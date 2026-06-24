『デジタル野球教室』が常設スクール化！プロ仕様のデータとAIで科学的に学ぶ「FastBall Baseball ACADEMY」が東京・豊洲に誕生

ライブリッツ株式会社

ライブリッツ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：村澤清彰、以下ライブリッツ）は、福岡ソフトバンクホークスなど複数のプロ野球団が導入するデータ分析システム「FastBall」と最新のスポーツAI・データ計測技術を活用した都内最大級*1の常設型スクール「FastBall Baseball ACADEMY（ファストボール ベースボール アカデミー）」を、2026年8月11日（火）に東京・豊洲エリアのスポーツラボ「Future Sports Lab」にオープンいたします。これに先立ち、本日より先行無料体験会の参加募集およびメディア関係者向けの取材受付を開始いたしました。

「FastBall Baseball ACADEMY」は、RapsodoやBlast Motionなどの最新計測機器の利用に加え、福岡ソフトバンクホークスなど複数の球団が導入するプロ球団向けデータ分析システム「FastBall」を活用します。これによりプロレベルの客観的データとAIを活用した科学的根拠に基づく選手強化メソッドを提供します。

■「FastBall Baseball ACADEMY」について

2023年より開催してきた「デジタル野球教室」は、桑田真澄氏や青木宣親氏、鳥谷敬氏、杉谷拳士氏、五十嵐亮太氏など数々のレジェンドたちをスペシャルコーチに迎え、最新テクノロジーやデータを活用した科学的実践型野球教室として大反響を呼んできました。この度、参加者からの多くのご要望にお応えし、小・中学生の段階からプロレベルの客観的データに基づく科学的トレーニングを継続して受けられる、日本最先端のデジタル野球アカデミーとして「FastBall Baseball ACADEMY」をオープンいたします。

本アカデミーでは、メジャーリーグ(MLB)や日本プロ野球(NPB)の球団利用される「Rapsodo」や「Blast Motion」などの最新計測機器を施設内に備え、いつでもプロレベルのデータ計測が行える環境を提供します。さらに、福岡ソフトバンクホークスなど複数のプロ球団が導入しているチーム強化・データ分析システム「FastBall」のノウハウと、高度なスポーツAI技術を全面投入。日々の練習データを継続的に蓄積・可視化することで、自身の感覚だけに頼らない、科学的選手強化メソッドを提供し、未来を担う子どもたちの可能性を最大限に引き出します。

＜専用サイト>

https://digital-baseball.fastball.jp/academy

■ 3つの特徴

●【スキル】客観的データ×元プロの経験を融合させた「実践型指導」

RapsodoやBlast Motionなどの最新投打計測機器を備え、選手の「強み・弱み」を正確に数値化します。客観的データと元プロ選手の経験を掛け合わせ、実践的な技術指導を行います。

●【フィジカル】身体の発達に合わせたフィジカル強化

成長期の関節を守る高弾性の衝撃吸収床や最新鋭のウェイト機器を備えた専用ジムエリアで、怪我のリスクを最小限に抑えた専門トレーニングを提供します。

●【データ】専用アプリ「FastBall」を用いた成長の可視化と資産化

毎回の練習成果や計測データは専用アプリで一元管理します。日々の成長が数字として可視化されることでモチベーションを高め、蓄積されたデータは選手としての実力を客観的に証明する資産となります。

■ 投・打・体のスペシャリストによるプロフェッショナル指導

投球・打撃・フィジカルそれぞれのスペシャリストがチームで監修・指導にあたります。

久古 健太郎（投球監修）

元東京ヤクルトスワローズ投手。2011年に当時のセ・リーグ新人記録である22試合連続無失点を記録し、2015年には中継ぎ投手として14年ぶりのリーグ優勝に貢献。2024年にライブリッツ株式会社に入社。投球フォームから投球術まで、実践的な指導を行います。

志田 宗大（打撃監修）

元東京ヤクルトスワローズ野手。ヤクルトスワローズ、WBC侍ジャパン、読売ジャイアンツでスコアラーを歴任。2026年にライブリッツ株式会社に入社。打撃、守備、走塁まで、試合で活躍するための総合的な技術指導を行います。

■ 都内最大級の圧倒的スケールとプロ基準の設備

アカデミーを実施する施設は、都内最大級*1となる約1,200平方メートル （メインエリア800平方メートル ＋ジムエリア400平方メートル ）の広大なスケールを誇るスポーツラボ「Future Sports Lab」。プロハンドボールチーム「ジークスター東京」の練習拠点として2025年11月にオープンし科学的トレーニングを加速させる最新設備が備わっています。

