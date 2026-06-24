秋葉原アトレをジャック！ 「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！キャラポップストア」 2026年7月10日(金)より開催

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！キャラポップストア」を2026年7月10日(金)～7月23日(木)までの期間、「バンダイナムコ Cross Store アトレ秋葉原店」内にオープンします。秋葉原会場での開催終了後は大阪会場、博多会場、仙台会場にて順次開催します。

ケロロ軍曹をはじめ、タママ二等兵、ギロロ伍長、クルル曹長、ドロロ兵長の描き下ろしイラストが登場。新規イラストを使用したオリジナルグッズを販売し、ミニゲームではイベントオリジナル景品が手に入ります。さらに、秋葉原会場での会期中はアトレ秋葉原全体をアニメ『ケロロ軍曹』でジャックし、パネル、展示の設置や館内BGMなどを楽しむことができます。また、一部商品は7月17日(金)から全国のイオンシネマ内の「バンダイナムコ Cross Spot」でも販売します。

「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！キャラポップストア」公式サイト

https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/keroro/

「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！キャラポップストア」公式X

https://x.com/chara_pop

「バンダイナムコ Cross Spot」公式サイト

https://bandainamco-am.co.jp/crossspot/

「バンダイナムコ Cross Spot」公式X

https://x.com/bn_cross_spot

新規オリジナルグッズが登場！

新規描き下ろしのイラストや人気イラストレーター「ゆーぽん」さんによる描き起こしのミニキャライラストを使用した商品を販売します。

＜新規オリジナルグッズ 一例＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/414_1_497ef67ee92d5f0e059577dac84c343d.jpg?v=202606240152 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/414_2_3a9d81c9c1ab06d7de7263724574058e.jpg?v=202606240152 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/414_3_4e126d175d173be0fbeeb6e97394e1d9.jpg?v=202606240152 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/414_4_f718c3cb82625b7836e744fb2d9c53fb.jpg?v=202606240152 ]

〈購入特典〉イラストシート(全11種)

「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！キャラポップストア」

関連商品を1会計につき3,000円購入ごとにランダムで1枚プレゼント！

〈購入特典〉アトレ秋葉原オリジナルカード(全11種)

アトレ秋葉原1、アトレ秋葉原2の対象店舗で1会計500円購入ごとにランダムで1枚プレゼント！

※「バンダイナムコ Cross Store アトレ秋葉原店」の開催期間中のみ実施します。

※無くなり次第終了です。

◆ミニゲーム「ケロロガラポン」

ミニゲームに挑戦してオリジナルグッズを手に入れよう！

料金：600円/1PLAY

「バンダイナムコ CrossSpot」でオリジナルグッズを展開！

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/414_5_bc497febd8bb2134fcbf79569c31c418.jpg?v=202606240152 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/414_6_1b6272a3abc18af4efef3c9b46862263.jpg?v=202606240152 ]

全国のイオンシネマ内「バンダイナムコ CrossSpot」にて、キャラポップストアのオリジナルグッズを販売します。また、一部のイオンシネマ店舗では、特設コーナーを展開します。

特設コーナーでは、物販商品とあわせて楽しめる体験型コンテンツとして、ミニクレーンゲームを設置するほか、オリジナルデザインのコースターが付属するドリンクセットを販売します。

＜オリジナルデザインコースター 一例＞

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/414_7_c62bb6e0b686032fcc383584e9500918.jpg?v=202606240152 ]

「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！キャラポップストア」開催情報

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/414_8_b3f574ac9c9e3372009369f5fe81415c.jpg?v=202606240152 ]

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品は数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

(C)Bandai Namco Experience Inc.