【西武東戸塚Ｓ.Ｃ.】七夕フェアを開催。7月7日（火）はライトダウンも実施。

株式会社そごう・西武

西武東戸塚Ｓ.Ｃ.では、7月7日（火）の七夕に向けて「西武東戸塚Ｓ.Ｃ.七夕フェア」を開催します。

短冊に願いごとを書いて笹に飾るイベントを実施するほか、浴衣やネイル、ヘアアクセサリーなど、七夕祭りや花火大会を楽しむファッションアイテムもご紹介いたします。

さらに、西武館1階の食品売場では、崎陽軒の「七夕弁当」やラ・マーレ・ド・チャヤの「七夕ゼリー」といった、この時期限定の華やかなグルメやスイーツも登場。

お出掛けの際もご自宅でも、さまざまなシーンで楽しめる七夕の過ごし方を提案いたします。

【西武東戸塚Ｓ.Ｃ.七夕フェア 概要】

■会期：7月7日（火）まで

■会場：各階＝対象売場（きもの京都、崎陽軒、ラ・マーレ・ド・チャヤほか）

■特設ページ：https://www.sogo-seibu.jp/higashitotsuka/topics/tanabata

※数に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦ください。

七夕イベント開催

七夕ライトダウンin東戸塚

～花や緑あふれる未来への想いを描いたライトを点灯しよう！～

■7月7日（火）午後6時30分から

■4階＝オーロラウォーク、デューブリッジ

■協力：戸塚区役所

地球温暖化について考える「ライトダウンキャンペーン」として、7月7日（火）午後7時から駅側外壁のネオンを消灯いたします。

また、午後6時30分～8時15分の間、4階のオーロラウォーク（階段前）とデューブリッジでは、横浜市立品濃小学校1年生と6年生の皆さまが描いた絵を使用した「手づくりシェードのLEDライト」を設置いたします。

さらに、オーロラウォークの階段前の七夕飾り付近にて短冊を配布いたしますので、願いごとを書いて飾っていただけます。

※雨天の場合、LEDライトは4階オーロラウォークと7階ファーストブリッジに展示いたします。

心も彩るお出掛けスタイル

七夕を楽しむファッションアイテム

■モール館2階＝対象売場

きもの京都／大人浴衣など

きもの京都

大人浴衣 16,500円

帯 7,700円

飾り紐 3,850円

下駄 4,180円

黒地に咲く花柄が印象的な、夏のひと時を上品に彩る浴衣スタイルです。

ウインク／ヘアアクセサリー各種

ウインク

ヘアアクセサリー各種

ロングからショートまで、夏の浴衣スタイルを彩るヘアアクセサリーを取りそろえております。

ダッシングディバ／花火大会のおすすめネイル

ダッシングディバ

花火大会のおすすめネイル

プレミアムコース（画像上） 14,850円

スタンダードコース（画像下） 12,650円

涼やかな色合いやきらめきを取り入れた、夏らしいデザインのネイルです。

星や花火を見ながらおうちで味わう

七夕グルメ＆スイーツ

■西武館1階＝食品売場

崎陽軒／七夕弁当

崎陽軒

七夕弁当 ～牛肉ごぼうちらし寿司～

1折 1,500円

牛肉ごぼうちらし寿司に、笹かまぼこ煮や笹団子など七夕にちなんだおかずを詰め合わせたお弁当です。

※販売期間：7月5日（日）～7日（火）

ラ・マーレ・ド・チャヤ／七夕ゼリー

ラ・マーレ・ド・チャヤ

七夕ゼリー 1個 540円

バニラ風味のパンナコッタの上に天の川の銀河をブルーハワイゼリーで、星々を大小のチョコで表した七夕限定のゼリーです。

※販売期間：7月4日（土）～7日（火）

パステル／七夕プリン

パステル

七夕プリン 1個 481円

パステルオリジナルのプリンにホイップクリームを重ねて、表面にココアパウダーで七夕のイラストを描きました。

※販売期間：7月1日（水）～7日（火）

特集ページはこちら :https://www.sogo-seibu.jp/higashitotsuka/topics/tanabata

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。