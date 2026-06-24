リユースPCのリングロー、七夕×PC企画「もし、年に1回しかPCが使えなかったら？」開催。― PCで“本当に実現したいこと”を募集

リングロー株式会社

リユースPCの販売・卸事業を展開するリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之、以下、リングロー）は、2026年7月7日よりLINE登録者を対象にPC×七夕企画「もし、年に1回しかPCが使えなかったら？」を開催します。

本企画では、PCを年に一度しか使えないという制約を想定してPCの活用方法を募集。

回答を通じて、現代人がPCを使って叶えたいことや、本当に大切にしたい時間・価値観を探ります。

参加者の中から抽選で7名にAmazonギフトカード1,000円分を進呈するほか、価値観や発想が印象的だった回答をピックアップし、結果発表時に紹介します。

イベントページ「七夕×PC企画」 :https://www.ringrow.co.jp/blog/2026/06/24/10892

「当たり前」を問い直す “年に一度” の七夕企画

仕事や学習、趣味、コミュニケーションに加え、行政手続きや各種サービスの利用など、PCは私たちの生活を支えるインフラの一つとなっています。総務省の調査によると、日本の世帯におけるPC保有率は64.4％（令和7年調査）に達しました。

デジタル化が進み、PCが当たり前に使える環境が広がる一方で、その存在価値について改めて考える機会は多くありません。

そこでリングローでは、七夕の「年に一度」という特別な日にちなみ、「もしPCが年に1回しか使えなかったら？」という問いを投げかける企画を開催します。

出典：総務省「令和７年通信利用動向調査」（https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_02000183.html(https://x.gd/svU3i)）

不便さが浮き彫りにする、ユーザーが「本当にしたいこと」

本企画では、「もし年に1回しかPCが使えなかったら、その1回で何をしますか？」という問いに対する回答を募集します。

仕事や学習、趣味、コミュニケーションなど、PCの用途は人によってさまざまです。しかし、年に1回しか使えないという極端な制約を設けることで、「何を優先したいのか」「どんな時間を大切にしたいのか」といった価値観がより鮮明になります。

リングローでは、集まった回答をもとに、現代人がPCを使って実現したいことや、その背景にある価値観を分析・発信する予定です。

また、その結果を通じて、PCが単なる情報機器ではなく、一人ひとりの「やりたいこと」や「大切な時間」を支える存在であることを改めて考えるきっかけを提供します。

イベント概要

タイトル

PC×七夕企画「もし、年に1回しかPCが使えなかったら？」

募集期間

2026年7月7日（火）～7月22日（水）

応募方法

- リングロー公式LINEをお友だち追加- 7月7日（火）18：30にLINEで届く応募フォームから「年に1回しかPCが使えないなら、その1回で何をしたいか」を回答

結果発表

2026年7月29日（水）

景品（抽選）

Amazonギフトカード1,000円分（抽選7名）

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

イベントページ「七夕×PC企画」 :https://www.ringrow.co.jp/blog/2026/06/24/10892

リングローは、リユースPCを販売するだけではなく、

その先にある「やりたいこと」や「大切な時間」を支えたいと考えています。

今後も、リユースPC事業を通して誰もがPCを活用できる環境づくりに取り組んでまいります。

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立し、2026年7月をもって創立25周年を迎える。創業以来、法人向けの卸販売を中心に事業を展開し、リユースPCの流通と品質管理の基盤を構築。2018年に販売を開始した無期限保証付きリユースPC「R∞PC（アールピーシー）」は、2026年4月に8周年を迎えた。近年では、公式通販サイト「R∞PCダイレクト」を通じて個人向け販売を強化するとともに、大学の新入生向けパソコンとして教育機関での導入実績を有するなど、利用シーンの拡大が進んでいる。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）