●プロ仕様の最新機器

Rapsodo（投打計測）、Blast Motion（打撃解析）、InBody（体成分分析）を利用可能です。

●究極の快適性

天候に関わらず快適に練習できる全天候型・空調完備の施設です。成長期の関節を守る衝撃吸収床を採用しています。



●安心の利便性

無料駐車場を完備し、更衣室やセキュリティドアを設置しているため、お子様一人でも安心して通うことができます。保護者様の当番は一切なく、見学スペースもご用意しております。

■ 7月開催〈先行〉無料体験会について

グランドオープンに先駆け、実践的な90分クラスを無料で体験いただけます。

- 開催日程：2026年7月13日 / 14日 / 17日 / 20日 / 21日 / 24日（6日間）※開催日程は変更になる場合がございます- 体験内容：90分のクラス体験（機器計測＋技術指導＋フィジカル）- ご参加条件：保護者様同伴必須- お持ち物：運動しやすい服装、室内用シューズ、水筒（飲み物）、お使いのバットやグローブをご持参ください。道具の無料レンタルもご用意しております。保護者様は室内用スリッパをご持参ください。

＜無料体験会の詳細と参加申込みはこちら＞

https://forms.gle/YRBLw51BU1RdimpP9

■ メディア関係者様向け取材・内覧会のご案内

グランドオープンに先立ち、メディア関係者様向けに施設の内覧および無料計測会の模様を取材いただける取材・内覧会を実施いたします。当日は、データ計測機器を用いた指導場面の撮影や、元プロ野球選手の久古氏・志田氏への直接インタビューが可能です。詳しくは以下取材申込みフォームより、詳細を確認のうえご参加お願い致します。

【FastBall Baseball ACADEMY メディア関係者向け取材・内覧会】

日時：2026年7月7日（火） 16:00～18:00

場所：Future Sports Lab（東京都江東区塩浜1-2-2 DPL江東深川7F）

＜取材申し込みはこちら＞

https://forms.gle/bnyCfbP72efzhAgu5

※上記日程でのご参加が難しい場合は、個別対応も検討させていただきますので上記の取材申し込みフォームよりその旨ご連絡ください

■ 競技クラス（軟式／硬式）概要

対 象 ：小学生～中学生

定 員 ：少人数制（投球／打撃）

時 間 ：19：00 - 20：30（90分）

開 催 曜 日：月、火、木、金

受講プラン：平日週1回（月4回）／ 平日週2回（月8回）

※開催曜日、時間、受講プランは変更になる場合がございます

■ 施設情報・アクセス

スクール名

FastBall Baseball ACADEMY（ファストボール ベースボール アカデミー）

所在地

東京都江東区塩浜1-2-2 DPL江東深川7F

アクセス

東京メトロ有楽町線「豊洲」駅より徒歩10分

ゆりかもめ「豊洲」駅より徒歩10分

JR京葉線「越中島」駅より徒歩10分

都営バス 海01「浜園橋」より徒歩0分

*1 ジムエリアを併設したトレーニングセンター。室内野球練習が可能なエリアとして総面積（約1,200平方メートル ）は東京都内最大級（2026年6月時点、当社調べ）

■ ライブリッツが提供する主要サービス

ライブリッツは、福岡ソフトバンクホークスや読売巨人軍、日本サッカー協会などのプロスポーツチームに対し、データ分析・映像解析などを活用したスポーツAIソリューションを提供しています。

■ スポーツ振興への貢献と新たな市場価値の創出

- FastBall福岡ソフトバンクホークス等のプロ球団も導入するチーム強化・データ分析システム- FastBizファンクラブ・EC・来場データを一元管理し、収益化を支えるファンクラブ運営・ファンマーケティング支援システム- FastBall AIプロの知見を学習したAIエージェント。データ分析から改善策提案までを完全自動化➢ FastBall AI専用サイト：https://www.laiblitz.co.jp/ai/

ライブリッツは、プロスポーツの現場で培ったスポーツAIの技術を、すべての人へ民主化することを目指しています。テクノロジーの力で誰もが科学的に成長できる環境を実現し、日本スポーツ界全体の活性化と振興に貢献します。

■ 会社概要

社名 ライブリッツ株式会社

所在地 本社：東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 9階

大崎AVオフィス：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー3階

代表者 代表取締役 村澤 清彰

事業内容 スポーツ、地域創生およびエンターテインメントにおけるデジタルイノベーションの実現

会社HP https://www.laiblitz.co.jp/