」や、暗い家具の下を照らす「LEDライト」も搭載し、ゴミの取り残しを防ぎます。さらに、髪の毛がほとんどからまない「からまないブラシPlus」や、リビングになじむ収納スタンドが付属し、使いたい時にサッと手に取って心地いい床を実現できる、多忙な家庭の夏に頼もしい一台です。

▼サイクロン式コードレススティック掃除機 MC-SB70KM 詳細

https://panasonic.jp/soji/products/MC-SB70KM.html